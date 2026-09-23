Dal 22 al 28 settembre 2026 Milano ospita la Fashion Week Donna Primavera/Estate 2027, ma non serve necessariamente un invito per viverla. Tra sfilate aperte al pubblico, eventi gratis, mostre, pop-up, café e appuntamenti fashion, ecco cosa segnare in agenda e dove andare senza pass stampa

Dal 22 al 28 settembre 2026 Milano torna capitale della moda con la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Donna Primavera/Estate 2027. Secondo la Camera Nazionale della Moda Italiana, il calendario ufficiale riunisce oltre 200 appuntamenti e 61 sfilate, per la maggior parte su invito, ma non solo.

Accanto ai front row riservati agli addetti ai lavori, cresce l’offerta di eventi aperti al pubblico: sfilate gratuite, ristoranti a tema moda, pop-up e mostre fashion. L’idea è chiara: permettere anche a chi non ha il pass stampa di vivere l’atmosfera della settimana più fotografata dell’anno. Qui trovate cosa vale davvero la pena segnare in agenda.

Quand‘è la Milano Fashion Week 2026 e come orientarsi

Le date da ricordare sono dal 22 al 28 settembre, con appuntamenti diffusi fra centro, Brera, Tortona e Porta Nuova. Ogni evento specifica il tipo di accesso, che in pratica rientra in tre categorie.

La prima è l’ingresso libero, spesso fino a esaurimento posti: basta presentarsi in anticipo. La seconda prevede eventi gratuiti ma su registrazione, con conferma via mail e QR code all’ingresso. La terza riguarda proposte a pagamento, come cene speciali o mostre con biglietto.

Per i dettagli aggiornati, gli organizzatori consigliano di controllare il calendario della Camera Nazionale della Moda Italiana e la piattaforma cittadina YesMilano, dove ogni voce indica chiaramente se l’evento è “aperto al pubblico” o richiede registrazione. Il calendario ufficiale CNMI riporta effettivamente le modalità di accesso dei singoli appuntamenti.

Consiglio pratico: ragionate per zone. Centro e Galleria, Brera, Tortona e Porta Nuova sono i poli principali. Scegliete 2-3 aree al giorno, altrimenti passerete più tempo sui mezzi che tra una passerella e un pop-up.

Sfilate, ristoranti e café aperti al pubblico

Il gesto più forte arriva da Antonio Marras. Il 23 settembre, alle 12.30, il Giardino Vincenzo Muccioli diventa passerella per la sua collezione Primavera/Estate 2027. La sfilata è aperta a tutti, con ingresso in ordine di arrivo fino a esaurimento posti. Sul sito del marchio il messaggio è chiarissimo: «Tutti sono invitati». Per chi resta fuori, è prevista anche la diretta streaming sui canali ufficiali.

Altro appuntamento segnalato come “open to the public” nel calendario ufficiale è Demiurgo Leather Avantgarde – Leather Like a Feather Vol. II, legato al progetto Lineapelle Designers Edition. La sfilata si tiene il 25 settembre alle 19.15 in piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Atmosfera più concettuale, focus sulla pelle e sulla ricerca di materiali, ideale per chi ama una moda sperimentale.

Capitolo food. Al Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II, dal 18 al 25 settembre arriva il menu speciale firmato ALO, brand di moda e lifestyle ispirato al benessere. Tre portate e una selezione di bevande che portano a Milano una certa idea di wellness californiano. È un’esperienza decisamente premium, ma aperta a chiunque prenoti un tavolo nel periodo indicato.

Per una pausa più easy, da segnare il Vogue Café a Palazzo Giureconsulti, a due passi dal Duomo. Dal 24 al 26 settembre lo spazio ospita caffetteria curata da Carlo Cracco, edicola con le edizioni internazionali di Vogue, una libreria pop-up con cento titoli selezionati dalla redazione e attività creative, come il coloring book firmato Vivetta Ponti in collaborazione con Stabilo. Alcune iniziative richiedono registrazione, ma l’accesso allo spazio resta libero negli orari di apertura.

Completano la mappa dei ristori fashion il Buccellati Caviar Bar, il Louis Vuitton Café e il Café Onitsuka Tiger. Sono indirizzi aperti al pubblico, con prezzi in linea con il posizionamento dei brand, perfetti per un caffè strategico tra una sfilata e un giro di street style.

Shopping, pop-up e mostre fashion da non perdere

Nel cuore di Brera, dal 22 al 28 settembre, l’Edicola Civic di via Brera 21 si trasforma nel pop-up Vespa Edicola Civic Takeover. Dalle 10 alle 19 ospita una selezione di prodotti firmati Vespa e un QR code per registrarsi e ottenere un piccolo gift e un codice promozionale da usare nel concept store Vespa The Empty Space in via Broletto 13. Ottima tappa per un souvenir molto italiano e qualche foto scenografica.

Per uno shopping più hardcore, il distretto di Tortona ospita dal 24 al 27 settembre WHITE Box, sezione della fiera WHITE aperta al pubblico. Qui si esplorano urbanwear, streetwear, denim e accessori, con la possibilità concreta di acquistare capi delle nuove collezioni e conoscere da vicino i brand. Se amate la moda di ricerca, è un pomeriggio che vola.

Interessante anche il progetto Camera Moda Fashion Trust x Vestiaire Collective: una selezione di oltre 60 accessori di lusso pre-loved, tra borse e scarpe firmate Prada, Ferragamo, Valentino e Dolce&Gabbana, provenienti dai guardaroba delle ambassador del Fashion Trust. Il ricavato finanzia iniziative a favore dei designer indipendenti italiani. Le modalità di vendita e accesso sono comunicate dai due partner sui loro canali, quindi conviene tenere d’occhio gli aggiornamenti.

Tra le esperienze immersive spicca YOOX Camerino al Circolo Filologico Milanese, il 22 e 23 settembre. In collaborazione con Bronda Architects, lo spazio diventa un ambiente immersivo che mette in dialogo abito, architettura e individuo, ragionando su cosa rende lo stile capace di superare stagioni e tendenze.

La sera del 23 settembre, alle 21, il Volvo Studio Milano ospita The Daily Crash, performance-installazione che presenta una capsule realizzata da venti studenti del Politecnico di Milano. L’ingresso è gratuito su registrazione, un buon modo per scoprire come le nuove generazioni interpretano il tema della sostenibilità.

Infine zona Garibaldi. Dal 23 al 27 settembre, alla Project Room di 10 Corso Como, la mostra The East Exhibition legata alla piattaforma Xiaohongshu racconta l’estetica orientale contemporanea, con ingresso libero. Dal 25 settembre negli stessi spazi apre anche la mostra gratuita “Viktor&Rolf. Spectrum”, venti look del duo olandese da vedere da vicino, prima magari di fare un giro nello store del complesso. Un mix perfetto di cultura e shopping, senza bisogno di pass esclusivi.