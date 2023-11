Da cosa possono mangiare a come si devono vestire: ecco le più assurde regole imposte a George, Charlotte e Louis dal protocollo reale

Tutti i membri della famiglia reale, si sa, devono seguire rigide regole di comportamento. Inclusi i royal babies George, Charlotte e Louis.

Nonostante la loro giovane età, esiste anche per loro un'etichetta reale che detta tutto ciò che riguarda la loro vita. Da quello che possono mangiare a dove possono andare, da come si devono vestire fino a con chi possono (o non possono) parlare.

Curiosi di saperne di più? Abbiamo raccolto per voi tutte le regole che George, Charlotte e Louis devono seguire perché parte del protocollo della famiglia reale. Eccole.

Da piccoli, i figli maschi devono indossare pantaloncini anziché pantaloni lunghi (anche in inverno)

Se vi siete chiesti perché i principi George e Louis indossano sempre pantaloncini corti anche in pieno inverno, questo è il motivo.

Non si tratta di una preferenza di stile: l'etichetta reale impone che i pantaloni lunghi siano esclusiva dei ragazzi più grandi e degli uomini adulti.

George, Charlotte e Louis non possono tenere i regali che ricevono

Come figli della famiglia reale, ai tre bambini non è consentito conservare la maggior parte dei doni che ricevono, poiché tutti i regali vengono ricevuti per conto della Regina.

Ciò significa che è improbabile che al principe George sia stato permesso di conservare uno dei 774 regali che ha ricevuto l'anno della sua nascita. Lo stesso vale per Charlotte e Louis.

Gli incontri con leader stranieri sono vietati (con poche eccezioni)

La foto del principe George che incontra l'ex presidente amaricano Barack Obama e l'ex first lady Michelle Obama nel 2016 è passata alla storia.

Tuttavia, in questo caso il piccolo reale ha infranto il protocollo, poiché gli incontri con i leader mondiali e i dignitari stranieri è di solito off-limits per i bambini.

George, Charlotte e Louis devono imparare una seconda lingua

Sebbene non esista una regola ufficiale che imponga ai bambini reali di imparare una seconda lingua, fa parte della tradizione della famiglia Windsor. Ad esempio, re Carlo, oltre all'inglese, parla fluentemente francese e tedesco.

La principessa Charlotte invece era già grado di parlare sia inglese che spagnolo all'età di due anni, grazie alla sua tata Maria Turrion Borralo, che viene proprio dalla Spagna.

Devono fare lezioni di etichetta

Se George, Charlotte e Louis vi sembrano sempre ben educati quando sono in pubblico (ehm ok, forse non il principe Louis) è perché sono tenuti a sottoporsi lezioni di etichetta.

Durante queste lezioni, secondo quanto riferito, i bambini imparano i livelli di voce appropriati, nonché come comportarsi formalmente a tavola e partecipare a eventi formali.

Devono inchinarsi davanti al monarca regnante

Proprio come qualsiasi altro membro della famiglia reale, ci si aspetta che anche i principini seguano il protocollo quando salutano il monarca.

Secondo gli esperti reali, infatti, il protocollo prevede che i royal babies si inchinino davanti al re (o alla regina) a partire da quando hanno compiuto cinque anni.

George, Charlotte e Louis non possono mangiare alimenti confezionati

L'alimentazione dei reali adulti è soggetta a molte regole e restrizioni, e lo stesso vale per i bambini.

A George, Charlotte e Louis è proibito consumare cibi confezionati o processati. Niente merenda o snack pre-confezionati, anche i bambini hanno a disposizione chef privati che si assicurano che tutti i loro pasti siano preparati con cura.

Gli eredi al trono non dovrebbero mai viaggiare insieme

Il protocollo reale che stabilisce che agli eredi al trono è vietato viaggiare insieme. Tuttavia, questa è una regola che il principe William e Kate Middleton spesso infrangono: sono svariate infatti le occasioni in cui il principe William e il suo primogenito, il principe George, hanno viaggio insieme sullo stesso aereo.

Tuttavia, per farlo, la famiglia deve sempre prima ricevere il permesso dal monarca regnante, che ha sempre l'ultima parola.

