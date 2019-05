Sognare un ex fidanzato può avere significati molto diversi: ecco quali messaggi nascondono questi sogni, nel bene e nel male

Siete in ansia perché avete sognato il vostro ex?

E magari in preda ai rimorsi di coscienza perché vi siete risvegliate accanto al vostro attuale compagno?

Lasciate pure i sensi di colpa sul comodino, assieme al bite: quello onirico non è un tradimento.

E quasi mai nasconde la voglia di tornare con l’amante in questione.

Ecco tutto quello che c’è da sapere quando si sognano gli ex.

Innanzitutto i numeri da giocare: 22 per l’ex e 14 per il primo fidanzatino...

(Continua a leggere dopo la foto)

No, tranquille: non provate ancora qualcosa per lui. Forse



Sognare l’ex non significa quasi mai avere nostalgia di lui a livello sentimentale, anzi.

Anche quando il sogno può sembrarvi vagamente romantico e magari vi fa risvegliare con un pizzico di nostalgia, in realtà si tratta solo di una proiezione mentale che raramente combacia davvero con quello che era il vostro compagno.

Questo nel caso siate state voi a lasciarlo.

Se invece siete state lasciate, la cosa potrebbe complicarsi.

Nei primi tempi, provare ancora qualcosa per lui è normale e sognarlo potrebbe essere un modo per averlo in qualche modo nuovamente accanto.

Per prendere coscienza che è finita

Nel primo periodo immediatamente conseguente alla rottura, il sogno potrebbe venire in aiuto di una presa di coscienza.

Sia che abbiate scelto voi di rompere o che l’abbia fatto lui, ogni separazione è sempre equivalente a un trauma emotivo e psicologico.

Quindi il cervello umano tende a cercare di sistemare gli equilibri e lo fa in maniera ottimale di notte, quando i pensieri non sono consci e non si rischia di rimuginare in maniera martellante.

Sognare l’ex in qualche modo rimette a posto i tasselli del puzzle emotivo andato in pezzi, volente o nolente.

Se siete insoddisfatte

Capita spesso che l’ex si ripresenti di notte (nei sogni, cosa avete capito?!) quando stiamo vivendo periodi di forte stress e conseguente disagio psicologico ed emotivo.

Sognare l’ex aiuta a riportare in una situazione che conosciamo perché passata, dunque un periodo di cui abbiamo il pieno controllo, a differenza dell’instabile presente e dell’incerto futuro che sempre mettono in ansia.

Fateci caso: sognare l’ex coincide con momenti cruciali della vita segnati da novità, cambiamenti di rotta e importanti scelte da compiere.

Ma in questo caso è un po’ come sognare la nonna o il peluche di quando eravate piccole quindi tranquille che non state tradendo il vostro attuale partner.

Nostalgia del passato, non di lui

Oltre a verificarsi nei momenti di presente e futuro particolarmente ansiogeni per ancorarsi a un passato di cui abbiamo padronanza totale (appunto perché è già passato, quindi sappiamo com’è andata, un po' come la "comfort experience" del guardare un film già visto), sognare l’ex potrebbe proprio significare avere nostalgia del passato.

Un passato in cui rientrava anche lui e che quindi ancora simboleggia.

Tuttavia è ormai risaputo che la mente umana tende a edulcorare lo ieri, spesso stravolgendolo parecchio e mitizzandolo.

Anche in questo caso i sogni giocano un ruolo fondamentale: attraverso la riesumazione onirica di persone, sensazioni, luoghi e oggetti di un tempo, si tende a cristallizzare quel periodo e pensare erroneamente che sia migliore di quello attuale.

Stessa cosa può capitare anche con i partner: a volte le menti più contorte sono portate a preferire all’attuale dolce metà l’ex che hanno lasciato perché non lo sopportavano più. Ma succede di rado, per fortuna.

Lati del vostro carattere da fare riemergere

Un ex fidanzato ha condiviso con noi tanto tempo, parecchie esperienze e quindi ci ha inevitabilmente ispirato alcuni tratti del nostro carattere.

Quando ci si lascia, si tende a odiare tutto ciò che ci ricorda la ormai amara metà, in primis i modi di dire, gli atteggiamenti e le sue caratteristiche entrate a fare parte anche del nostro essere.

Si cerca così di farle sparire ma spesso si rischia di rinnegare la propria personalità, di trascurarla o, peggio, di soffocarne aspetti peculiari che formano il nostro autentico spettro caratteriale.

Quando ciò accade, capita di sognare l’ex proprio come se si trattasse di un monito inconscio, per auto-comprendere che non dobbiamo soffocare nulla di noi stessi, anche quando quel qualcosa ci ricorda terribilmente il suo modo di mangiare, di tamburellare sulle ginocchia o di biascicare parlando.

Spesso l’ex nel sogno è il vostro attuale compagno

L’80% o quasi delle volte in cui sognate l’ex in realtà state sognando il vostro attuale fidanzato.

La pasta onirica che offusca tutte le cose immaginate nel sonno fa sì che confondiate l’uno con l’altro.

Anche se non si assomigliano fisicamente e men che meno caratterialmente, il loro avere ricoperto e ricoprire oggi lo stesso ruolo di partner li rende simili alla percezione della mente dormiente.

Ciò accade ancora più spesso quando state per incominciare una nuova relazione, cosa che molte interpretano come un: “Oh no! Se ho sognato il mio ex significa che questo qui non è quello giusto!”.

Non lasciatevi ingannare da voi stessi, anche se inconsciamente. Spesso l’inconscio tenta di minare la nostra felicità perché è collegato a un ego minuscolo che ci fa auto-sabotare, non ritenendoci abbastanza meritevoli per essere contenti.

La traccia emotiva che lascia un ex

Se di giorno non vi capita mai di pensare all’ex ma ogni notte ve lo ritrovate poi davanti non appena incominciate a russare, è un segno del segno che ha lasciato nella vostra anima.

Un segno indelebile, sia che le cose siano andate bene sia che il ricordo lasci alquanto a desiderare… Qualsiasi persona con cui trascorriamo una grande quantità nonché una qualità abbastanza buona di tempo lasciano tracce emotive difficilmente cancellabili.

Nonostante non si provi più nessun sentimento per lui, capita di sognarlo in quanto simbolo di una certa fase della propria vita.

E spesso è più quella fase che rimpiangiamo e il perché è chiarissimo: eravamo giovani e avevamo più tempo davanti. Tempo che inoltre conosciamo perché è già trascorso. E dunque non ci fa più paura.

Sogno riparatore

Nei casi in cui si venga lasciati in malo modo, abbandonati, traditi oppure quando non sono state date spiegazioni convincenti, l’animo umano tende a soffrire e continua a rimuginare in loop.

Il sogno può rivelarsi riparatore e altamente terapeutico, facendoci vivere situazioni che avremmo voluto accadessero davvero, tipo chiedere spiegazioni o anche insultarlo, urlare, picchiarlo.

Sognando di fare queste cose, ci si libererà pian piano dal rimpianto ossessivo di non averle fatte.

Quando ci si sta per sposare

Poco prima di incominciare una nuova relazione, come abbiamo già accennato, è abbastanza frequente sognare l’ex fidanzato ma spesso si tratta in realtà di quello nuovo, camuffato da ex.

Sognare vecchi partner è anche il tipico segnale che manda in ansia le donne in odore di fiori d’arancio: la notte prima del fatidico sì può capitare di sognare proprio chi tra tutti non sarà invitato l’indomani.

Ma niente paura: è un modo per chiudere con il passato, liberando la propria coscienza dall’ombra storicamente minacciosa dell’ex.

Sognarlo in bianco e nero oppure triste

Ci sono poi i casi in cui sognare l’ex è lo spioncino del senso di colpa per averlo trattato malissimo e lasciato senza spiegazioni.

Questi casi spesso sfociano in ossessivi sogni-incubi in cui si rivede l’ex in bianco e nero, di spalle, vestito tutto di nero, a indicare l’enorme distacco che ormai vi separa e la freddezza dei vostri rapporti.

Se lo sognate che piange, triste o addirittura malato, ferito, in ospedale, è un chiaro segnale di rammarico nei suoi confronti.

Ma non temete: la vostra mente crea questi sogni per metabolizzare il rimorso e prima o poi saranno acqua e sogno passati!