Eccessivamente pignoli, avventurosi o tirchi, ecco quali sono i segni zodiacali peggiori con cui andare in vacanza in gruppo

Curiosi di sapere quali sono i segni zodiacali peggiori con cui andare in vacanza?

Fate bene: scegliere con chi passare le vacanze è fondamentale per la buona riuscita di un viaggio, e può essere davvero complicato.

Bisogna trovare qualcuno con cui andiamo d'accordo, che condivide i nostri interessi e l'idea di ciò che costituisce una vacanza fantastica.

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Per fortuna vengono in nostro soccorso le stelle, che ci aiutano a capire con chi (e chi non) organizzare.

Ecco allora quali sono i segni zodiacali peggiori con cui andare in vacanza.

**Dove andare in vacanza in base al vostro segno zodiacale**

I 4 segni zodiacali peggiori con cui andare in vacanza

(Continua sotto la foto)

Ariete

Ai nati sotto questo segno piace l’avventura. Sempre alla ricerca di adrenalina, la spontaneità è il loro mantra.

Per questo a volte il segno dell’Ariete è considerato uno dei peggiori con cui viaggiare. Il desiderio di essere spontanei unito alla loro testardaggine potrebbe rendere una vacanza di gruppo un vero e proprio incubo.

Possono essere prepotenti e impulsivi, prendendo decisioni sul momento e senza dar conto a nessuno piuttosto che sulla base di un itinerario specifico.

Toro

Il Toro è un segno zodiacale noto per il suo amore per il lusso e la stravaganza. Per questo, se viaggiate con un Toro, potete sicuramente aspettarvi una vacanza coi fiocchi.

Tuttavia, i nati sotto questo segno sono anche noti per essere lenti e prendersi il loro tempo; indipendentemente dai piani fatti, dalle prenotazioni al ristorante o da chi li sta aspettando.

Segno un po' pigro, non si spinge oltre la propria comfort zone e ama solo la vita comoda.

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Sagittario

I Sagittario sono conosciuti come i viaggiatori dello zodiaco. Se siete in vacanza con un Sagittario, è probabile che lui o lei abbia già visitato il posto in cui vi trovate.

E nonostante la cosa possa magari rivelarsi utile, i nati sotto questo segno possono essere un po' prepotenti quando si tratta di scegliere un itinerario di viaggio.

Segno di fuoco, audace e testardo, proprio perché viaggiano spesso pensano di sapere tutto loro. Ma non sempre è così.

Capricorno

I Capricorno sono noti per le loro capacità di leadership, per questo viaggiare con un Capricorno significa avere la vacanza pianificata nei minimi dettagli.

Tuttavia, i nati sotto questo segno amano gli affari e le loro azioni sono spesso motivate dalla sicurezza finanziaria.

E anche se questa potrebbe essere una buona qualità, i Capricorno sono noti per essere un po' tirchi e per farsi prendere dalla ricerca di un affare invece che godersi le esperienze autentiche che un viaggio ha da offrire.

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