Quando viaggiano, i membri della Royal Family d'Inghilterra devono rispettare una serie di regole di protocollo per la sicurezza (e non solo): eccole

All'interno della Famiglia Reale inglese c'è un protocollo per tutto, anche per i viaggi.

Un po' per rispettare la forma, un po' per la sicurezza dei suoi membri e della dinastia, un po' per adeguarsi ai tempi che cambiano.

Ecco dunque le regole che devono seguire William, Kate Middleton e i bambini, la Regina, Carlo, e Harry con Meghan e il piccolo Archie.

1. Voli in compagnie aeree low cost

Proprio come tutti gli altri, i reali sono sotto restrizioni economiche e devono attenersi a un budget. Un enorme budget, decisamente più alto del nostro, ma comunque un budget.

Ecco allora che ogni tanto optano per compagnie aree low cost.

Nel 2016 il principe William è stato avvistato su un volo Ryanair direzione Glasgow, e qualche mese fa il principe Harry ha acquistato un biglietto della stessa compagnia aerea per andare in Olanda.

2. Di solito scelgono la British Airways

I reali amano sostenere il proprio paese, per questo cercano sempre di volare con British Airways.

Nel 2011, William e Kate hanno sperimentato gli stessi problemi e le stesse frustrazioni che proviamo noi tutti quando, durante viaggio, il loro aereo ha accumulato un enorme ritardo.



3. La sicurezza prima di tutto

La Royal Family può anche non volare sempre privatamente, ma certo è che non volano mai senza il loro team di sicurezza di esperti qualificati.

Ma tutto sommato, non viaggiano con un entourage più ampio di quanto ci si aspetterebbe.

Solitamente il team per la sicurezza si aggira da 6/7 a una quindicina massimo di persone.

Nel loro viaggio a Los Angeles nel 2011, William e Kate hanno avuto un entourage di sette persone, mentre durante la loro visita in Canada nel 2016, la coppia reale ha portato una squadra di 12 bodyguard.

4. Valigie monogrammate

Quando i reali viaggiano, viaggiano con stile. Infatti, se c'è una cosa di cui non si devono mai preoccupare sono le valigie.

Durante il viaggio di William in Australia, agli spettatori reali fu dato un assaggio del suo bagaglio, che era decorato con la lettera W (di Windsor) e una corona.

Kate non è così formale e apparentemente ha un mix più eclettico di borse e portabiti.

5. Due eredi non dovrebbero mai volare insieme

Il protocollo reale vuole che due eredi non viaggino mai insieme sullo stesso volo in modo che la successione reale sia comuqnue protetta in qualsiasi caso.

Nel caso in cui volessero farlo, gli eredi devono chiedere il permesso alla regina Elisabetta, che ha l'ultima parola in merito.

Al principe William fu concesso il permesso dalla regina di trasgredire le regole quando suo figlio aveva solo nove mesi, in viaggio con i suoi genitori in un tour in Australia e Nuova Zelanda nel 2014.

Nel settembre 2016, i Cambridges hanno viaggiato tutti insieme anche con la principessa Charlotte.

Così come nel 2017, in Polonia e Germania, e quest'estate quando hanno valotato verso l'isola dei Caraibi per la loro vacanza

Però, per il loro viaggio a New York nel dicembre del 2014, William e Kate hanno aderito a questa regola e per questo George era rimasto a casa con la tata e nonna Carole Middleton.

6. Le regole per l'immigrazione valgono anche per loro

Anche la Royal Family necessita di passaporti.

Il piccolo principe George ha infatti dovuto richiedere il passaporto per il suo viaggio in Australia.

Più in generale, comunque la famiglia reale deve aderire alle regole della dogana e dell'immigrazione, anche se di solito passano i controlli in modo molto più veloce e indolore rispetto a tutti gli altri.

La Regina Elisabetta è l'unica reale che non ha bisogno di un passaporto (questo perché vengono rilasciati i passaporti in nome di Sua Maestà).

Tuttavia è costretta a sottoporsi a un controllo di identità ogni volta che entra ed esce dalla Gran Bretagna, dando il suo nome completo, età, indirizzo, nazionalità, sesso e luogo di nascita ai funzionari dell'immigrazione.

7. Nessuna tuta per il viaggio



Nonostante per un lungo viaggio si cerchi sempre di viaggiare a proprio agio con abiti comodi e confortevoli, alla Famiglia Reale è vietato indossare la tuta.

Per ovviare il problema, solitamente Kate cerca di indossare gonna più camicia, o un vestito lungo, mentre William raramente viaggia con completo o giacca e pantaloni, e opta per una semplice camicia.

8. Tutti i segreti di bellezza di Kate

Tutti sanno che volare può disidratare la pelle, quindi Kate viaggia con la sua linea di prodotti per la cura della pelle preferita.

Durante un viaggio, Kate utilizza una maschera di veleno d'api in nero e oro, che pulisce e rassoda la pelle e agisce come un lifting naturale.

Inoltre, per i viaggi ufficiali della Duchessa, la sua hair stylist personale Amanda Cook Tucker fa parte del team a seguito dei reali.

9. Che budget hanno per i viaggi?



La cifra a disposizione della famiglia reale per i viaggi è variabile in base alla destinazione e al motivo del viaggio.

Ad esempio, il tour ufficiale nel 2018 del Principe Carlo con Camilla nelle isole caraibiche di St Lucia, Barbados, St Vincent e Grenadine, Saint Kitts e Nevis, Grenada, Cuba e Grand Cayman è costato un totale di 420.000 euro.

In compenso, la visita del Principe Harry e Meghan alle Figi è costato solo 85.000 euro.

10. I fotografi ufficiali sono sempre con loro

Il fotografo Arthur Edwards - la cui biografia su Twitter dice che ha "fotografato 7 matrimoni reali, 4 funerali e 8 nascite reali" - ha viaggiato in Nuova Zelanda con il Principe Harry e in tutto il Sud Est asiatico con il Principe William.