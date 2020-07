Capelli cortissimi vs lunghi e con volume XXL. Scoprite tutti i look più belli per i capelli anni '60

Se gli anni Cinquanta avevano dimostrato la voglia delle donne di rompere con gli schemi del passato sperimentando tagli più corti (e anche colorati), gli anni Sessanta riprendono il desiderio di sperimentare con haircut molto femminili. Look che sono influenzati dalla musica, dal cinema, dalle esigenze delle nuove classi lavoratrici e dai movimenti sociali.

L'attenzione del mondo della moda è tutta su Londra, complice il lavoro della designer Mary Quant. «Alla guida della rivoluzione della Swinging London in un momento di rivoluzione nella cultura giovanile – sottolineano gli hairstylist di Toni&Guy -, gli anni Sessanta segnarono un grosso cambiamento anche nel mondo dell'hair styling. Ricordiamo la forma cotonata di Jacqueline Kennedy, le punte in fuori, i bouffant e i beehives, resi famosi dalla sirena dello schermo, Brigitte Bardot, oltre all'indimenticabile taglio pixie di Twiggy».

Capelli anni '60: i messy bun

La parola chiave di questi hairlook era, nonostante il nuovo clima destinato a sovvertire le regole del passato, armonia. Armonia tra i volumi che denota e sottolinea un'eleganza moderna e raffinata, per esempio. Gli chignon diventano una pettinatura di tendenza per la stagione. «Ma per evitare un look troppo retrò e rigido, i capelli vengono attorcigliati su sé stessi e fermati alla base della nuca lasciando in libertà alcune ciocche ribelli in maniera spontanea e naturale». Lo chignon dell'epoca era spesso associato a una frangia larga o a un ciuffo con un finish messy.

«I messy bun degli anni Sessanta – continuano gli esperti di Toni&Guy - presentano una texture soft, con numerosi ciuffi indisciplinati che conferiscono al look un effetto casuale spettinato. Per realizzarli, portate i capelli in alto e fate una coda. Create un nodo, lasciando una piccola estremità fuori di capelli, ed ecco pronto il vostro top knot!».

Volume hair

Armonia si, ma anche volume con un tocco di stravaganza, in chiave urban chic, che ha reso tanto famosi i capelli anni '60 (ancora molto amati dalle star). È il decennio, quindi, del volume hair XXL, con hairdo extralarge e brushing oversize che rendono, almeno otticamente, le chiome super folte.

Il trick per replicare questo look? «Fate passare un pettine dall'esterno verso l'interno della chioma – dicono da Jean Louis David –. Prendete una ciocca e mantenetela verso l'alto, poi con il pettine portate i capelli verso la radice». Infine, l'accessorio che non può mancare sulla testa di chi ha i capelli lunghi è la fascia. Larga, si indossa su capelli sciolti «oppure – continuano da Jeans Louis David – su un grazioso brushing con le punte verso l'esterno e una frangia piena, con la fascia al centro della testa. O più semplicemente, sui capelli lasciati fluenti o leggermente wavy e con la fascia vicino alla fronte».

Capelli anni'60: il lob

Una delle acconciature più semplici degli annni Sessanta è il lob, che è ancora uno degli styling ancora oggi più amato dalle donne di tutto il mondo. Un taglio che termina ben sotto il mento ed è capace di valorizzare ogni forma del viso. E che può avere anche un finish molto sofisticato, quando, per esempio, portato con una linea centrale o con un ciuffo laterale più marcato. «Se volete arricchire con un feeling grunge – dicono gli esperti di Toni&Guy – aggiungete una tessitura con il Label.m Sea Salt. il vostro caschetto prenderà vita con una versione più glam grazie a un finish minimale di beachwaves spettinate e vissute!»

Acconciature anni 60: lo stile pixie

I capelli anni '60 non sono di certo soltanto lunghi o medio-lunghi. Al contrario. Il taglio di capelli molto corti di Twiggy, per esempio, fu uno tra gli short haircut più popolare degli anni 60. Così come i look di altre donne famose, anche se preferirono sfoggiare acconciature più seducenti, glamour e creative come quelle di Marylin Monroe e Audrey Hepburn.

Sui capelli così corti sono perfetti i ciuffi scalati o le mini frangette, per uno stile sbarazzino ma super femminile e super easy. Se volete replicare, optate per un pixie insolito, elegante e sofisticato, da portare in versione liscia, spettinata o con capelli ricci con la frangia che completa il look.

