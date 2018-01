La sua canzone I’m An Alcoholic è stata adottata come colonna sonora da Luciana Litizzetto. Ora L’Aura torna in radio con un singolo che parla del rapporto con la donna che ama di più

Dopo il grande successo di I’m An Alcoholic, pezzo scelto da Luciana Littizzetto come colonna sonora dei suoi ingressi alla trasmissione Che tempo che fa, L’Aura torna in radio con Unfair, “sleale”, il singolo tratto dall’album Il contrario dell’amore (Time Records).

«Parla del rapporto tra madre e figlia, uno tra i più complessi che esistano; a volte è difficile capirsi, ma poi l’amore immenso permette di superare ogni ostacolo. Le protagoniste siamo mamma Tiziana e io», racconta la cantautrice e pianista bresciana, all’anagrafe Laura Abela, 33 anni, mentre gira l’Italia in tour.



Tra vecchi filmati e fotografie, la clip del brano è un tuffo nella sua infanzia.

«Il merito delle riprese va a mio padre Gianfranco. È stato lui a girare tutti i video, quando ero bambina: recuperare quei frammenti di vita e vederli in compagnia dei miei genitori è stato un viaggio splendido».



Anche le 13 tracce del disco prendono spunto dal passato.

«Dagli Anni 60, 70 e 90, le epoche d’oro del pop e del rock».



A chi si è ispirata?

«Al premio Nobel Bob Dylan, ai cantautori Fabrizio De André e Ivano Fossati, a Courtney Love. Proprio a lei, moglie di Kurt Cobain, dedico spesso anche un tributo di stile: indosso gli abitini vintage, i calzettoni e il rossetto scarlatto che erano il suo marchio di fabbrica».



A tour finito che cosa farà?

«Mi metterò a lavorare a un album e a un progetto top secret che partirà verso primavera».