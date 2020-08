I migliori hairlook in sfumatura nocciola tra quelli scelti dalle star

I capelli color nocciola sono delicati ed eleganti, una scelta vincente su tutti i tagli di capelli e a tutte le età.

Il nocciola, una interessante tipologia di castano chiaro dorato, è la giusta via di mezzo per chi desidera illuminare il viso schiarendo la chioma senza però ricorrere al biondo.

Particolarmente delicato, questo tono è estremamente naturale ed è in grado di fare splendere sia gli incarnati diafani che quelli mediterranei.

La lista delle star che amano questa tinta è lunghissima: Da Kaia Gerber a Jennifer Lopez, passando per Olivia Palermo e Sarah Jessica Parker.

Ognuna declina i capelli color nocciola alla propria maniera - seguite da hairstylist sapienti, of course - dando vita ad acconciature color nocciola con incursioni di caramello, rame e anche meches e riflessi dorati.

I migliori capelli color nocciola delle star

Volete trovare la tinta castano nocciola adatta al vostro stile e ai vostri desideri? Lasciatevi ispirare dalla nostra raccolta dei migliori look da star con capelli color caramello.

Kaia Gerber

La giovane modella ha sfoggiato recentemente un caschetto lievemente mosso in una splendida sfumatura di nocciola caramello, una shade morbida, calda ed elegante.

Interessanti questi capelli nocciola corti, vero?

Jessica Alba

L'attrice ha una carnagione intensamente ambrata, un match splendido con la lunga chioma color nocciola ramato.

Jennifer Lopez

J.Lo è una icona di stile, per questo il suo taglio long bob su capelli color nocciola con meches dorate è uno statement da copiare.

Olivia Palermo

Le radici sono più scure, mentre le lunghezze della it girl si sciolgono in un movimento naturale reso unico dalla sfumatura di colore nocciola.

Jessica Biel

Anche la star americana opta per il castano nocciola chiaro, qui in versione shatush, con radici scure e lunghezze dalla tinta più chiara e dorata.

Eva Longoria

Eva Longoria porta invece i capelli castano scuro illuminati da highlights color nocciola attorno al viso. La scelta giusta per chi vuole illuminare la capigliatura senza stravolgere il colore di base.

Miranda Kerr

Anche la star - in questo scatto in dolce attesa - opta per una tinta di capelli nocciola caramello. Il colore è ottenuto da una base lievemente più scura, illuminata al lati del viso e sulle lunghezze da una shade decisamente più chiara e calda.

Alessandra Ambrosio

La super top sfoggia capelli con beach waves da manuale in un color nocciola ramato luminoso e glossato. Per ottenere un effetto del genere chiedete al vostro parrucchiere un "bagno di colore nocciola", in questo modo regalerete all'intera chioma riflessi e sfumature uniche, ideali per creare corpo e tridimensionalità, soprattutto sui capelli già trattati da colpi di sole.

Angelina Jolie

Anche Angelina Jolie ama il capelli in tinta hazelnut. La sua versione prevede una shade base decisa "graffiata" da lievi riflessi biondi.

Alexa Chung

Taglio medio e mosso in color nocciola dagli intensi riflessi ramati: l'icona di stile inglese porta al meglio questo look glam-chic.

Credits Ph.: Getty Images