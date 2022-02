Continuate a sognare il vostro ex fidanzato? Potrebbero esserci svariati motivi: la psicologia ci aiuta a far chiarezza sulla relativa interpretazione

In un mondo ideale, le ore in cui dormiamo dovrebbero essere un momento di pace e relax, ma non è sempre così semplice. Specialmente quando facciamo incubi, o nei nostri sogni appare qualcuno - magari il nostro ex.

Se avete mai sognato il vostro ex, siete in buona compagnia: si tratta di un sogno davvero comune. È anche, tuttavia, uno dei più personali; il che spiega perché possiamo svegliarci sconvolti, confusi o addirittura tristi la mattina dopo.

Ma cosa significa veramente sognare il proprio ex? E perché continua ad apparire nei nostri sogni?

L'interpretazione dei sogni non è una scienza esatta, ma la psicologia può aiutarci a capire perché sogniamo sempre il nostro ex fidanzato.

**Cosa significa (davvero) sognare qualcuno**

Cosa significare sognare il proprio ex: le molte interpretazioni

Se vi siete mai chieste perché sognate il vostro ex allora è anche probabile che avete già cercato di capire il significato di quei sogni.

Avrete magari cercato su Google cosa significa sognare un ex fidanzato e probabilmente sarete rimaste sommerse da diverse teorie.

**Cosa significa sognare l'ex fidanzato?**

Spesso però i sogni che abbiamo non fanno mai davvero riferimento alla persona che appare in sogno, quanto più alle emozioni che proviamo.

Una ricerca del laboratorio Sleep and Neuroimaging dell'Università Berkeley ha dimostrato che i sogni sono collegati appunto alle emozioni: lo studio ha scoperto che una riduzione del sonno REM ha comportato una ridotta capacità di comprendere emozioni complesse nella vita quotidiana.

Sognare un ex fidanzato: perché succede?

Qualsiasi cosa significhi sognare un ex che ritorna, ci perseguita sempre una domanda: perché? Perché sogniamo di continuo l'ex?

La psicologia prova a dare una risposta a questa domanda.

La psicologa e dottoressa Kalanit Ben-Ari ha spiegato: «Questo sogno non riguarda necessariamente il vostro ex fidanzato in sé, ma ciò che rappresenta. Spesso la persona, situazione o oggetto che sogniamo è una rappresentazione di un sentimento, un desiderio, un bisogno o un riflesso di una parte all'interno del sé. È il riflesso di una parte interiore del sognatore che ha bisogno di attenzione».

Se quindi fate sogni ricorrenti riguardo al vostro ex fidanzato, si presume la presenza di conflitti irrisolti o fattori di stress nella vostra vita.

2 motivi per cui sognate sempre un ex fidanzato

1. Rappresentano qualcosa che volete

Secondo gli psicologi, pensare che sognare un ex significhi voler tornare insieme non è altro che un grande malinteso.

Per questo suggeriscono di pensare in modo critico: «Di solito il sogno non riguarda tanto l'ex, ma ciò che rappresenta».

Naturalmente, questa rappresentazione può avere un'intera pletora di significati, quindi bisogna lavorare per analizzarlo: «I sogni sono brutalmente onesti e cercano di mostrarvi cosa sta succedendo nel vostro cuore e nella vostra mente in modo da poter prendere decisioni migliori mentre da svegli».

Per esempio, anche se pensate di aver chiuso la relazione con l'ex o vi siete convinte di non aver bisogno di una conversazione finale, il vostro inconscio - tramite i sogni - può dirvi che avete ancora delle ferite aperte.

2. Desiderate un cambiamento nella vostra situazione attuale

Secondo gli psicologi, sognare il proprio ex ripetutamente quando si è in un'altra relazione può voler indicare il desiderio di cambiamento.

Se infatti sognate di tradire il vostro attuale partner con un ex, è perché magari ci sono problemi nella vostra situazione e vorreste qualcosa di diverso.

Spesso infatti, i sogni rappresentando dei parallelismi nella vita presente. Se per esempio mettete in dubbio l'onestà del vostro nuovo partner, allora magari potreste sognare l'ex che vi ha tradito perché le emozioni sono simili.

