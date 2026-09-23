Tra integratori, consigli virali e routine fai-da-te, la scienza chiarisce cosa può davvero influenzare la crescita e cosa, invece, crea solo aspettative irrealistiche

Unghie lunghe, curate e dall’aspetto sano sono uno di quei dettagli che cambiano subito la percezione delle mani. E non è solo una questione estetica: spesso riflettono anche il nostro stato di salute generale e le abitudini quotidiane. Quando si prova a farle crescere, però, ci si scontra rapidamente con una realtà meno “social”: le unghie non possono “accelerare”. Hanno un loro ritmo, piuttosto costante, e quello che possiamo fare davvero è metterle nelle condizioni migliori per crescere bene. Ecco come fare.

Come far crescere le unghie più velocemente con l'alimentazione

Le unghie sono fatte soprattutto di cheratina, una proteina che il nostro corpo produce naturalmente. Crescono dalla base, in una zona chiamata matrice ungueale, dove si formano nuove cellule che, poco alla volta, si compattano fino a diventare la parte visibile dell’unghia. In media crescono di circa tre millimetri al mese, ma è un valore indicativo: ognuno ha i propri tempi, influenzati da età, genetica e condizioni generali di salute. Se c’è un punto su cui la ricerca è abbastanza chiara, è che la crescita non si “spinge” dall’esterno. Si può però influenzare la qualità dell’unghia mentre cresce. E qui entra in gioco l’alimentazione. Un corpo che riceve abbastanza proteine, ferro, zinco e vitamine del gruppo B tende a produrre unghie più forti e meno fragili. Il problema, infatti, raramente è la crescita in sé: più spesso è il fatto che l’unghia si spezza prima di arrivare alla lunghezza desiderata. In questo contesto si parla spesso di biotina, una vitamina del gruppo B presente anche in molti integratori. Alcune ricerche hanno osservato miglioramenti nelle unghie fragili in presenza di carenze, ma non è una soluzione “magica” valida per tutti. Se la dieta è già equilibrata, l’effetto può essere minimo.

Alcune buone pratiche quotidiane

Poi c’è tutta la parte quotidiana, quella che spesso sottovalutiamo. Le unghie sono più delicate di quanto sembrino e ogni giorno sono esposte a piccoli stress: acqua, detergenti, urti, sbalzi di temperatura. Nessuna crema può farle crescere più in fretta, ma una buona routine può evitare che si indeboliscano e si spezzino. E questo, alla fine, è ciò che fa davvero la differenza. Anche le abitudini più automatiche contano. Usare le unghie per fare “da strumento”, anche senza pensarci, può creare micro-danni che nel tempo le rendono più deboli. Sono piccoli gesti ripetuti che spesso spiegano perché una crescita sembra non arrivare mai.

Come far crescere le unghie più velocemente: il ruolo della manicure

Capitolo manicure: uno dei falsi miti più comuni è che limare le unghie le indebolisca o ne rallenti la crescita. In realtà non ha alcun effetto sulla velocità, che avviene alla base. La limatura serve piuttosto a mantenere una forma regolare e a prevenire rotture, quindi può aiutare indirettamente a farle diventare più lunghe.

Una questione di DNA

Infine, c’è il nostro DNA. Le unghie non crescono sempre allo stesso modo: nei più giovani tendono a essere un po’ più rapide, mentre con il tempo rallentano fisiologicamente. Anche le stagioni possono influire leggermente, ma senza differenze drastiche. Alla fine, il punto è abbastanza semplice: non esiste un trucco per far crescere le unghie velocemente, ma esiste un modo per non rallentarne la crescita inutilmente. Mangiare bene, proteggerle, idratarle e trattarle con un po’ di attenzione quotidiana è ciò che permette davvero di ottenere un risultato migliore.

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