Per il 2019 scommettiamo sui capelli voluminosi e texturizzati. Scoprite gli hair look stile anni Ottanta da replicare

Parola d'ordine per l'hairdo invernale? Volume! Se siete (ancora) nostalgiche degli hairstyle tipici degli anni Ottanta, questo è il vostro momento.

Cotonature, ciuffo over e volumi esagerati dettano legge. Se anche voi volete sfoggiare un'acconciatura originale e dal mood rétro (anche solo per una sera), date un occhio alla nostra selezione dei look con capelli voluminosi più belli visti sulla passerelle.

Capello cotonato

L'ispirazione è chiaramente vintage, con richiami al bombature che creano l'illusione di un semiraccolto.

Ricci sulle lunghezze

Avete i capelli ricci, folti e ricchi di boccoli? Lavorate le lunghezze con uno spray fissante e texturizzante per ottenere un extra volume dal mood anni Ottanta.

Volume naturale



Finish naturale e soffice per questa pettinatura sciolta mossa, sostenuta alle radici con un prodotto volumizzante.

A tutto riccio

Con le chiome super mosse è facile creare un'acconciatura con molto volume. Asciugate i capelli con il diffusore per avere un risultato ancora più d'impatto.

Riccio con ciuffo

Ancora un taglio super riccio ma arricchito da un ciuffo che copre in parte la fronte. Per aumentare il volume, lavorate le radici (o usate un fermaglio cotonando leggermente le lunghezze).

Ciuffo ribelle

Questo look ricorda molto le pettinature della nostra adolescenza, quando non si usciva mai senza un ciuffo "esagerato", fissato con un gel extra strong.





Volumi vintage

Il raccolto elegante è vivacizzato da un volume extra nella parte anteriore. Pettinatura ideale per chi ha i capelli molto lunghi.



Eleganza extra

Il raccolto è chic ma è reso originale grazie a una cotonatura nella parte anteriore. Consigliata a chi ha capelli lunghi e facili da gestire.

Come Marilyn

Questo caschetto mosso valorizza il ciuffo sistemato in modo da lasciare scoperta la fronte. La parte superiore è stata cotonata con la spazzola per ottenere un volume rétro.



Guarda che ciuffo!



Obiettivo? Altezza...esagerata! Se i vostri capelli sono facilmente modellabili, perché non tentare questo particolare hairdo? Solo per le super nostalgiche degli anni Ottanta...

