Conoscere il proprio tema natale permette di conoscersi meglio e di essere in grado di ottenere il meglio dalla propria vita, lavorativa e sentimentale

Partiamo dalle basi: astrologia non è leggere l'oroscopo e i pianeti non influiscono sul nostro destino.

Le stelle, o più precisamente l'interpretazione dei loro movimenti, però, possono davvero aiutarci a vivere meglio e a prendere il meglio dalla nostra vita. Come?

Immaginate l'astrologia come fosse un termometro: il termometro non crea il bello o il cattivo tempo, né tanto meno la temperatura, si limita a dirci quanti gradi ci sono.

Ma se sai quanti gradi ci sono puoi vestirti di conseguenza e assicurarti di stare bene, di non avere freddo e non ammalarti, di non avere caldo e diventare insofferente.

Lo stesso succede con le stelle: non creano il nostro destino, ma la loro lettura ci permette di fare le scelte giuste in base alle possibilità che abbiamo in quel dato momento.

In che modo conoscere i movimenti dei pianeti può farci vivere meglio

«L'astrologia va intesa come il meteo: ti dice come sarà il tempo nelle prossime ore. Poi sta a te decidere se prendere o meno l'ombrello. Saper ascoltare le indicazioni dei pianeti, però, ti permette di non bagnarti», ci conferma Federica Fontana, che dei pianeti si fida con ottimi risultati e con cui stiamo costruendo un percorso benessere per mente e corpo, tra (buona) alimentazione, sport, yoga e meditazione.

In pratica l'astrologia indica il tipo di energia con cui ci stiamo rapportando in un dato momento: se ne sei consapevole la puoi pilotare.

L'oroscopo non può predire se avremo un aumento, dunque, ma gli astri hanno il ruolo di chi ci avvisa se il capo a cui vogliamo chiedere l'aumento è in buona o se è meglio aspettare qualche giorno.

Allo stesso modo, il nostro piano astrale ci permette di conoscere i nostri punti di forza e di debolezza e di regolarci di conseguenza per raggiungere tutti gli obiettivi che desideriamo.

A svelarci tutto questo (e quanto segue) è Stefano Pianigiani, astrologo e fondatore di Kalypso, una app per calcolare il proprio tema natale e ricevere messaggi personalizzati per i transiti che ci riguardano (ed eventualmente l'incrocio con i dati del partner).

Cos'è e come si calcola il tema natale

Il tema natale è tutto quanto c'è di astrologico dietro il segno zodiacale e giustifica (motivandola) l'individualità, alla faccia dei 12 segni: per capire chi siamo, infatti, non basta conoscere il proprio segno dello zodiaco, bisogna sapere dove si trovavano alla nascita gli altri 9 pianeti (oltre al Sole, che è quello che determina il segno).

La lettura del tema natale in questo senso permette di descriverci in tutte le nostre sfaccettature attraverso la lettura della posizione che avevano nel cielo 10 pianeti al momento della nostra nascita.

Funziona in parte con la matematica e in parte con l'interpretazione.

A cosa serve il piano natale

La lettura del tema natale utilizza i pianeti come punto di riferimento, ma questi pianeti indicano, e non costringono, gli eventi che poi andranno a contraddistinguere la nostra vita.

Potremmo definirlo un libretto di istruzioni di come funzioniamo: una volta capito il meccanismo non siamo schiavi del retaggio e abbiamo la possibilità di prendere in mano le redini del nostro destino perché ci conosciamo nel profondo.

Cosa possiamo scoprire attraverso il piano natale

Conoscere il proprio tema natale permette di sfruttare meglio il proprio destino e la propria personalità: conoscere potenzialità e lacune ci permette infatti di migliorarci.

La nostra predisposizione a un lavoro piuttosto che a un altro, come sfruttare meglio il proprio look, come ci vedono gli altri (l'ascendente è la personalità, ovvero come ci mostriamo al mondo).

E se parliamo di amore?

Parlando di amore la complementarietà dei segni è fondamentale, ma bisognerebbe guardare anche il discendente.

Attraverso il discendente, infatti, si vede quello che cerchiamo in una relazione. Mentre per capire che tipo di partner fa per noi vanno tenute presenti le posizioni dei pianeti maschili nel tema della donna (Sole e Marte; Sole per il carattere, Marte per la fisicità) e di quelli femminili nel tema dell'uomo (Venere e Luna).

Perché uomini e donne dello stesso segno hanno caratteri diversi?

Le femmine tendono a identificarsi nella Luna e i maschi nel Sole, quindi uomini e donne dello stesso segno hanno caratteri diversi.

Si può decidere il sesso del figlio sfruttando i pianeti?

Si dice, ma non è dimostrabile, che se si concepisce quando la Luna si trova nei segni maschili nascerà un maschio e viceversa.

Una cosa da tenere a mente?

Se dovete firmare il rogito di una casa meglio non farlo sotto determinati influssi dei pianeti, tipo Mercurio retrogrado.

Cosa serve per fare tema natale?

Solo data, ora e luogo di nascita.

C'è davvero da aver paura di "Saturno contro"?

Saturno è un pianeta fantastico, porta via quello che non serve più.

Ti mette davanti alla realtà nuda e cruda, che non sempre è quello che vogliamo vedere.

Ma alla lunga sta facendo il nostro bene.