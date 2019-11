A Casa Peugeot nello Swiss Corner di Via Palestro a Milano l'elettrificazione della mobilità ha preso il via con un evento speciale sotto il segno dell’#UnboringTheFuture

Una serata speciale con gli amici della casa del Leone per festeggiare l'elettrificazione della mobilità: questo è stato Unboring Night @Casa Peugeot lo special event organizzato dal brand allo Swiss Corner di Via Palestro, nel pieno centro di Milano.

Il padroni di casa, il Direttore Generale del Brand PEUGEOT Salvatore Internullo, insieme conlo Special Guest Alfonso Signorini (insieme nella foto sotto), hanno coinvolto molte celebrities.





Hanno risposto all'invito, Benedetta Mazza, Filippo Bisciglia, Giovanni Ciacci, Jane Alexander, Pamela Camassa, Raffaello Tonon, Stefano Sala e altri numerosi ospiti.

C'era anche il direttore di Grazia, Silvia Grilli (nella foto sotto), che come gli altri ospiti ha provato la Nuova PEUGEOT e-208 100% elettrica.





Peugeot per la sua serata ha scelto di coinvolgere le nuove generazioni per sensibilizzarle nei confronti dell'ambiente e sulle opportunità offerte dalla mobilità elettrificata.





Con Nuova e-208 il brand propone una moderna soluzione verso l'eco-sostenibilità.

La prima vettura Peugeot 100% elettrica coniuga infatti il piacere di guida con il massimo rispetto dell’ambiente, senza compromessi di alcun tipo in fatto di design, caratteristiche tecniche e di comfort.

Unboring Night @Casa Peugeot è stata anche un'occasione per celebrare il legame tra Casa PEUGEOT e Casa del Grande Fratello Vip: l'abitacolo di Nuova PEUGEOT e-208 ha infatti ospitato il casting per la selezione del personaggio NIP che a bordo della vettura entrerà per una sera all'interno della Casa GF Vip.