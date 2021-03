Dal Taj Mahal in India alla Medina di Marrakech, passando per Instanbul e Parigi, ecco 21 viaggi da fare nella vita per poter dire di aver "visto il mondo"

Dalla romantica Parigi all'incontaminata Patagonia argentina, fino alla bellezza del Palazzo d'Inverno di San Pietroburgo, passando prima però per gli Usa on the road: i viaggi da fare nella vita sono tantissimi, ma questi secondo noi sono quelli imperdibili.

Vicine o lontane, queste località da scoprire, a seconda della distanza, in un week-end o in più settimane, regalano ricordi magici e permettono un'infarinatura di quanto di più bello c'è al mondo.

Insomma, sono tanti e tutti diversi i viaggi da fare nella vita, da grandi città a grandi Paesi che vantano spettacolari bellezze, fino a isole dalla grande storia, come Cuba, ne abbiamo selezionati 21: inserite subito in to do List quelli che ancora vi mancano.

21 viaggi da fare nella vita almeno una volta

Parigi

È considerata la città più romantica al mondo, la città dell’amore.

Per tradizione, andrebbe visitata con la propria dolce metà, con cui dovreste mangiare macarons, ammirare la Torre Eiffel, passeggiare per Montmartre, ma anche scoprirla con le amiche del cuore non è male: dopo aver visitato il Louvre, il pregiato capo parigino acquistato con loro diventerà il vanto del vostro armadio.

(foto: Fabrizio Verrecchia, Unsplash)

Giappone

Tokyo, Kyoto, Osaka, templi, santuari e il sushi: il Giappone va visto almeno una volta nella vita.

Il miglior modo di scoprirlo è quello di organizzare un tour di almeno due settimane e di scegliere accuratamente un percorso che permetta di ammirare più bellezze possibili.

Senza dimenticare mare o montagne innevate, a seconda della stagione.

Cuba

Le case particular, L’Avana, il suo mare: tra cultura, spiagge e storia, Cuba è una di quelle mete da scoprire almeno una volta nella vita, scoprendo le tradizioni locali, dal cibo alla musica.

Islanda

È il Paese del ghiaccio, dell’aurora boreale, della natura da ammirare tutto l’anno coi suoi cambiamenti in base alle stagioni: dopo un giro veloce a Reykjavik, si parte alla scoperta di geyser, altopiani, fiordi, cascate, balene, foche, cavalli, pulcinelle di mare.

Il modo migliore per scoprirla è senza dubbio affittare un’automobile e girarla in lungo e in largo.

Maldive

Paradiso terrestre, alle Maldive si ci può tuffare in paradiso.

Acqua cristallina e sabbia bianca rendono uniche e magiche le giornate di relax da trascorrere in un bungalow sull’acqua mentre creature marine passano indisturbate.

È una vacanza gettonatissima dagli sposini in viaggio di nozze, ma perfetta anche per le coppie di amiche.

Marocco

La Medina di Marrakech, i suoi profumi e i suoi colori, le pelli di Fez, il blu delle case di Chefchaouen e le notti nel cuore del deserto da raggiungere in sella a un cammello: il Marocco è magico e vale la pena d’esser visto.

Non perdete l'occasione di dormire in un riad.

Istanbul e la Cappadocia

Città della Turchia, può essere scoperta anche in un week-end, sebbene la sua visita richieda decisamente qualche giorno in più.

Terra tra due continenti e Capitale di tre imperi, Instanbul è stata nella storia un crocevia di popoli, culture, lingue, cibi.

Le influenze sono tangibili anche oggi.

Un altro luogo magico da non perdere in Turchia è la Cappadocia: sì, quell'area semi-arida del Paese su cui si alzano in volo le mongolfiere.

New York

In una visita degli Stati Uniti, New York merita un tempo di permanenza piuttosto lungo.

Meglio, dunque, trascorrervi almeno una settimana, per poter scoprire buona parte dei suoi quartieri, seppur superficialmente: d’altronde c’è così tanto da vedere, oltre all’emozione di attraversare su Times Square e di passeggiare a Central Park.

Più di tutte le altre, New York è una meta che andrebbe messa in calendario a cadenza regolare per tutta la vita, perché si evolve a una velocità tale che ogni volta vi sembrerà un posto diverso.

(foto: Cris Tagupa, Unsplash)

Usa on the road

Se New York merita da sola un viaggio, non sono da meno gli Usa.

Per scoprire gli Stati Uniti l’idea migliore è quella di prendersi un tempo molto lungo, anche un mese, di fare una cernita dei propri interessi e tentare di pensare a un itinerario funzionale.

C’è chi lo percorre in treno, chi prende alcuni aerei, chi noleggia un camper. Il modo migliore per assaporarne la vera essenza, però, rimane la macchina.

Sudafrica

Da Johannesburg a Città del Capo, passando per il Parco Nazionale Kruger (dove ammirare i “big five”) e per i vigneti, il Sudafrica vi potrebbe rapire il cuore.

Affascinante, ricco di natura, storia e tradizioni, è pronto a stupirvi sotto ogni punto di vista.

Londra

Cosmopolita, enorme, piena di vita.

È la “città delle opportunità” in Europa, dove — Brexit a parte — andare per un corso di inglese o per tentare di intraprendere una carriera fuori dall’Italia.

Dopo una foto a Trafalgar Square e a Piccadilly Circus, ci si lascia andare a un po’ di shopping a Camden Town o in altri market simili, per poi dedicarsi al British Museum e alla National Gallery.

Egitto

La sua storia affascina da sempre grandi e piccini.

Oltre ai blasonati resort di Sharm El Sheikh e di Marsa Alam c’è un mondo da scoprire: piramidi, sfingi, Luxor, Museo Egizio del Cairo, Alessandria, il Nilo e il Mar Rosso e i suoi fondali vi regaleranno un viaggio da sogno.

Gerusalemme (e Tel Aviv)

La Città Santa è uno dei posti più imperdibili al mondo, anche per chi non è credente.

L’atmosfera è magica e luoghi come il Muro del Pianto, la Basilica del Santo Sepolcro, il Monte del Tempio vi stupiranno per bellezza ed emozione.

Da non perdere la cucina del posto, considerata una delle più buone al mondo.

A poca distanza c’è anche la vivace Tel Aviv, dove vale la pena trascorrere qualche giorno.

Perù

Il Perù è per chi l'ha visto quasi sempre il viaggio più emozionante della vita grazie alla salita al Machu Picchu, l'antica città inca situata sulla catena delle Ande che regala panorami mozzafiato e un'emozione senza pari.

Ma c'è molto altro da vedere.

Tra le mete imperdibili di questo viaggio ci sono sicuramente anche la capitale Lima, il Lago Titicaca, la foresta amazzonica, Cusco e l'incredibile Montagna Arcobaleno.

Thailandia

Spiagge, isole, Bangkok, templi: la Thailandia è un Paese magico, meta di giovani backpackers ma non solo.

Offre diverse tipologie d’esperienze, che spaziano dal turismo religioso a quello naturalistico e per questo è una destinazione che mette d’accordo anche gruppi e famiglie.

(foto: Dan Freeman, Unsplash)

Roma

È la Capitale d’Italia, la città del Colosseo e di San Pietro, un museo a cielo aperto che propone attività culturali, passeggiate nelle vie dello shopping e tanto altro.

L’enogastronomia locale è una vera attrazione: vietato rientrare senza aver assaggiato carbonara, amatriciana, cacio e pepe e gricia.

Argentina

L’America Latina è da scoprire tutta: ciascun Paese ha le proprie peculiarità.

Tra quelli più belli e caratteristici c’è senza dubbio l’Argentina.

Per un tour coi fiocchi si parte da Buenos Aires, città del tango, dinamica e vivace, per poi spostarsi verso la Patagonia, fino a Ushuaia, la città più a sud del continente, da cui — ebbene sì — si parte anche per l’Antartide.

India

Almeno una volta nella vita va vista l’India.

A tratti può essere un viaggio difficile, ma le bellezze che si contano e le tradizioni ben radicate vi entreranno dentro l’anima

Tappa imperdibile è il Taj Mahal, come anche Udaipur, Delhi, la natura di Kerala e il mare di Goa.

San Pietroburgo

Affacciata sul mar Baltico, San Pietroburgo, è stata Capitale imperiale per ben due secoli e oggi è una delle principali, se non la principale, città portuali del Paese.

Raffinata ed elegante, si può scoprire in un viaggio combinato con Mosca.

È una meta perfetta per gli appassionati d’arte e architettura: basti pensare alla bellezza del Palazzo d’Inverno, le cui sale ospitano il Museo dell’Ermitage.

Iran

Chi torna dall’Iran dice che la cosa migliore del Paese sono le persone: accoglienti e calorose all’ennesima potenza.

Da Isfahan al sito archeologico di Naqsh-e Rajab, passando per Persepoli e Teheran, questo luogo vi rapirà il cuore.

E se siete di buona forchetta, non potete non provare la cucina persiana.

Australia

Le ore di volo da affrontare sono tante, è vero, ma con un po’ di organizzazione e una permanenza lunga un viaggio in Australia diventerà un meraviglioso ricordo.

La sua bellezza naturalistica la rende destinazione prediletta per gli amanti degli spazi aperti e degli animali, ma non solo.

Oltre a canguri e a koala, si possono scoprire città come Sydney, Melbourne e Canberra, la Barriera Corallina e i parchi nazionali.