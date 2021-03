L'operazione al cuore del Principe Filippo ha avuto successo, ma c'è chi ipotizza che la Regina voglia lasciare il trono per stare vicina al marito

Il principe Filippo ha subito un'operazione cardiaca per una preesistente condizione.

Tutto è andato a buon fine e l'intervento ha avuto successo.

Il principe, che compirà 100 anni a giugno, rimarrà però ancora in ospedale per assicurarsi che tutto vada bene nel post operatorio.

Nel 2011, durante il periodo natalizio, Filippo era stato sottoposto a una angioplastica e stent per un'arteria coronaria ostruita a seguito di forti dolori al petto.

Buckingham Palace ha commentato la condizione di salute del Principe Filippo con una dichiarazione ufficiale:

«Il Duca di Edimburgo ieri è stato sottoposto con successo a un'operazione medica per una condizione cardiaca preesistente, al St Bartholomew’s Hospital».

«Sua Altezza Reale rimarrà in ospedale per cure, riposo e convalescenza per un certo numero di giorni».

Sono passate più di due settimane da quando il principe Filippo è stato ricoverato nell'ospedale privato di Londra, King Edward VII, dopo essersi sentito male mentre si trovava al Castello di Windsor.

Il 20 febbraio il principe Carlo è andato a trovare il padre, facendo un viaggio di andata e ritorno di 320 chilometri per rimanere solo 30 minuti circa.

Secondo quanto riferito, invece, la regina Elisabetta, moglie del principe Filippo, non è stata in grado di visitare il marito in ospedale a causa delle restrizioni del coronavirus.

Tuttavia, si dice che Elisabetta II sia molto preoccupata per le condizioni di salute del principe Filippo.

Tanto che alcuni hanno anche ipotizzato che Sua Maestà si stia preparando a lasciare il trono per stare più vicina al marito.

