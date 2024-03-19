Dal nord al sud Italia, passando per l'Europa, ecco 8 destinazioni dove andare al lago che vi conquisteranno

Lago di Garda, di Como, di Braies. E poi Curon, l'oasi in Campania, il blu del bacino abruzzese a forma di cuore, fino a sconfinare in Slovenia e non solo. Se dovete decidere dove andare al lago siete nel posto giusto.

Gli amanti del lago d'altronde già ne conoscono i vantaggi, che uniscono le attività del mare con quelle dei monti: tra gli aspetti positivi di una vacanza al lago infatti ci sono la possibilità di scoprire tanti deliziosi borghi o sentieri di montagna ed è quindi un tipo di meta che potenzialmente può accontentare tutti.

Solitamente meno frequentato delle spiagge italiane, è quasi sempre immerso in una rigogliosa natura che consente di riappacificarsi con se stessi. Ma quale scegliere?

Ecco 8 destinazioni dove andare al lago che vi conquisteranno.

Dove andare al lago? Gli 8 laghi più belli in Italia ed Europa

(Continua dopo la foto)

In Abruzzo sul lago a forma di cuore

La forma a cuore e il blu profondo delle sue acque da sempre caratterizzano il lago di Scanno, lo specchio d’acqua più amato d’Abruzzo. Se a questo si aggiungono le cime del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ecco la destinazione ideale per un week-end romantico e immersi nella natura. Agriturismo.it indica il Miralago come uno degli alloggi in cui soggiornare con vista lago: spartano, nel verde, propone anche gite a cavallo.

La spa sul lago di Garda

Fate una gita sul lago, scattatevi foto ricordo da urlo, visitate qualche borgo e magari anche una cantina vinicola della zona, come Le Morette - Valerio Zenato. Poi però rilassatevi al Leonardo Hotel: è l’indirizzo perfetto per un week-end romantico oppure con le amiche. O magari in compagnia di mamma. Per rilassarsi nei 2mila metri quadrati di spa e fare lunghe passeggiate specchiandosi nell'acqua del lago.

Dove andare al lago?

Glamping in Campania

Per gli appassionati di glamping c’è Laghi Nabi. L’oasi nasce dall’opera di bonifica di ex cave di sabbia del litorale Domitio e oggi è una struttura a quattro stelle con ristoranti, bar, water Spa, esperienze di ogni genere — da wakeboard a soft yoga — e stanze deliziose dove dormire. La Tenda Safari è la più comoda, con spiaggia riservata e jacuzzi. Ma ci sono anche lodge direttamente sul lago e romantiche casupole in legno, sempre con idromassaggio.

Il fascino del campanile solitario

Il lago di Resia in Val Venosta, con il suo famoso campanile che spunta dalle acque, è il lago più grande dell’Alto Adige. E anche uno dei più fotografati in tutta Europa. Alle sponde del lago, lungo ben 6,6 chilometri e largo uno, si trovano i comuni di Resia e Curon Venosta come anche i borghi Casone e Spin. Si possono fare sport di ogni genere: è un vero e proprio paradiso per tutti i kitesurfer, grazie al vento costante e forte, ma anche una meta gettonata da chi ama corsa e nordic walking. D’inverno si pratica anche la slitta a vela.

Il più instagrammabile d’Italia

Secondo la piattaforma di viaggi Omio il lago di Braies è una delle migliori destinazioni zen d’Europa. Il suggerimento è quello di concedersi una camminata all’aria aperta attorno al lago, scegliendo come punto di partenza l’Adler Spa Resort Dolomiti, dove regalarvi un soggiorno da sogno o un ingresso giornaliero alla spa. Una dritta: andateci la mattina presto, perché questa è una di quelle mete che, purtroppo, è ormai vittima di overtourism e godersela non è sempre semplice.

Drink d’autore e piatti gourmet al lago di Como

Direttamente sulle sponde del lago, il boutique hotel Musa è una struttura fronte acqua ideale per chi non vuole rinunciare a sapori e profumi del buon cibo. Il bar Gaia è uno dei cocktail bar più rinomati della zona, mentre il ristorante Roteo propone piatti gourmet. In cucina c’è un team giovane e dinamico che ha imparato a trattare e valorizzare prodotti del territorio, declinati attraverso tecniche di cottura e preparazione internazionali. Tra le esperienze proposte ci sono il “Sea plane” e la gita in barca. Piove? C’è la spa.

Colori e profumi del lago sloveno

In Slovenia, ma a poche decine di chilometri dal confine con l’Italia, il lago di Bled è per tutto l’anno meta di coppie e appassionati di fotografia, dati i tantissimi “photopoint”. Quest’angolo del Paese è infatti particolarmente pittoresco e il contrasto tra il blu dell’acqua, il verde della vegetazione, il greige delle rocce e il rosso dei tetti delle case rende l’atmosfera particolarmente suggestiva. L’area è costellata di hotel, camping, tourist farm, guest house. Da non perdere la bled cake, il dolce tipico del posto a base di pasta sfoglia, crema e panna montata.

Il lago “multiculturale”

Lo splendore della fioritura, il piacere di navigare su navi e battelli godendo dei paesaggi e del primo sole, lo scampanellare di chiese centenarie che evocano la rinascita dopo il lungo inverno. A poche ore di distanza dall’Italia, la Regione Internazionale del lago di Costanza - incastonata tra Germania, Svizzera, Austria e Principato del Liechtenstein – è una meta vicina e perfetta tutto l’anno, ma soprattutto in primavera, grazie alla presenza di parchi, orti e giardini. Da non perdere, il Museo delle Palafitte, il giardino del chiostro di San Gallo, l’isola di Mainau e quella di Lindau.