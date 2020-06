Parola d'ordine: volume. Per hairdo super wavy, colorati e pettinati con la massima precisione. Scoprite tutti gli hair look più belli degli anni '50

Sono stati gli anni del boom economico, delle auto innovative, della moda colorata, della musica rivoluzionaria e dello stile che gridava esuberanza anche nei dettagli. E poi eleganza e femminilità, due "parole d'ordine" che hanno guidato make-up artist ed hair stylist a dare il massimo in termini di creatività. Con un obiettivo ben preciso: esaltare le armonie, valorizzando la forma del naso, del collo e del viso. Tutto il beauty look, insomma, doveva essere espressione di un'epoca che ricercava la perfezione assoluta.

Capelli anni '50: l'esplosione dell'hairdressing

A partire dai capelli. «È il decennio dell'hairdressing per eccellenza – racconta Antonio Ciaramella, storico del make-up e autore del libro Make-up. 100 anni allo specchio – ben espresso dal personaggio di Teasy Weasy, all'anagrafe Raymond Bessone, colui che invento l'hair stylist nel Regno Unito». «Famoso per la sua precisione nei tagli, nelle elaborate architetture di acconciature e nei colori vivaci delle tinte – continua Ciaramella - Teasy Weasy aprì le porte all'arte del capello e delle acconciature che curava e arricchiva con fiori e gioielli per dare un tocco glam».

Onde e cotonature con bigodini e lacca

Gli hair style degli anni '50 sono passati alla storia per due aspetti fondamentali: le onde e l'hair color. Basta dare uno sguardo ai look delle star dell'epoca come Grace Kelly, Marilyn Monroe o Liz Taylor per capire la tendenze beauty degli anni Cinquanta. Il capello è corto e lascia la nuca scoperta (esempio: l'hair cut di Audrey Hepburn) con onde che creano movimento e volume «a differenza del look wavy degli anni Venti in cui il capello aderiva perfettamente alla nuca», precisa l'esperto.

Grande alleata la tecnologia, bigodini e caschi in prima linea, utilizzati sia su chiome corte sia su capelli lunghi. L'obiettivo era creare onde super definite o dare volume alle frange bombate, tra peekaboo bang e look da pin-up. Il tutto sigillato da grandi quantità di lacca, «nata alla fine della Seconda guerra mondiale, quando furono inventati i prodotti spray», e strumento fondamentale per realizzare le cotonature che partivano rigorosamente dalle radici.

E poi via libera agli accessori. Dai foulard ai fermagli gioiello fino alle fasce e alle piume, tutto era concesso in nome di un'esuberanza à la page. Impossibile, poi, dimenticare il cappello con la veletta, in pizzo o in tulle, ancora oggi molto gettonato nelle occasioni più importanti come i matrimoni.

Il colore dei capelli anni '50: trionfo di rosa, biondo e bicolor

Spazio anche ai raccolti con chignon basso o a banana tenuto insieme da forcine e tanta, tantissima lacca. «Quello che oggi è definito come look classico – precisa Ciaramella – attinge pienamente agli hairdo dell'epoca: sui red carpet non sono poche le celeb che scelgono questo stile».

Gli anni '50 hanno, poi, un grande merito: è in questo decennio che esplode il colore per i capelli, dal rosa stile Frenchy di Grease fino al bicolor, senza dimenticare il biondo platino di Marilyn Monroe e Grace Kelly, icone di questa colorazione super cool.

Voglia di replicare un hair look anni '50? Date un occhio alla gallery e lasciatevi ispirare dalle acconciature dell'epoca e dagli hairdo vintage delle star sui red carpet.

Anni Cinquanta: i migliori look Credit ph: GettyImages

