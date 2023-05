Dal Giappone all'Islanda, passando per i Paesi Baschi, ecco sei destinazioni da scoprire con un viaggio on the road

Il mare e le risaie delle Filippine, le bellezze e gli animali del Sudafrica e poi ancora la natura dell'Islanda, la cultura del Giappone e molto altro. C'è solo l'imbarazzo della scelta quando si parla di viaggi on the road.

In base al budget e al tempo che avete a disposizione vi diamo 6 destinazioni perfette da scoprire viaggiando in macchina.

Iniziate già il viaggio prima di partire: acquistate una guida, l'abbigliamento adatto (se la destinazione lo richiede) e poi disegnate il vostro itinerario dei sogni in base ai vostri interessi e a quello che offre la meta.

Vi rimane solo da scegliere la compagnia giusta da coinvolgere.

6 destinazioni per viaggi on the road indimenticabili

Paesi Baschi

Si tratta di una comunità autonoma della Spagna del nord con tradizioni culturali molto caratteristiche.

Cibo incluso: quest’area del Paese, infatti, è una delle destinazioni predilette da chi ama mangiare bene e scoprire nuovi sapori.

Ma non solo: Bilbao è una città vibrante e vivace tutto l’anno — ma in particolare dalla primavera all’autunno — ed è un centro di architettura e design, grazie anche al museo Guggenheim e agli altri edifici all’avanguardia.

Non manca il mare, con spiagge dove rilassarsi in totale tranquillità.

È una zona perfetta da scoprire anche coi bambini.

Sudafrica

È uno dei viaggi che vi lascerà senza fiato e che ricorderete per sempre.

Noleggiate un’automobile e partite da Cape Town, per poi spostarvi per delle escursioni a Cape Point (specialmente se amate gli animali) e nei vigneti del Western Cape (Stellenbosch e Franschhoeked sono due località in cui fermarsi).

Percorrete la Garden Route e preparate la fotocamera: qui i paesaggi sono spettacolari.

Lasciate la macchina e volate fino a Johannesburg, visitatela e poi dopo ammirate il Blyde River Canyon prima di prepararvi al safari nel famoso Kruger National Park dove osservare i “big five”.

Islanda

Campeggio (ma solo dove è consentito), oppure camper, van o guesthouse per conoscere da vicino le famiglie del posto: c’è solo l’imbarazzo della scelta per scoprire l’Islanda (qui un articolo con tutti i consigli per un viaggio perfetto).

È definita la “terra del ghiaccio e del fuoco”, ma non mancano buon cibo locale (conoscete lo skyr, vero?), terme e spa nel cuore della natura, spettacoli incredibili come le spiagge nere, il geysir, l’aurora boreale.

Filippine

Mare e tanto altro. Includete nel vostro road trip la regione amministrativa della Cordillera, un viaggio alla scoperta delle montagne frastagliate nel nord del Paese: vi lasceranno senza fiato e vi terranno con il naso all’insù, grazie ai 2900 metri che raggiungono le cime.

Partite da Banaue, soprannominata "l'ottava meraviglia del mondo”, le terrazze di riso realizzate 2000 anni fa, proseguite verso Batad e poi ancora Benguet, “l’Insalatiera” delle Filippine, poiché è una delle principali fonti di verdure fresche del Paese.

California

È uno dei viaggi da fare almeno una volta nella vita.

Scegliete voi se muovervi con una macchina e scegliere alloggi graziosi lungo il percorso oppure partire all’avventura con un van o con un camper.

Da scoprire ci sono San Francisco, i parchi, le spiagge e poi Los Angeles: dormite a West Hollywood, dove potrete fermarvi per qualche giorno e vivere come un local tra shopping, arte e ristoranti, senza perdere la Sunset Strip lunga 2,4 chilometri e il Santa Monica Boulevard.

Giappone

Ha riaperto le sue frontiere da poco e prima che venga preso di nuovo di mira dal turismo di massa vale la pena approfittarne.

La bellezza del Paese del Sol Levante può essere assaporata attraverso un viaggio lento che porta a scoprire il suo volto più autentico.

Trascorrete qualche giorno a Tokyo, scoprite la cultura del posto.

Poi partite da Shizouka per un itinerario on the road tra il colore blu del mare e l’iconico monte Fuji.

Proseguite per Kanagawa, meta culturale, poi lasciandovi alle spalle la costa eccovi nella prefettura di Yamanashi, nel cuore del cosiddetto “Giappone rurale”.

Mettete in lista anche il lago Kawaguchi e Hottarakashi Onsen per un rilassante bagno termale con vista.

(foto: Unsplash; ente del turismo delle Filippine)