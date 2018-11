Per i finti amici o per quelli veri che volete prendere in giro, ecco tanti regali di Natale cattivi (o super divertenti, a seconda del destinatario) da comprare quest'anno

A Natale sono tutti più buoni. E chi l’ha detto? Di certo non chi sta leggendo questa guida all’acquisto del regalo più perfido da fare agli amici che in realtà detestiamo o che vogliamo prendere in giro.

Dato che non siamo in una favola Disney ma nella realtà, è un dato di fatto che almeno un quinto dei nostri presunti amici ci stia antipatico. E dato che non siamo in una favola Disney, perché non farglielo capire proprio a Natale?

Se volete una no-wish list per fare incetta di regali cattivi da donare al worst friend forever, ecco i 10 doni peggiori che si possano ricevere. Roba da psicanalisi assicurata. Ma, in alcuni casi, è garantita anche la risata.

(Continua dopo la foto)

La pillola dimagrante

Tra gli evergreen dei regali più horror che un’amica possa ricevere c’è lei: la pillola per dimagrire.

Herbfit Detox Carbon Active è un potente brucia grassi ma potrebbe farvi anche terra bruciata attorno: regalarlo agli amici significa mettergli davanti la parolina “ex”.

Li farete arrabbiare, li offenderete ma alla fine si ritroveranno con addominali ben scolpiti e cosce più toniche, quindi quest’estate torneranno ad abbracciarvi.

Euro 24,90 su Amazon.it

L’aumenta-seno

Dopo la pillola dimagrante, la dichiarazione di guerra all’amica è il macchinario aumenta-seno.

Se siete prosperose e volete che l’invidia di un'amica piatta prosperi per lo meno quanto il vostro décolléte, il massaggiatore JJobs che promette non tanto di aumentare ma semmai di rassodare scollature cascanti è l’arma più tagliente che ci sia.

Euro 52,99 su Amazon.it

Guida alle buone maniere

Volete dare del cafone a un amico ma non vorreste risultare voi poco educate nel farlo?

Regalargli un vademecum per imparare a comportarsi bene glielo farà capire senza fare scivolare voi nella maleducazione.

Un titolo che si addice al target degli amici sboccati e poco cortesi è Galateo & bon ton moderno (ma non troppo). Le buone maniere ieri e oggi, interessante libro di Giovanni Della Casa e Silvia Columbano, oggi più che mai attuale. Ahinoi.



Euro 16,00 su Ibs.it

L'orologio che ricorda di usare il cervello

Si chiama Vintage Brain ed è l’edizione speciale dell’orologio Woodstock Zambon dedicata innanzitutto agli smemorati ma anche a chi ama le grafiche rètro.

Se avete sulla punta della lingua l’esclamazione “è ora di usare il cervello!” rivolta a qualche amico, questo è il presente giusto per farlo presente.

Euro 36,00 su Amazon.it

La barba finta all’amico intellettualoide

Siete pieni di amici barbosi che vi annoiano di continuo parlandovi solo di band indie, libri di David Foster Wallace e trascinandovi a fare shopping a tema “camicia di flanella a quadri”?

Allora avete un problema: siete circondati da hipster.

Ma, come ogni hipster che si rispetti, nessuno di loro ammetterebbe mai di esserlo. Diteglielo voi a chiare lettere. E a chiari peli della barba posticcia.

Euro 8,03 su Amazon.it

Il Gesù da cruscotto per chi guida male

Cosa regalare all’amica che guida da cani ma che immancabilmente vuole prendere la macchina nonostante si possa andare con i mezzi o addirittura a piedi?

Il Gesù da cruscotto sarà il santino perfetto che, forse, le farà anche capire che ogni tanto è meglio attaccarsi al tram…

Euro 12,90 su dottorgadget.it

L'accappatoio Superman per chi ha un super ego

Il regalo più cattivello per l’amico con un super ego? Se una copia di Così parlò Zarathustra di Nietzsche forse è un tantino sottile per fargli capire che deve smetterla di atteggiarsi da superuomo, calza invece a pennello l’accappatoio del superuomo della Marvel.

Vestendo l’accappatoio di Superman forse capirà che è il caso di stare un po’ più con i piedi per terra. Di certo appena esce dalla doccia, vedendosi come mamma l’ha fatto.

Euro 39,95 su Troppotogo.it

La palla robot che toglie la polvere

Una chicca in materia di regali malefici è Mocoro, la palla robot che va in giro per la casa a raccattare polvere. Un accessorio eccezionale che pulisce in autonomia ma che però farà offendere a dovere l’amica a cui il pacchetto è indirizzato.

Perché in pratica è come darle della “vonciona” in maniera neanche poi tanto velata. Ma sempre velata di polvere.

Euro 24,95 su Troppotogo.it

Il poster del Kama Sutra all’amico che non batte chiodo

Il geniale poster con 100 caselle da grattare con una moneta che mostra le posizioni amatorie più audaci dell’enciclopedico Kama Sutra è il regalo cattivo perfetto per l’amico single da una vita e così fuori dal giro di incontri galanti che crede che Tinder sia una contraffazione della celebre marca di dolciumi.

A lui il Kama Sutra servirà più della tavola periodica a un chimico ma al contempo lo rattristerà pensare che non ha ancora trovato nessuno con cui ci sia chimica. Cattivissimo, sì.

Euro 17,90 su Dottorgadget.it

L'aspirapolvere da scrivania per la collega che sgranocchia in continuazione

Sempre della serie “diamo dei voncioni a qualcuno”, l’aspirapolvere da scrivania è l’accessorio top da regalare al collega che proprio ci sta qua.

Benché il mini aspirapolvere Henry sia simpatico, carino e praticissimo, chi lo riceverà capirà l’antifona.

Ma magari finalmente si libererà di quel tappeto di briciole che fa da moquette alla scrivania. Roba da non dover usare nemmeno il tappetino per il mouse. Bleah!

Euro 15,90 su Dottorgadget.it