Kate Middleton e il principe William sono abitudinari e portano i figli a Mustique per le loro vacanze estive, stessa meta dello scorso anno

Kate e William, insieme ai tre figli, sono partiti per una vacanza estiva in famiglia.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge, con George, Charlotte e Louis, si trovano ora ai Caraibi, in una delle loro mete preferite.

Per il secondo anno di fila, infatti, hanno scelto come meta Mustique, un’isoletta privata delle Piccole Antille, nell’arcipelago St. Vincent e Grenadine, per l'occasione blindata alla vista di eventuali paparazzi, non tanto per loro quanto per non ledere la privacy degli altri turisti.

La stessa meta dell'anno scorso

La famiglia Cambridge torna nella destinazione di lusso per la seconda estate consecutiva.

Una fonte vicino alla famiglia reale avrebbe detto:

«Stanno andando di nuovo a Mustique perché è uno dei loro luoghi preferiti.

È incredibilmente privato e discreto, ma non remoto. Conoscono bene il luogo e si fidano dello staff che lavora lì.

Sono una famiglia abitudinaria, Kate andava lì da ragazzina, i Middleton erano soliti andare lì. È un luogo di famiglia».

Con una no-fly zone imposta su Mustique per la discrezione degli altri ospiti, i reali sono in grado di rilassarsi e lgodersi la vacanza.





Il compleanno di George ai Caraibi

La famiglia Cambrdige ha iniziato le vacanze estive appena dopo aver partecipato alle finali di Wimbledon di domenica.

Date ufficiali del loro soggiorno sull'isola non sono mai state rilasciate, ma si pensa possano essere non più di due settimane.

Il principe George dunque celebrerà il suo sesto compleanno nell'esclusiva isola caraibica lunedì 22 luglio, segnando il secondo compleanno di fila che ha trascorso lì.