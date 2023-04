Dall’aurora boreale alla pioggia di stelle cadenti: 7 esperienze da togliere il fiato in 7 viaggi da fare una volta nella vita

Tra i viaggi da fare una volta nella vita quelli dedicati alle meraviglie più incredibili della natura meritano un capitolo a parte.

21 viaggi da fare nella vita per poter dire di "aver visto il mondo"

Si tratta di eventi orchestrati dalla natura, a volte rari e unici, visibili solo in alcuni posti e in determinati periodi dell’anno. Meraviglie mozzafiato, fenomeni insoliti, che rivelano l’immenso potere di Madre Natura.

Un viaggio nel mondo, a caccia della natura più bella, le cui creazioni ci lasciano a bocca aperta, come poche altre cose al mondo.

Si tratta di fenomeni che ci fanno emozionare, in alcuni casi, quasi da non crederci, fino a che non li si vede dal vivo.

7 viaggi da fare una volta nella vita per vedere la natura più incredibile del mondo

La bioluminescenza, Madagascar

Di notte, a Tsarabanjina, isola nella parte nord-occidentale del Madagascar, milioni di piccole luci blu illuminano l’acqua cristallina del mare. Uno spettacolo della natura che riempie gli occhi, in questo lembo di paradiso. È causato dal cosiddetto fenomeno della bioluminescenza, dovuto alla presenza di migliaia di piccoli microorganismi che vivono nell’acqua, che si illuminano, col movimento delle onde.

“Crop circles" subacquei, Giappone Si trovano nelle profondità marine del Giappone, nella regione semi-tropicale di Amami Oshima, a circa 25 metri sotto il livello del mare. Si tratta di forme geometriche circolari, con un diametro di circa 6 metri. “L'artista” che le crea è una piccola e rara specie di pesce palla, che lavorando giorno e notte, scolpisce, con la sua pinna, queste creste circolari. Il pesce arricchisce la sua opera d'arte con piccole conchiglie e scanalature interne, non tanto a fini estetici, ma piuttosto "romantici". Il maschio, infatti, attira in questo modo le femmine per accoppiarsi e deporre le uova, che prenderanno posto al centro del cerchio. Anche le conchiglie, posizionate con cura, non sono decorative, ma fungono da nutrimento alla schiusa delle uova.

“Cerchi delle Fate”, Namibia Sono cerchi verdi, che punteggiano il paesaggio, sullo sfondo sabbioso del deserto del Namib. Zone circolari, prive di vegetazione, contornate da alti ciuffi di erba, caratteristiche di questa zona della Namibia, dall'origine misteriosa fino a poco tempo fa. Dagli ultimi studi si è scoperto che i “Cerchi delle Fate” nascono da una sorta di auto-organizzazione che permette all'erba di sopravvivere anche in condizioni così estreme. In buona sostanza le piante si comportano come ingegneri dell'ecosistema, beneficiando delle risorse idriche, fornite dagli spazi privi di vegetazione.

Devil’s Pool, Zimbabwe

Le Cascate Vittoria, già da sole, sono uno dei più grandi spettacoli della natura nel mondo e meriterebbero da sole di rientrare in qualunque elenco dei viaggi da fare una volta nella vita.

Se ciò non bastasse, le più coraggiose, possono raggiungere sulla sua cima la Piscina del Diavolo, per godere di uno spettacolo ancora più incredibile.

Si tratta di una buca naturale per nuotare, proprio sul bordo delle cascate. Impressionante, ma sicuro perché, a proteggere dalla caduta nell’orrido, c’è una barriera rocciosa sottomarina.

Consigliato a chi non soffre di vertigini!

Southern Lights, Tasmania

Sono meno famose delle Northern Lights, ma sono, anch'esse, uno spettacolo incredibile.

Questa aurora australe è causata dall'attrazione verso il Polo Sud, al contrario di quella boreale dovuta dall'attrazione magnetica del Polo Nord sulle particelle del sole.

I colori sono gli stessi, la vista altrettanto magnifica, ma qui non fa freddo, quindi, ci si può godere lo spettacolo in tee-shirt, bevendo una bibita. La Tasmania è l'unico posto al mondo dove questo fenomeno è visibile tutto l'anno.

Pioggia di stelle cadenti, Tenerife

Il luogo migliore per osservare la pioggia di Perseidi, lo sciame meteorico, visibile tra la metà di luglio e la metà di agosto, è il Parco Nazionale del Teide a Tenerife.

È uno dei punti migliori di tutta Europa per l'osservazione delle stelle.

Qui, in una notte buia, si può vedere la Via Lattea in tutta la sua magnificenza e le stelle cadenti delle Perseidi, uno dei più importanti sciami meteorici dell’anno.

Sono, infatti, i più abbondanti e, secondo l’organizzazione astronomica, se ne possono osservare tra i 50 e i 100 ogni ora. Importante: partire con tanti desideri da esprimere.