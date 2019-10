Ogni sogno che facciamo ha un suo significato diverso. Ecco spiegato cosa significa sognare qualcuno (che conosciamo o meno)

Sebbene sogniamo sempre tra due e cinque volte a notte, raramente ricordiamo i nostri sogni.

Secondo Matthew Walker, neuroscienziato e autore di Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams, le persone hanno i loro «Sogni più vividi, allucinogeni, narrativi, carichi di memoria» durante la fase REM del sonno.

Per questo ci è difficile ricordare i sogni che facciamo, perché potremmo non svegliarci al momento giusto alla fine della fase REM, ha rivelato Walker a Business Insider.

In più, anche quando ricordiamo i sogni, la maggior parte delle volte questi sono decisamente confusi, specialmente quando stiamo sognando qualcuno che non siamo noi.

Ecco allora alcune spiegazioni su cosa significa davvero sognare qualcuno.

(Continua sotto la foto)

Cosa significa sognare qualcuno che conosci

Carder Stout, psicoterapeuta e analista dei sogni, dice:

«C'è una teoria condivisa tra i terapeuti nel mio campo secondo cui i sogni sono compensativi, nel senso che non sono arbitrari e privi di significato ma hanno un'intenzione e uno scopo distinti, che è quello di portare materiale dall'inconscio nella coscienza».

Quando si sogna persone che si conoscono, spiega Stout, non le si sta davvero sognando.

Piuttosto, le persone nei tuoi sogni in realtà «Rappresentano aspetti di te stesso» che attribuiamo a qualun altro per poterli "vedere dall'esterno" e osservare in modo più oggettivo.

Cosa significa sognare qualcuno che non senti più

Cosa significa sognare qualcuno che conoscevi e non vedi o frequenti più da tempo?

A quanto pare, questo tipo di sogno potrebbe non essere così profondo. «Quello che succede è che quando ti addormenti pensieri, immagini e dati che ruotano nel tuo cervello prima di dormire continuano a girare per tutta la notte», ha detto lo psicologo clinico John Mayer, a Elite Daily.

Anche se il sogno può sembrare completamente fuori dal comune, è possibile che tu abbia visto qualcuno o qualcosa anche all'inizio della giornata che ha ricordato in qualche modo al tuo cervello il tuo ex amico.

La cosa può essere successa senza che ce ne si accorga, ma la mente ha memorizzato le informazioni a prescindere.

«Non abbiamo alcun controllo su come tutte le informazioni che si ricevono durante il giorno possano apparire mentre si dorme».

Cosa significa sognare un ex

Anche se non sei entrato in contatto con il tuo ex, quella persona potrebbe ancora occupare una parte del tuo cervello, specialmente mentre dormi.

«Abbiamo tutti un cast di personaggi che recitano nel nostro teatro dei sogni. E tutti noi abbiamo (almeno) un ex con un ruolo ricorrente - ha rivelato Kelly Sullivan Walden, esperta di sogni e autrice del Dizionario dei sogni di amore, sesso e relazioni trambusto - Ciò è in parte ciò che il tuo ex rappresenta per te e in parte a un tentativo di guarire problemi irrisolti».

Anche se sognare il tuo ex può essere sconcertante, questi sogni non hanno niente a che vedere il desiderio di voler tornare insieme a lui/lei.

Cosa significa sognare uno sconosciuto

Ancora più inquietante di sognare un ex o qualcuno che si conosceva una volta, è sognare qualcuno che non si conosce affatto.

Potrebbe sorprenderti scoprire che circa il 50% delle persone che sogniamo sono estranei.

Lo studio pubblicato su Psychology Today ha scoperto che questi estranei tendono a essere maschi.

Patrick McNamara, neuroscienziato, ha riassunto lo studio dicendo:

«In breve, gli sconosciuti si palesano molto spesso nei sogni e spesso segnalano aggressività fisica. Gli estranei maschi - ha spiegato il dottore - sembrano essere un simbolo, un codice per gli impulsi aggressivi che vengono elaborati nella memoria».

Cosa significa sognare di perdere qualcuno

Quando il sogno riguarda la perdita di qualcuno, ci si sveglia sempre con una terribile sensazione.

Questo tipo di sogno è inquietante, ha confermato Stout, psicoterapeuta autorizzato e analista dei sogni: «Tendiamo a temere che non li troveremo mai più».

Ma cosa significa? Secondo Stout, il significato cambia leggermente a seconda di chi è la persona che si perde.

Ad esempio: «Se sogni di perdere tuo figlio il significato nascosto sta a identificare la volontà di ignorare qualità infantili che riscontri in te stesso - ha rivelato l'analista dei sogni, aggiungendo - Nella vita da sveglio gioca di più e smetti di essere un adulto che si prende troppo sul serio».

Cosa significa sognare la morte di qualcuno

Sognare la morte, in realtà, non è un cattivo presagio.

«Non suggerisce che una persona in realtà morirà a breve - ha detto a HuffPost lo psicoterapeuta Jeffrey Sumber - Le persone che sognano la morte tendono a essere quelle che stanno entrando o uscendo da una fase o un periodo incerto nella loro vita».

E ancora: «Potrebbe essere un evento che potenzialmente cambia la vita che crea ansia e paura dell'ignoto».

Sognare la morte rappresenterebbe dunque il desiderio di terminare qualcosa, non qualcuno.

Cosa significa sognare qualcuno che ti insegue

I sogni in cui si viene inseguiti coinvolgono di solito una grande quantità d'ansia.

Per quanto spaventosi possano essere questi sogni nel momento, non sono sempre così cattivi come sembrano in superficie.

Michael R. Olsen, un esperto di sogni e intelligenza inconscia, ricercatore e oratore, ha detto:

«Se un'altra persona, più persone o anche animali ti stanno inseguendo, queste possono essere tutte illustrazioni di lati o elementi di te stesso». Che ti fanno paura, nemmeno ci fosse bisogno di precisarlo.

Cosa significa sognare qualcuno che ti critica

David Bedrick, elatore e consigliere specializzato in psicologia junghiana, ha spiegato che se si sogna di essere criticati allora noi siamo sia la persona criticata che la persona che critica.

La cosa potrebbe indicare la voglia di alcuni cambiamenti nella vita reale:

«Forse hai bisogno di essere meno giudicante nei confronti degli altri o di te stesso - rifletté Bedrick - o forse il sogno ti sta consigliando di essere più coscientemente critico nei confronti delle idee e delle persone che hai accanto».

Cosa significa sognare di essere traditi

Può essere inquietante sognare che il partner abbia una relazione, ma in realtà è un sogno abbastanza comune.

Michael R. Olsen, un esperto di sogni e intelligenza inconscia, ha detto:

«Quando sogniamo che il nostro partner è infedele, è spesso una sensazione (forse inconscia) che la nostra relazione possa essere vissuta come meno sicura durante il periodo in cui abbiamo questo sogno».



Un sogno sul tradimento del partner potrebbe anche essere un segno che la tua relazione è diventata stantia o che hai iniziato a litigare più spesso.

Olsen ha però dichiarato che i sogni riguardo il tradimento «Raramente riflettono la vera infedeltà», ma sono comunque una bandiera rossa per la relazione nella vita reale.

Cosa significa sognare qualcuno incinta

Proprio come i sogni sulla morte possono simboleggiare la fine di qualcosa e non qualcuno, i sogni sulla gravidanza possono rappresentare l'inizio di qualcosa.

Sebbene più donne che uomini abbiano sogni riguardanti la gravidanza, entrambi i sessi hanno sperimentato sogni legati alla gravidanza:

«Fondamentalmente, questo sogno riguarda la creatività», ha detto a HuffPost Ally Mead, analista dei sogni.

Cosa significa sognare qualcuno della tua famiglia

Vi è mai capitato di sognare vostra madre? Nel libro Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life, l'analista dei sogni Lauri Loewenberg ha rivelato che le madri compaiono nei sogni, in media, una volta alla settimana.

«Fondamentalmente, la mamma in un sogno è la manifestazione di tutto ciò che in genere assoceresti alla parola madre: conforto, sostegno, disciplina e persino fertilità».

Anche i padri svolgono un ruolo simbolico. Sognare il proprio padre riflette altre caratteristiche, come «Il conoscente interiore, il decisore, e la disciplina».

Cosa significa sognare qualcuno che ti strangola

Sebbene terrificanti, i sogni sullo strangolamento e sul soffocamento sono stranamente comuni.

Il ricercatore e oratore, Michael R. Olsen, ha rivelato che sognare se stessi strangolati da qualcuno - o anche addirittura da te stesso - serve da «Indicazione molto chiara che in qualche modo in quello che dici, pensi o fai in qualche modo ti stai limitando (vale a dire uccidendo mentalmente)».

Proprio come puoi dire in senso figurato che qualcosa ti sta soffocando nella vita reale - che si tratti di un amico bisognoso o di un lavoro impegnativo - potresti sognare un soffocamento letterale:

«Ci sono numerose cose - dentro e fuori di te - che possono strangolarti e impedirti di svilupparsi al tuo meglio», ha spiegato Olsen.

Cosa significa sognare qualcuno di famoso

A volte, ti svegli da un sogno sentendoti sollevato dal fatto che non fosse reale. D'altro canto, quando suona la sveglia mentre stai condividendo un sogno con Robert Downey Jr. (o qualsiasi altra celebrità) probabilmente vorresti continuare a dormire.

In un'intervista con Reader's Digest, l'analista dei sogni Lauri Loewenberg ha spiegato il motivo per cui si sogna di incontrare qualcuno di famoso:

«Il messaggio può essere trovato nel titolo della canzone o forse nei testi o nel personaggio da cui li conosci. C'è qualcosa che il tuo subconscio identifica e applica a te e alla tua vita in questo momento».

Cosa significa sognare qualcuno che è già morto

«È estremamanete comune sognare persone che non sono più vive - ha rivelato Michael R. Olsen, ricercatore, esperto e oratore di intelligenza da sogno e inconscia in un articolo - La gente sogna una persona che ha perso di recente come modo per affrontare il dolore».

Per altri, specialmente quelli che hanno difficoltà ad accettare la perdita, questi sogni non arriveranno fino a quando la persona non sarà pronta a dire addio.

Tuttavia, non tutti i sogni di una persona cara perduta sono confortanti. A seconda del sogno e della persona, i sogni del defunto possono essere spaventosi.