A Milano i Subsonica hanno festeggiato con un'esibizione dal vivo l'uscita del nuovo album Microchip Temporale. In un racconto per immagini ecco alcuni momenti della serata realizzata da Grazia con Tv Sorrisi e Canzoni in collaborazione con Pinko

Musica e glamour, spirito rock e suoni elettronici si sono uniti all'Hotel Sheraton Diana Majestic di Milano insieme con i direttori di Grazia, Silvia Grilli, e TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali per la speciale serata Rock Notes.

Protagonisti dell'evento i Subsonica che a pochi giorni dall'uscita del loro nuovo album Microchip Temporale, prevista per il 22 novembre, si sono raccontati al pubblico e hanno dato vita a uno showcase d'eccezione.





(in foto da sinistra, il chitarrista dei Subsonica Max Casacci, il cantante Samuel Romano, il direttore di Grazia Silvia Grilli, il direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, il tastierista Davide “Boosta” Dileo. Sopra il titolo, Samuel durante lo show).





Grande carica sul palco durante la performance della band torinese composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, che ha presentato i brani Discolabirinto, Preso Blu, Tutti i miei sbagli, Le Onde, Incantevole.

In un racconto per immagini, alcuni momenti della serata realizzata da Grazia con Tv Sorrisi e Canzoni in collaborazione con Pinko, brand da sempre vicino ai giovani e alla musica.

(foto di Alessandro Levati)









Una notte con i Subsonica Il palco allestito all'hotel Sheraton Diana Majestic di Milano.

Il direttore di Grazia, Silvia Grilli, con il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali.

Sul palco allestito all'hotel Sheraton Diana Majestic di Milano la band Subsonica.



Il cantante dei Subsonica, Samuel Romano.

Con i direttori di Grazia e TV Sorrisi e Canzoni, la band dei Subsonica al completo: da sinistra il chitarrista Max Casacci, il cantante Samuel Romano, il tastierista Davide "Boosta" Dileo.

Da sinistra Federico Bonelli, direttore generale di Pinko, Silvia Grilli, Emanuele Bianchi, direttore marketing di Pinko, Sofia Pratolongo, Head of Advertising and pr coordinator di Pinko.



Erika Lombardo di armadiodigrace.it.

L'avvocato Alberta Antonucci.

Da sinistra, Aurora De Felice e Linda De Felice, in Pinko.



A sinistra, Nicole Mazzoccato, Catherine Poulain e Valentina Pegorer in look Pinko.

Il gruppo rock durante l'esibizione dal vivo. Il 22 novembre uscirà Microchip Temporale: una rielaborazione di Microchip Emozionale – disco che ha segnato in maniera indelebile la scena musicale italiana – realizzato in complicità con 14 artisti che hanno oggi, per la maggior parte, l'età dei Subsonica di allora: Achille Lauro, Coez, Coma_Cose e Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, Myss Keta, Nitro, Lo Stato Social e Willie Peyote.







