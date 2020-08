Per essere sicura di essere perfetta dopo un lungo viaggio aereo Kate Middleton ha un trucco infallibile, che purtroppo difficilmente potremo replicare

I membri della Royal Family inglese non sono estranei ai lunghi viaggi intercontinentali come rappresentati della Corona. E ora che la Regina Elisabetta ha dovuto rinunciare a viaggiare lontano per via dell'età, i membri più giovani della famiglia, tra cui il principe William e Kate Middleton, hanno preso il suo posto.

L'unica differenza tra loro e noi?

Scendono dall'aereo come se stessero scendendo da un viaggio di due fermate su un tram mezzo vuoto: vestiti perfetti e viso riposato.

Vi siete mai chiesti come facciano?

Abbiamo una risposta.

C'è una fashion rule che la Duchessa di Cambridge deve sempre rispettare quando viaggia: eccola.

Vietati i vestiti comodi

Sembra che la moda sia una parte molto importante del diario di viaggio di Kate Middleton. Tanto che a nessuno di loro è consentito viaggiare con capi comodi - almeno quando sono sotto gli occhi del pubblico.

Kate, così come tutti gli altri membri della Royal Family, devono essere di aspetto impeccabile quando l'aereo atterra e si aprono le porte.

Per ovviare il problema, solitamente Kate cerca di indossare gonna più camicia, o un vestito lungo, mentre William viaggia con completo o giacca e pantaloni, a volte opta anche per una semplice camicia.

Ecco il trucco di Kate Middleton per non sciupare i vestiti

Non è noto se la coppia si cambi e indossi qualcosa di più comodo una volta sigillata la porta dell'aereo, ma secondo la corrispondente reale del The Sun, Emily Andrews, Kate ha un modo molto esclusivo per trasportare i suoi capi.

E ora finalmente capiamo come fanno a non avere neanche una piega.

Emily Andrews ha infatti detto:

«Sono stata su un aereo dove gli abiti di Kate avevano il loro posto a sedere, per assicurarsi che rimanessero piatti e ben piegati.

Non vengono mai messi in stiva insieme a quelli degli altri, dove finirebbero per essere schiacciati».