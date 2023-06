Jennifer Lawrence ha raccontato di essere stata rifiutata «immediatamente» al provino di Twilight, e che questo le ha cambiato la vita

Jennifer Lawrence non sarebbe la star di fama globale che è oggi se non avesse ottenuto il ruolo di Katniss Everdeen nei quattro film di The Hunger Games.

Tuttavia, le cose sarebbero potute essere molto diverse.

L'attrice premio Oscar ha infatti raccontato di aver partecipato ai provini per il ruolo da protagonista in Twilight, la teen-saga di vampiri uscita solo qualche anno prima rispetto ad The Hunger Games.

Durante una recente intervista al podcast "The Rewatchables", Jennifer Lawrence ha raccontato per la prima volta:

«Ho fatto il provino per Twilight. Mi hanno rifiutato immediatamente. Non ho nemmeno ricevuto una richiamata.

Ma meno male, perché la mia vita sarebbe stata totalmente diversa».

Mentre ovviamente sappiamo che alla fine la parte di Twilight è andata a Kristin Stewart, Jennifer Lawrence ha rivelato che, a causa del successo del franchise sui vampiri, aveva considerato di non accettare il suo ruolo in The Hunger Games.

Spiegando il suo ragionamento, Jennifer ha detto che ciò che la spaventava era il fandom di questo genere di film.

«Quando stavo cercando di prendere questa decisione dopo che me l'hanno offerta, ho pensato, 'Non lo so se voglio farlo'. È stato così difficile da spiegare alle persone, ma non mi sentivo pronta a questo livello di fama».

La Lawrence ha rivelato di sapere che Hunger Games era destinato ad avere lo stesso successo di Twilight, e in quel momento non era ciò che lei che voleva.

Piuttosto che una fama internazionale, l'attrice ha infatti rivelato che in realtà voleva fare film indipendenti.

«Questa è una vita molto diversa da quella che avevo immaginato per me stessa», ha aggiunto Jennifer Lawrence.

