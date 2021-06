Positano e la Costiera Amalfitana sono una meta perfetta in tutte le stagioni: ecco tutto quello che potete fare, vedere, provare e mangiare in un solo weekend

Positano e Costiera Amalfitana sono uno dei (tanti) paradisi del Sud Italia che meritano di essere visitati e vissuti (anche al di fuori delle stagioni calde).

Oltre alle spiagge e al mare, infatti, c'è molto di più.

Capolavori architettonici e (ancora di più) naturali, meraviglie da gustare in tavola e panorami da mangiare con gli occhi.

Vi portiamo alla scoperta della Costiera partendo da Positano, alla scoperta di Amalfi, Sorrento e quelle città meno conosciute della costa che vi ruberanno il cuore.

Cosa fare, vedere e provare a Positano e in Costiera Amalfitana

(Continua sotto la foto)

Il centro di Positano

Il nostro punto di partenza è Positano, perché tra le città della Costiera è senza ombra di dubbio la più suggestiva in tutte le stagioni.

Arroccata (letteralmente) su una scogliera, offre dei panorami unici al mondo e scorci che raramente potrete vedere altrove.

Il centro, poco sopra il livello del mare, si sviluppa in un dedalo di viette e scalinate, piene di negozi di artigianato locale assolutamente da non sottovalutare.

Tra gli acquisti immancabili, gli abiti in lino (tra cui c'è solo l'imbarazzo della scelta), e i sandali su misura, che potrete farvi fabbricare sul momento scegliendo modello, pellame, colore e suola. Il nostro preferito è in Via della Tartana, 2, a due passi dalla Chiesa.

Le gite da Positano

Una volta girato il centro, scendete al porto e tenendo il mare sulla sinistra salite lungo il sentiero che porta alla seconda spiaggia di Positano.

È una camminata di una decina di minuti, a picco sul mare, che vale la pena di essere fatta.

All'arrivo, Spiaggia Fornillo, Bandiera Blu per qualità delle acque, con bagni, bar e ristoranti dove fare una pausa fronte mare.

Se invece volete visitare la Costiera, non vi resta che scendere al porto per prendere uno dei numerosi traghetti che percorrono tutta la tratta di mare, fornendo una (più che valida) alternativa ai trasporti di terra.

Per chi volesse, ci sono anche i servizi privati, da prenotare sul posto, con barche a noleggio e gite organizzate. (I prezzi si aggirano intorno ai 150 euro per due persone).

Amalfi

Una tappa da non perdere quando ci si trova in Costiera Amalfitana è, per forza di cose, Amalfi.

Da Positano si raggiunge facilmente (e in poco tempo) o con i servizi di traghetti o con gli autobus Sita, che coprono l'intera costa con un biglietto dal costo irrisorio.

Il Duomo di Amalfi, o Cattedrale di Sant'Andrea, è assolutamente da visitare, non fosse altro che per la sua mastosità.

In origine le basiliche erano due, entrambe a tre navate, ma in seguito (erano i primi decenni del XIII secolo) sono state unite ottenendo uno spazio incredibilmente ampio, a cinque navate.

Verso Ravello

Da Amalfi proseguite verso l'interno e non perdete una visita a Ravello. Anche solo la strada per raggiungere la destinazione è uno spettacolo che vale la pena di essere visto. Se il tempo lo permette, conviene prendere un City Sight Seen, con il tetto aperto, per poter scattare qualche foto lungo il tragitto.

Cosa non perdere a Ravello

Una volta in città, visitate le due ville che la rendono famosa in tutto il mondo: Villa Rufolo, in piazza, dove vengono organizzati concerti tutto l'anno (i programmi si trovano sul sito) e Villa Cimbrone.

Per raggiungere quest'ultima c'è una lunga passeggiata, ma ne vale la pena. Una volta su, potrete visitare i magnifici giardini della Villa e arrivare fino alla terrazza panoramica.

La vista da lì si chiama L'infinito. Provate a immaginare perché.

Atrani, il Borgo più piccolo d'Italia

A due passi (o un migliaio di scalini, a voler essere precisi) da Amalfi sorge Atrani, un comune che si estende per appena 0,12 Km quadrati e che vanta poco più di 800 abitanti.

Fa parte del Club dei Borghi più belli d'Italia ed è stato nominato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco.

Dopo aver girovagato (per una decina di minuti) tornate ad Amalfi con il percorso pedonale.

I metri da percorrere sono pochi, i gradini tantissimi, ma la vista merita (e la sfacchinata vi farà meritare una merenda di tutto rispetto).

Una giornata a Sorrento

Sorrento dista da Positano circa un'ora (di auto o di traghetto). Una volta a destinazione, percorrete i vicoli del centro storico, in cui si passa a fianco di chiese in cui vale la pena buttare un occhio, negozi di alimentari tipici, palazzi dai giardini lussureggianti, la casa di Tasso, il Duomo, il bellissimo Chiostro di San Francesco (con una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, Napoli e il Vesuvio).

Guardando il mare, sulla sinistra della città si raggiunge Marina Grande, la vecchia città di mare, con ancora i pescherecci attraccati, una marea di ristoranti e trattorie sul porticciolo e tutti i relativi gatti del caso.

La pizza da assaggiare a Sorrento

Tra le cose da assaggiare durante il periodo in Costiera Amalfitana, c'è necessariamente la pizza.

Con i bordi gonfi e croccanti e la pasta sottilissima, se doveste decidere di mangiarla proprio a Sorrento andate da Gigino, in Via degli Archi. Non la dimenticherete facilmente.

La colazione da non perdere

La colazione da non perdere, invece, è quella con la sfogliatella napoletana.

Calda, friabile, ripiena di ricotta e gocce di cioccolato. Se siete a Positano è molto buona quella de La Zagara, da gustare sotto un pergolato di solambra.

Per chi volesse provare qualcosa di più forte, c'è anche la bomba fritta. Un crapfen che per bontà merita tutte le sue calorie.

La terrazza del Sirenuse

Per un aperitivo, per un caffè o per una pausa da tutto, fermatevi a visitare il Sirenuse, l'hotel più conosciuto di Positano.

Dalla sua terrazza con piscina si domina l'intera città e si ha una vista strepitosa sul mare. Se l'orario è giusto, provate uno dei suoi famosi cocktail allo champagne.

Per l'aperitivo o un cocktail dopo cena

Sempre di proprietà del Sirenuse, e con una vista altrettanto strepitosa, è Franco's, un locale sulla strada carrabile dove si può gustare un drink guardando il sole scendere dietro Positano.