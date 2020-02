Dalla Sicilia a Mauritius, passando per Armenia, Russia e Paesi Baschi, ecco 10 destinazioni perfette per i ponti di primavera

Ci sono il mare, i campi di lavanda e il deserto tra i luoghi da scoprire in primavera.

Certo, il 2020 non è stato così generoso in quanto a ponti: oltre al solito lunedì di Pasquetta, rimangono da sfruttare l'1 maggio (venerdì) e il 2 giugno (martedì). Ma con qualche giorno di ferie si possono fare vacanze indimenticabili, anche di pochi giorni.

In Italia si può scoprire la Sicilia, magari in camper: una destinazione perfetta per chi non vuole allontanarsi dall'Italia.

Per gli amanti del mare, però, ci sono anche Creta (Grecia), che d'estate diventa rovente, Mauritius e le sue acque cristalline, l'Oman dove il turismo di massa non è ancora arrivato e dove poter fare incetta di cultura e bellezze della natura.

Perfetta per un'evasione di qualche giorno, la Provenza (Francia) è un giusto mix tra borghi affascinanti e relax, con tanto di campi di lavanda in fiore. In alternativa ci sono i Paesi Baschi (Spagna), dove arte e gusto vanno di pari passo.

Inedita, l'Armenia è un tesoro del Caucaso da scoprire, ma lo sono anche San Pietroburgo e Mosca, in Russia, collegate tra loro da un treno.

Ecco quindi 10 mete da scoprire in primavera, dall'Italia al resto del mondo, per tutte le tasche e le distanze, in base al tempo che avete.

Sicilia

Calda e affollata in estate, la Sicilia è perfetta per essere ammirata in primavera, quando con un po’ di fortuna potreste riuscire anche a regalarvi un tuffo nelle sue acque cristalline.

Per un tour perfetto, magari in camper, ci sarebbero da inserire quante più destinazioni riuscite pescando tra Palermo, Taormina, Agrigento, Sciacca, Mazara del Vallo, Erice, Catania, Siracusa, Ragusa.

In alternativa da Trapani (dove vedrete le saline), prendete il traghetto per l’isola meravigliosa di Favignana.

(Photo by Flo P on Unsplash)

Provenza

Primavera in Francia significa Provenza, coi suoi immensi, profumati campi di lavanda in fiore.

Se avete diversi giorni, potete anche raggiungerla in macchina dall'Italia. Altrimenti vi conviene atterrare a Marsiglia e affittare un’automobile per essere liberi di muovervi.

Non perdete Avignone, Saint-Paul de Mausole, Grasse, Isle-sur-La Sorgue e poi le Gole del Verdon, La Camargue (coi fenicotteri rosa) e ovviamente la Strada della Lavanda.

Ps: non dimenticate un vestitino svolazzante per la vostra prossima foto profilo sui social!

(Photo by Léonard Cotte on Unsplash)

Creta

Caldissima in estate, quest’isola greca è perfetta per essere scoperta in primavera, specialmente tra maggio e giugno.

Fate base ad Agios Nikolaos, Chania o a Heraklion, dove potrete ammirare le bellezze del Museo Archeologico.

Altre chicche da non perdere sono il Palazzo di Knosso e il Palazzo di Festo, alcuni borghi come Rethymno e perle naturalistiche come la laguna di Balos.

(Photo by Dawid Zawiła on Unsplash)

Paesi Baschi

Nel nord della Spagna, i Paesi Baschi sono un’ottima soluzione per chi vuole unire arte e buoni sapori. Bilbao, storica città portuale dai dintorni verdeggianti, è vivace e frizzante e ospita anche il Guggenheim Museum.

Trascorrete due giorni anche nella trendy San Sebastian, direttamente sul mare, tra vini, pintxos e ristoranti gourmet.

(Photo by Niclas Dehmel on Unsplash)

Armenia

Diventata più accessibile grazie a un volo diretto (ed economico) di Ryanair da Roma, l’Armenia — sì, il Paese d’origine dei Kardashian — è un gioiello del Caucaso da vedere almeno una volta nella vita.

Fate base a Yerevan, la Capitale, per poi esplorare i dintorni, dai tesori storici a quelli naturalistici. E poi: sapevate che c’è una regione da cui nascono vini pazzeschi?

(Photo by Nasser Ansari on Unsplash)

Russia

La primavera, quando le temperature diventano più miti, è un ottimo periodo per scoprire la Russia.

Atterrate a San Pietroburgo, per poi spostarvi a Mosca (o viceversa): cercate di rimanere almeno tre giorni in ciascuna città. Non perdete i musei, i grandi viali, i tanti ristoranti gourmet e la vivace vita notturna.

(Photo by Nikolay Vorobyev on Unsplash)

Oman

L’Oman è uno di quei posti dove il turismo di massa non è ancora arrivato e pertanto la bellezza dei luoghi è ancora intatta. Prima di spostarvi, ritagliatevi un paio di giorni per una visita a Muscat, dove potrete visitare la moschea fare shopping nei souk. Contrattando, ovviamente, perché fa parte del gioco.

Tra le altre cose, tascorrete una notte nel deserto e fate un salto alla Ras Al Hadd Turtle Reserve, per poi lasciarvi coccolare in qualche romantico resort.

(Photo by Katerina Kerdi on Unsplash)

Doha

In Qatar, Doha è perfetta se volete visitare la penisola arabica, ma non avete a disposizione una settimana, e se a Dubai e ad Abu Dhabi ci siete già stati.

La città è modernissima e tra le cose da fare ci sono assolutamente un giro al Katara Cultural Village e una gita tra le dune. Dormite in un hotel di lusso e chiedete una stanza con vista sullo skyline.

Una curiosità? Ci arrivate in circa sei ore dall'Italia, con volo diretto Qatar Airways.

(Photo by Lucca Belliboni on Unsplash)

Mauritius

Maggio e giugno sono ottimi mesi per visitare Mauritius, in Africa e nell'oceano Indiano. Dormite un paio di giorni nella Capitale, Port Louis, per scoprire usi e tradizioni.

Poi, con guide esperte, addentratevi nella natura selvaggia del Paese e lasciatevi coccolare in uno dei resort a cinque stelle della località.

Da non perdere, anche le Terre dei sette colori, le cascate Tamarind, il giardino botanico di Pamplemousses, le tartarughe centenarie che abitano l’isola e, ovviamente, le spiagge cristalline.

(Photo by Guillaume Baudusseau on Unsplash)

Sudafrica

La primavera è un ottimo periodo per visitare il Sudafrica, dove potrete provare l'emozione di fare un safari.

Al Kruger National Park, infatti, avrete la possibilità di ammirare i cosiddetti "big five", leone, leopardo, rinoceronte, elefante e bufalo, nella stagione migliore, quella secca: i corsi d'acqua sono pochi e tutti gli animali si radunano vicino alle poche pozze d'acqua, rendendosi più facilmente avvistabili.

Volate su Johannesburg e da lì prendete la macchina (senza fermarvi nella città, che è pericolosa e non vale la visita): sulla strada verso il Kruger c'è un grosso canyon e quella che, nomen omen, si chiama Panorama Route.

(Photo by Charl Durand on Unsplash)