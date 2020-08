Un olio protettivo è l'alleato irrinunciabile per capelli sempre idratati, nutriti e luminosi. Ecco tutte le novità da provare questa stagione

L'olio protettivo per capelli è un prodotto must-have, dall'appeal intramontabile. Vero e proprio multitasker, agisce da solo e in poche mosse, risolve i problemi di quasi tutte le chiome, dalla secchezza delle punte all’aridità della cute. Consigliati tutto l'anno, nella bella stagione l'olio per capelli aiuta a nutrire le chiome disidratate da sole, cloro e salsedine e a combattere l'effetto crespo. Inoltre, svolge una importante funzione protettiva contro le aggressioni degli agenti atmosferici e i danni causati da uno styling aggressivo.

Gli oli per capelli must have di stagione sono impreziositi da potenti attivi naturali e da un mix di oli nutrienti come quello di argan, di semi di lino, di camelia o macadamia, in aggiunta a vitamine e superfoods per un mix veramente efficace e nutriente. Usatelo sui capelli bagnati come impacco pre-shampoo se avete i capelli molto secchi, o dopo il lavaggio come prodotto di styling solo sulle lunghezze e senza proseguire con lo styling a caldo. Ma anche in spiaggia per proteggere i capelli dai danni dei raggi solari.

Abbiamo selezionato per voi i migliori oli protettivi per capelli da applicare in questa stagione. Continuate a leggere e scoprite la novità che fa per voi

Una formula da usare al mare o in piscina per proteggere e idratare i capelli, o da applicare dopo la doccia per renderli morbidi, elastici e idratati. La sua texture setosa di “olio secco” associa la protezione UVB/UVA ad ampio spettro all’azione nutriente ed emolliente degli oli vegetali, per capelli baciati dal sole in tutta sicurezza.

Questo olio è un vero multitasker: da usare quotidianamente come pre-styler e rifinitore, da aggiungere alla maschera per capelli o da usare come trattamento durante la notte. Il miele è l'ingrediente chiave della miscela naturale a base di minerali, vitamine, aminoacidi e antiossidanti.

Un olio puro e biologico al 100% che mantiene l' idratazione e migliora l' elasticità dei capelli regalando una immediata luminosità. Doma i capelli crespi e aiuta la riparazione delle doppie punte. La sua raccolta a mano in Marocco nella Biosfera della foresta di Argan da una cooperativa di donne fornisce assistenza sanitaria e istruzione per l'intera comunità.

Un esclusivo olio per capelli, con filtro UV, che dona lucentezzagrazie ad una ricca con-centrazione di oli naturali che idratano profondamente e proteggono il capello dall’esposizione ai raggi solari, rendendoli morbidi, brillanti e forti, senza appesantirli.

Fortemente sensibili a tutti i fattori esterni, i capelli hanno bisogno, in spiaggia come non mai, di una protezione efficace e mirata: leggero ed impalpabile come un velo, quest’Olio solare rappresenta un valido scudo contro l’azione sfibrante e disseccante di vento, sole e salsedine.

Un olio concepito per donare morbidezza e lucentezza ai capelli. Le proprietà filmogene dell’olio, unite ad un’intensa azione antiossidante e anti-radicalica, permettono di proteggere la struttura del capello senza appesantirlo e di velocizzare sensibilmente i tempi di asciugatura. Apporta un effetto districante e anti-crespo.

Una formula pura ed eccezionalmente ricca di oli che arrivano direttamente dal cuore della giungla amazzonica, garantisce capelli più sani e forti. Le molecole di olio Rahua penetrano profondamente nella corteccia del capello per ricostruire e riparare, mentre gli omega-9 contenuti nell'olio Ungurahua rafforzano il follicolo pilifero.

Questo Bagno all'Olio di Fiori multi-uso è una sottile miscela di 3 oli di fiori, associata al potere della Jojoba ricostituente. Un vero bagno riparatore, agisce per rigenerare i capelli. Sublimati, ammorbiditi e brillanti, ritrovano la loro elasticità senza essere appesantiti.

Credits Ph: Unsplash