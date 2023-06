La casa di Barbie a Malibu torna su Airbnb: ha vista sull'Oceano, la si affitta gratis e all'arrivo si trova Ken a fare da host

La Malibu Dreamhouse, aka la casa di Barbie a Malibu, torna su Airbnb con una novità: a fare da host sarà Ken!

Per celebrare l'attesissima uscita del nuovo film Barbie, infatti, Ken diventa host Airbnb e invita due ospiti a soggiornare gratuitamente nella famosa villa che torna disponibile sulla piattaforma con un rinnovato stile “Kendom” mentre la bambola più famosa al mondo sarà impegnata con il suo debutto cinematografico.

** Fan di Barbie, qui c'è pane per voi **

Se infatti Barbie è sempre stata la protagonista, Ken quest’estate si è preso la sua rivincita, restaurando parte della Malibu Dreamhouse e arredandola con tutto ciò che ama - a partire dai suoi immancabili roller! Ma nonostante la “ken-ergia”, è sempre il celebre rosa shocking di Barbie a caratterizzare la casa.

Il soggiorno

Situata nell’iconica Malibù, la villa ha una vista panoramica sull'oceano - decisamente l’ambientazione perfetta per uno sfondo da cartolina in stile Ken! Le persone interessate potranno inviare una richiesta di prenotazione per due soggiorni gratuiti di una notte ciascuno, il 21 e il 22 luglio 2023 per un massimo di due persone.

All’interno della Malibu DreamHouse, gli ospiti avranno l'opportunità di vivere in technicolor e prendere parte a:

Un giro nel fantastico guardaroba di Ken dove trovare il perfetto outfit da spiaggia;

Balli su pista o all’aria aperta per far uscire il cowboy che è in loro, magari eseguendo anche una serenata al tramonto con la chitarra di Ken;

Una sfida di "beach off", durante la quale potranno rilassarsi prendendo il sole a bordo della infinity pool della villa.

Si porteranno inoltre a casa un pezzo del Kendom: riceveranno infatti in regalo un paio di rollerblade e una tavola da surf Impala gialla e rosa.

Come prenotare

Tutte le persone interessate possono inviare una richiesta di prenotazione per la stanza di Ken all’interno della Malibu DreamHouse di Barbie a partire dal 17 luglio alle 19 CET a questo link.

Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio da e per Malibu.

Per celebrare l'uscita del film BARBIE disponibile nelle sale italiane il 20 luglio 2023 e per supportare l'emancipazione femminile, Airbnb farà una donazione una tantum a Save the Children, che fornisce risorse per l'apprendimento e supporto a bambini, famiglie e comunità in oltre 100 Paesi, per rafforzare la fiducia delle ragazze e aiutarle a eccellere a scuola, garantendo a tutti le stesse opportunità di successo.