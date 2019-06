I capelli d'estate hanno bisogno di uno scudo protettivo, anche se si è in città: per questo sono necessari prodotti su misura contro inquinamento e smog ma anche da caldo, umidità e sole

Estate in città: chi trascorre buona parte della bella stagione tra le strade cittadine necessita di una beauty routine adatta per una chioma bellissima.

Le esigenze infatti cambiano leggermente rispetto a chi vive al mare o trascorre più tempo in spiaggia. Di cosa c’è bisogno quindi?

Di prodotti in grado di difendere dai raggi UV ma anche da inquinamento e smog, per rinforzare la struttura dei capelli e mantenerli luminosi. Per le assidue frequentatrici di piscine, poi, occorre un aiuto anche per i danni del cloro.

Protezione e anti inquinamento anche in estate

In questo periodo dell’anno infatti le esigenze della chioma cambiano leggermente rispetto al resto dell’anno e i prodotti devono adattarsi. Oltre a proteggere dai classici danni cittadini, inquinamento, smog e stress, devono fare da scudo anche ai fattori ambientali tipici della stagione come alte temperature, umidità, caldo e conseguente sudore, cloro se si va nei week end in piscina.

Tutto ciò infatti indebolisce il capello, il fusto appare più spento, più disidratato, soprattutto nei capelli fini e ricci, e poco nutrito mentre il cuoio capelluto può irritarsi e squamarsi.

In questi casi quindi le alternative sono prodotti o linee complete delicate e specifiche che proteggono da tutti questi fattori: ingredienti come la cheratina, acido ialuronico e collagene aiutano a ristrutturare il fusto del capello così da renderlo più forte e anche corposo.





Estratti e oli di frutti, fiori e piante, ma anche acqua termale che lenisce eventuali irritazioni, aiutano a mantenere alto il livello di idratazione e nutrimento necessari affinché non si secchino. E li proteggono dai raggi UV che anche in città sono molti alti così che la struttura del capello invecchi più lentamente.

Ricarica Naturale Cocco & Aloe Vera, Sunsilk

Shampoo più balsamo a base di cocco, dalle proprietà idratanti e protettive, e di aloe vera, che rinforza il capello, questa linea è pensata per nutrire in profondità la chioma evitando la disidratazione.

Sport&Swim, Biopoint

Pensato per chi frequenta assiduamente la piscina, questo duo contiene all’interno degli agenti anti-cloro che prevengono l’inaridimento di cuoio capelluto e fusto. Inoltre contiene principi anti-ossidanti e oli vegetali che proteggono dai raggi UV e dalla disidratazione.

Hair Lifting Minerva, Jo Shuma

In spray, è un trattamento senza risciacquo che aiuta a ridonare corposità e volume alla chioma; all’interno infatti sono presenti collagene, acido ialuronico e cheratina specifici per i capelli indeboliti e resi fragili da cause esterne come calore, inquinamento e raggi UV.



Phytospecific Curl Legend, Phyto

I capelli ricci sono naturalmente più secchi per la minor presenza di sebo e l’umidità, molto presente durante i mesi estivi, li rende più crespi gonfi; a base vegetale, i due prodotti della linea sono uno spray che ravviva il riccio e un gel in crema che nutre intensamente il fusto.

Brillance Shine, Yves Rocher

A base di olio di calendula, questo spray è pensato per essere una coccola per i capelli perché aiuta a proteggerli dai danni esterni, inquinamento, raggi UV, umidità, mantenendoli costantemente brillanti. Si può spruzzare sulla chioma umida o bagnata.

Shampooing Doux Equilibrant, Uriage

Novità del marchio, è la prima linea a base di acqua termale delle Alpi. Pensata per i capelli che subiscono quotidianamente aggressioni esterne, inquinamento, raggi solari, alte temperature e umidità, ma anche stress e fumo, la formula è pensata per lenire il cuoio capelluto stressato e per alleviare l’eventuale diffusione della forfora.

Sea salt Spray, Eslabondexx

Pensato per la vita di spiaggia, questo spray protettivo può essere usato anche in città perché contiene principi attivi protettivi e idratanti adatti anche per la vita cittadina. A base di sale marino, è perfetto per creare look voluminosi e spettinati e anche le beach waves.

Oriental Garden, Yope

Composta da shampoo + conditioner, la linea Oriental Garden è a base di rosa, vaniglia e sandalo che curano e rigenerano il cuoio capelluto. All’interno è presente infatti anche la cheratina che ristruttura i danni del fusto causati dagli agenti esterni e li protegge da quelli futuri.

Maschera Balsamica Ristrutturante, Biofficina Toscana

A base di olio extravergine d’oliva, questa maschera ha proprietà ristrutturanti grazie anche all’edera, ortica, salvia e timo che aiutano a proteggere il capello.

Soin Soleil, Klorane

Si inizia a usare all’inizio dell’estate, anche se si è in città, ed è composta da Olio Protettivo, da applicare prima di ogni uscita, Shampoo Nutritivo e Crema Balsamo dall’azione riparatrice. Al profumo di ylang-ylang, protegge dai danni solari ma anche da stress e inquinamento che danneggiano la struttura capillare.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash