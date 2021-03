I Windsor hanno una serie di parole segrete che utilizzano per comunicare tra di loro senza rendere di dominio pubblico il contenuto: eccone alcune

I Windsor, così come è prevedibile per tutte le altre monarchie, usano parole in un codice segreto per comunicare informazioni private senza che i dettagli rischino di diventare di dominio pubblico.

Se avete visto la serie tv Netflix The Crown, saprete già alcuni dei nomi in codice usati dai Windsor per comunicare novità e avvenimenti - che di solito provengono da un segretario privato - sui membri senior della famiglia.

Tutti, dalla la Regina e il Principe Filippo, a George, Charlotte e Louis, anche Lady Diana e Meghan Markle, hanno un nome in codice segreto assegnato a loro per quando devono essere comunicate delle notizie tra membri della famiglia e lo staff prima, che queste diventino di dominio pubblico.

Ma di che genere di notizie segrete stiamo parlando? Quand'è che vengono usati effettivamente questi codici di comunicazione?

Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ecco alcune delle parole in codice che usano i Windsor

Quando muore un membro dei Windsor

In caso di morte, ogni componente senior della famiglia ha una parola in codice collegata a un ponte del Regno Unito.

Forse qualcuno di voi lo sapeva già. Nella quarta stagione di The Crown, infatti, viene rivelato il nome in codice del principe Carlo, Menai Bridge, che gli è stato dato quando si pensava fosse morto in seguito a un incidente sugli sci nel 1988.

La regina Elisabetta, 94 anni, ha una varietà di nomi in codice per diverse occasioni. Il più importante è Operation London Bridge, che verrebbe usato dalla sua segretaria privata nella frase "London Bridge is down" ("il London Bridge è caduto") nell'eventualità della morte di Sua Maestà.

Anche il marito della regina, il principe Filippo, 99 anni, che è recentemente stato operato al cuore, ha un codice tutto suo.

A lui è stato dato il nome di Forth Bridge - un ponte a Edimburgo - e verrà utilizzato per il suo funerale quando sarà il momento.

Per le uscite pubbliche di Sua Maestà

Se è vero che la frase in codice per la morte di Sua Maestà è London Bridge is down, è altrettanto vero che la regina ha ovviamente più di un nome segreto.

Per esempio, quando è impegnata in eventi ufficiali in giro per il mondo, la cosa in assoluto più importante per la sua scorta e per la polizia è tenerla al sicuro.

Per questo, tra coloro che si occupano della sua sicurezza, Elisabetta II è conosciuta come Sharon.

In generale, si riferiscono a lei semplicemente come S.

Molto Gossip Girl.

Anche se in superficie può sembrare poco rilevante, l'uso di un nome così comune nel Regno Unito scoraggia chiunque possa aver violato le onde radio della polizia alla ricerca di informazioni privilegiate.

Per prenotare le vacanze

I membri più giovani della famiglia reale non hanno ancora dei nomi in codice per le eventualità di morte, ma hanno uno pseudonimo che usano quando si tratta di prenotare viaggi ufficiali e vacanze private.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge si chiamano rispettivamente Daphne Clark e Danny Collins.

E se vi state chiedendo perché, ecco la risposta: entrambi i nomi hanno le iniziali DC, che rappresentano il Duca e la Duchessa di Cambridge.

Prima di lasciare la famiglia reale, anche il principe Harry e Meghan erano segretamente chiamati David Scott e Davina Stevens, DS, come il Duca e la Duchessa del Sussex.

Per quando Carlo diventerà re

Come ci si può immaginare, ci saranno molti protocolli in atto e diversi nomi in codice per quando il principe Carlo diventerà re.

Sarà la prima cerimonia di incoronazione britannica dal 1953 e sarà una festa enorme. Per questo, merita un proprio nome segreto speciale.

Per l'occasione è stato scelto Operazione Golden Orb.

Durante la cerimonia, infatti, il principe Carlo farà il suo voto a Dio usando una palla d'oro sormontata da una croce, simile a una sfera, che dà il nome (e il significato) alle parole in codice.