La famiglia reale d'Inghilterra non può usare parole alcune parole di uso comune, come toilette o dessert: ecco quali e perché

Oltre a tutti i protocolli, i rituali e le regole della vita quotidiana, i membri della famiglia reale inglese hanno anche un vocabolario specifico da dover usare - o meglio, un elenco di parole da non usare.

A rivelarlo, a dire quali sono e a spiegare perché, è Kate Fox, antropologa sociale e autrice di diversi libri, che ha illustrato quanto possa essere complicato apprendere la terminologia corretta per un membro della Royal Family nel suo libro Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior.

Ecco 7 parole che non sentiremo mai pronunciare dalla Regina Elisabetta o dai suoi successori.

1. Pardon: viene insegnato da piccoli che un modo educato per chiedere scusa nel Regno Unito è dire pardon. A quanto pare però non è così vero visto che la Royal Family ha bandito questa parola. Meglio dire Scusa? o Come scusa?

2. Toilette: la parola toilette può essere un termine più appetibile rispetto a bagno, ma è quest'ultima che viene invece utilizzata tra le mura di palazzo. Perché? Toilet è di origine francese, quindi apparentemente evitata per questo motivo.

3. Profumo: le donne della famiglia reale, tra cui la Regina, la duchessa Camilla, Kate e Meghan non si spruzzano mai il profumo, ma l'essenza (o fragranza, ovvero scent). Anche in questo caso è per via dell'origine francese della parola profumo (perfume).

4. Dessert: quando riceverete l'invito per una cena reale, non aspettatevi di leggere la parola dessert nel menù. Si troverà infatti solo il termine pudding (che equivale un po' al nostro budino), tipico della tradizione e unico termine usato dai reali per indicare il dolce.

5. Lounge: Buckingham Palace ha un numero enorme di stanze e camere, ma non aspettatevi di trovare una lounge (intesa come salotto, o zona giorno) tra le mura del palazzo. I reali usano solo i termini sitting room e drawing room (entrambi in italiano significano salotto, ma sono più specifiche dell'utilizzo dedicato)

6. Posh: è una parola usata per descrivere una certa classe sociale benestante, ma i reali non userebbero mai questo termine. A meno che non sia usato in tono ironico, con la chiara consapevolezza di aver scelto un termine di basso lignaggio.

7. Tè: in Inghilterra è diventato pratica comune riferisi alla cena con il termine tè (principalmente perché ha luogo in quello stesso lasso di tempo in cui la tradizione pone il famoso tè delle cinque). La famiglia reale, invece, usa il termine solo ed esclusivamente per riferirsi alla bevanda calda, e mai per la cena, che rimane cena, o pranzo.