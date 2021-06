Come proteggere i capelli dal calore? Che sia piastra o phon all’haircare routine di ognuna è fondamentale aggiungere sempre un termoprotettore. Ecco i migliori da avere per capelli sani e luminosi

Conoscere e applicare i giusti termprotettori per capelli è il primo step per una chioma lucente e in salute. Che siano bio, naturali o meno, questi prodotti pensati appositamente per proteggere i capelli dal calore di phon e piastra sono un vero must have per l’haircare routine di chiunque.

Facili da usare e davvero utili per proteggere la fibra dei capelli, questi spray da vaporizzare sui capelli li proteggeranno dalle alte temperature evitando così capelli secchi, rovinati, disidratati, sfibrati e doppie punte.

Come si usa il termoprotettore

Capire come usare un termoprotettore è davvero semplice. Queste formulazioni, adatte a tutti i tipi di capelli lisci, ricci, secchi i grassi, sono in formula spray e devono essere vaporizzate sull’intera lunghezza della chioma.

I capelli dovranno essere bagnati nel caso in cui si voglia proteggere i capelli dai danni del calore del phon, e asciutti se si ha necessità di passare una piastra, lisciante o per realizzare boccoli e onde.

Dopo averlo vaporizzato al meglio, si andrà a creare una pellicola protettivo intorno al capello che proteggerà l’intera fibra. Da applicare specialmente sulle lunghezze, che sono la parte più delicata e che tende a rovinarsi maggiormente, basterà attendere qualche secondo per poi passare allo styling.

I migliori termoprotettori

Dopo aver capito perché è importante aggiungere gli Heat Protecting alla cura per i capelli è bene scoprire quali sono i must have da avere nel beauty case. E per farlo abbiamo deciso di facilitarvi il lavoro selezionando i migliori termoprotettori del momento.

Un prodotto che agisce grazie alla duplice funzione protettiva dei polimeri e degli agenti condizionanti, grazie all’esclusivo heat protection system ghd che previene il sollevamento delle cuticole migliorando la morbidezza della superficie dei capelli e assicurando capelli più morbidi e lucenti ogni giorno. Una formula invisibile è adatta a tutti i tipi di capelli e garantisce uno styling professionale per un look riccio, mosso o liscio.

Il prodotto perfetto per proteggere i capelli dal calore e dai danni di phon, piastra e ferri caldi donando morbidezza e lucentezza. L’ideale per chi ama il mood vintage e non rinuncia mai a capelli strutturati e onde ben definite.

Un termoprotettore bio per i capelli che aggiunge idratazione e restituisce pettinabilità proteggendoli da piastra e phon e dagli agenti atmosferici esterni. Merito anche della spirolina che regalerà volume alla chioma gestendo al meglio il crespo dei capelli più indomabili.

L’ideale per ricostruisce i capelli danneggiati e previene le doppie punte. Una crema spray nutriente dal profumo fresco, fruttato e floreale di pesca, mela e rosa che mentre il calore asciuga i capelli, fornisce il giusto grado di umidità per proteggere i capelli.

Un latte nutriente e districante che protegge i capelli dal calore di phon e piastre avvolgendo il fusto capillare preservandolo dalle aggressioni esterne. Da applicare sui capelli umidi e con l’aiuto di un pettine; arricchito con principi attivi naturali come Cheratina vegetale, mirtillo in bacche e ribes nero.

Un termo protettore per i capelli ricci che migliora la resa dello styling e aumenta l'elasticità del riccio. Un efficace schermo protettivo che ripara la fibra preservandola dal calore durante l'asciugatura grazie all'estratto di cystoseira, acido sebacico, olio di argan, canapa, salvia, acido ialuronico a medio-basso e bassissimo peso molecolare, vitamina C ed estratto di saccharomyces. Un complesso che sigilla e leviga le cuticole, ristrutturando e donando lucentezza ai capelli.

Una lozione impalpabile senza risciacquo che districa e liscia efficacemente i capelli. Un mix di oli vegetali - tra cui sacha inchi, pracaxi, marula e argan- e gli agenti antistatici e liscianti privi di siliconi e che proteggono dal calore. Da applicare sui capelli umidi prima dell’uso della piastra o del phon.

Un complesso di lipidi d'avena che aiuta a rinforzare la naturale barriera protettiva del cuoio capelluto e a trattenere l'idratazione, permettendo così di limitare i danni causati dal calore. Sigilla le cuticole, rendendo meno visibili le doppie punte e tenendo sotto controllo l'effetto crespo.

Autore: Gaia Magenis / Photo Credits: Unsplash-Pexels