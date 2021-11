Problema capelli fini e sottili? Ecco cosa fare, i prodotti da utilizzare e i migliori tagli da provare

Sottili, senza volume e spesso deboli: sono le caratteristiche dei capelli fini, un problema che riguarda molte persone. Non tutto dipende dalle nostre abitudini – anche se qualcosa si può fare – perché i fattori genetici hanno un ruolo di primo piano. Ma scegliendo i migliori prodotti per capelli fini e il taglio giusto, si possono rendere più corpose le chiome. Leggete i prossimi paragrafi per scoprire come.

Capelli fini: le cause

Lo abbiamo già detto: lo spessore dei capelli dipende in primo luogo da fattori genetici ed ereditari. Talvolta, però, anche alcuni fattori esterni possono contribuire a indebolirli come, per esempio, sbalzi ormonali, uso di medicinali, alimentazione non corretta, trattamenti aggressivi e stress. Il risultato è che i capelli fini diventano sempre più fragili e si spezzano più facilmente (perché la corteccia, la parte che è tra il midollo e la cuticola, è molto sottile): tutte caratteristiche che li rendono anche più sensibili agli agenti atmosferici e cosmetici (motivo per cui soffrono di più l'effetto crespo). Ecco perché è necessario prendersene cura con trattamenti specifici, protettivi sia per il fusto sia per la cute. Vediamo insieme quali sono le precauzioni e i trattamenti più efficaci per i capelli fini e sottili.

I consigli per lo styling e i prodotti per ispessire i capelli fini

La prima cosa da fare è seguire uno stile di vita equilibrato, con un'alimentazione ricca di vitamine, in particolare durante i cambi di stagione: un integratore specifico per rinforzare la fibra capillare può essere la soluzione giusta. Ci sono poi dei comportamenti che è bene seguire per la hair routine. Per esempio, meglio evitare le temperature troppo alte di piastre e phon, preferendo uno styling naturale o con una piastra a vapore, meno aggressiva di quella tradizionale. Rinunciate, se possibile, ai trattamenti chimici come le decolorazioni, di qualsiasi tipo, perché tendono a indebolire il capello. Infine, puntate su prodotti rinforzanti che aumentano il volume dei capelli e ispessiscono la fibra capillare e che contengono ingredienti in grado di mantenere alto il livello di idratazione. Ecco una selezione di proposte ideali per chi ha i capelli fini (saltate all'ultimo paragrafo, invece, se cercate qualche ispirazione per i tagli!).

Nutre e deterge la chioma allo stesso tempo, aiutando a raggiungere la lunghezza che si desidera. Privi di SLS, Parabeni e Siliconi, lo Shampoo e il Balsamo Hairburst sono perfetti per l'utilizzo giornaliero ed aiutano a mantenere la salute dei capelli e a stimolarne la crescita ad ogni lavaggio.

Concentrato multiattivo leave-in ad azione rimpolpante e compattante, grazie ai suoi principi attivi compatta, tonifica e rimpolpa la struttura del capello per una capigliatura corposa e lucente, permettendo allo styling di durare più a lungo. Applicatelo su lunghezze e punte dopo averle tamponate con un asciugamano. Pettinate per distribuire uniformemente il prodotto e non risciacquate.

Capelli fini shampoo: Shampoo Rinforzante per Capelli Fini al Fico d’India di Antica Erboristeria

La formula con estratto naturale di Fico d’India è particolarmente utile per capelli fragili e ribelli e dona nutrimento ai capelli fini rinforzandoli dalle radici alle punte.

Applicando pochissimo prodotto sui capelli umidi, idrata a fondo tutte le fibre del capello. In più, le proteine del riso presenti nel siero si posano

sui capelli conferendo volume e mitigando l’effetto sgrassante dei

tensioattivi per proteggere e rinforzare. L’estratto di tiglio, invece,

contiene biopolimeri, che permettono la formazione di un film

sulla superficie cuticolare, rendendo il capello idratato e con più

volume.

Balsamo districante, condiziona i capelli per renderli morbidi, soffici e setosi, senza appesantirli. Il concentrato di Vitamina B5 agisce per donare volume e corpo a capelli sottili. La texture cremosa e morbida avvolgerà i capelli per renderli volumizzati ma leggerissimi.

Questo shampoo volumizzante a base di miele, proteine del grano e proteine di riso rivitalizza e dona corposità ai capelli sottili e sfibrati.

Esalta il volume e il diametro dei capelli, assicurando la massima pettinabilità senza appesantire. La sua formula senza parabeni né cloruro di sodio protegge dai raggi UV.

Capelli fini tagli consigliati

Con il giusto taglio i capelli sottili possono acquisire volume. Spesso la soluzione migliore è optare per un taglio medio come il wob e il bob che, per loro natura, tendono a rendere la chioma più dinamica. Anche i tagli corti sono promossi a pieni voti: in questo caso giocate con scalature. Amate i capelli lunghi? Per valorizzarli e donare corposità, fate attenzione allo styling: una piega mossa e leggermente scomposta può dare un twist al look valorizzando volumi e acconciatura. Sfogliate la gallery per scoprire i tagli più interessanti per valorizzare i capelli sottili e fini.

Capelli fini e sottili: ecco i tagli migliori per valorizzarli L'eleganza del carré Classico ma sempre super chic, il bob è il taglio perfetto per valorizzare i capelli sottili dal volume controllato. La lunghezza e una leggera scalatura possono adattarsi a forme del viso diverse.

Ispirazione romantica I capelli sottili si lasciano domare ma spesso si appiattiscono alle radici. Per evitare l'effetto "flat" movimentate il taglio lungo con onde leggere e liberate il viso raccogliendo all'indietro le ciocche in due torchon.

Wob is the new black Versatile e facile da gestire, il wob è davvero il taglio del momento e si presta perfettamente nel valorizzare i capelli fini. Le onde, supportate da uno spray salino che doni texture, rendono la chioma super cool.

Pixie cut manlike Altro che maschiaccio: i tagli corti mettono il viso in primo piano e lasciano scoperta la nuca in maniera super sexy. Tenendo i capelli più corti nella parte inferiore e più lunghi in quella superiore, la chioma apparirà più piena e corposa.

Rock attitude Giocare con scalature è contrasti è la soluzione perfetta per dare carattere ai capelli fini. Sulla parte alta del capo il taglio è cotonato e vaporoso, sulla fronte fa la contraltare la riga molto spostata di lato che crea dinamismo e movimento.

Look da sirena Tutte quelle che sembrano debolezze si possono trasformare in opportunità. Le radici si appiattiscono "ad arte" per un wet look: una soluzione semplice che trasforma un taglio semplice in un'acconciatura sexy ed elegante.

Riccioli morbidi Se si hanno capelli sottili la preoccupazione principale è quasi sempre la mancanza di volume e la poco tenuta della piega. Un'ottima soluzione è avvolgerli su se stessi e fissarli con becchi d'oca, creando onde di dimensioni diverse.

Short haircut Anche i tagli più corti possono rivelarsi adatti per chi ha capelli fini e sottili, a patto di non diminuirne eccessivamente la consistenza. Le lunghezze si spostano anche sulla fronte, dando vita a una frangia morbida.

Caschetto geometrico Strutturato senza essere rigido: il taglio medio dona leggerezza alla chioma. Le ciocche sfilate e la frangia incorniciano il viso senza sminuire la consistenza dei capelli. La fronte si scopre leggermente per conferire naturalezza.

Messy look Il liscio vi annoia? Scompigliate la chioma! La bellezza naturale (ma curata) è un trend super cool e i tagli di capelli non fanno eccezione. Le lunghezze si spostano leggermente all'indietro rinunciando alla riga per un tocco easy chic.

Frangia lunga alla francese I capelli sottili hanno spesso la difficoltà di mantenere la piega e il volume: un taglio semplice e pari come un long bob è la soluzione perfetta per andare sul sicuro. Potete completare il look con una frangia.

Pump up the volume Via libera a tagli e acconciature asimmetriche. I tagli medi adatti a valorizzare i capelli fini richiedono una scalatura leggera e ben modulata, in modo da non "svuotare" eccessivamente la capigliatura.

Corti, anzi cortissimi Siete stanche di lottare con ciocche e volumi? Le lunghezze "radicali" non sono mai state così cool come in questa stagione. Lungi dal risultare sciatto o poco femminile, il look diventa irresistibile se abbinato al make up giusto.

Side Swept Hair Capelli lunghi sì ma tutti spostati da un lato. Le capigliature sottili acquistano carattere con questo look che prevede zero volume da una parte e una cascata di onde soffici dall'altro: un contrasto che dà vita all'equilibrio perfetto.

