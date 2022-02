Se cercate un modo per rilassarvi e dimenticare stress e tensioni quotidiane, ecco alcune tecniche calmanti da mettere in atto facilmente sempre e ovunque

Lo stress e l'ansia sono esperienze comuni per tantissime persone. In effetti, milioni di adulti nel mondo affermano di provare sentimenti di stress e tensione ogni giorno.

Dalle più piccole sfide quotidiane alle grandi crisi che magari ci troviamo a dover affrontare, lo stress fa parte della vita.

Il lavoro, i problemi familiari, i problemi di salute e gli obblighi finanziari sono solo alcune delle cose che comunemente contribuiscono all'aumento dei livelli di stress.

Inoltre, fattori come la genetica, il livello di supporto sociale e il tipo di personalità influenzano la vulnerabilità di una persona allo stress; il che significa che alcune persone hanno maggiori probabilità di diventare stressate rispetto ad altre.

Vero è che non possiamo sempre controllare le circostanze o i fattori che ci causano stress, però è altrettanto vero che possiamo controllare il modo in cui reagiamo ad esse.

Quando lo stress diventa opprimente, o è un problema cronico, può mettere a dura prova il vostro benessere. Ecco perché è importante disporre di efficaci anti-stress che possano calmare la mente e il corpo.

Ci sono infatti alcune pratiche di semplice realizzazione che possono aiutare a controllare lo stress. Eccole.

8 azioni quotidiane che vi aiuteranno a dire addio allo stress

1. Fate attività fisica

Se vi sentite stressati, fare un po' di movimento può essere d'aiuto.

Uno studio su 185 studenti universitari ha rilevato che l'esercizio aerobico, svolto almeno 2 giorni alla settimana, riduce significativamente lo stress generale e quello percepito a causa dell'incertezza.

Molti altri studi hanno dimostrato che impegnarsi in attività fisica aiuta a ridurre i livelli di stress e a migliorare l'umore; al contrario il comportamento sedentario può portare a un aumento dello stress, cattivo umore e disturbi del sonno.

2. Ascoltate della musica

Se vi sentite sopraffatti da una situazione o da un periodo stressante, provate a fare una pausa e ad ascoltare della musica, meglio ancora se musica rilassante.

Ascoltare la musica ha un effetto positivo sul cervello e sul corpo, può abbassare la pressione sanguigna e ridurre il cortisolo, un ormone legato allo stress.

3. Allentate la tensione muscolare

Quando viviamo un periodo particolarmente stressante i nostri muscoli saranno tutti tesi e sempre sotto pressione. Per questo, per dire addio allo stress è importante allentare la tensione muscolare.

Come fare? Seguendo la pratica del rilassamento muscolare progressivo, che implica il rilassamento di tutti i muscoli del corpo, gruppo per gruppo.

Esercitatevi quindi a stringere e rilassare ogni gruppo muscolare, iniziando dalla fronte e scendendo fino alle dita dei piedi.

Ogni volta che praticate questi esercizi dovreste provare una sensazione di rilassamento che pervade il vostro corpo.

4. Fate uno spuntino con la frutta secca

Anacardi, mandorle e noci sono ottime fonti di magnesio, che secondo gli esperti può aiutare i nostri corpi a rilassarsi un pochino.

Secondo alcuni studi, la maggior parte degli adulti non assume abbastanza magnesio, e questo è particolarmente carente nelle persone che soffrono di stress e ansia.

Non solo: seguire un'alimentazione sana può aiutare a combattere lo stress a lungo termine. Alimenti come la frutta secca, ma anche uova, avocado, banane, spinaci, e cioccolato fondente supportano la regolazione dell'umore e l'equilibrio energetico.

5. Uscite per una passeggiata (meglio ancora se in mezzo alla natura)

Prendersi una pausa e uscire a fare una camminata è un fantastico anti-stress.

Fare una passeggiata consente di godersi un cambio di scenario, che può portare in uno stato d'animo diverso (oltre ai benefici che ha l'esercizio fisico).

Meglio ancora se questa passeggiata è in mezzo alla natura: passare del tempo all'aperto può infatti aiutare a ridurre lo stress.

Gli studi dimostrano che trascorrere del tempo in spazi verdi come giardini, parchi o addirittura boschi ed essere immersi nella natura sono modi salutari per gestire lo stress.

6. Concentratevi sulla respirazione

Forzandovi a respirare in maniera corretta (come si fa normalmente nei momenti rilassanti) inducete il vostro corpo a rilasciare neuro-ormoni calmanti, provocando un cambiamento biologico nel modo in cui vi sentite.

Gli esperti allora consigliano di contare i respiri quando si sta vivendo una situazione stressante. Inspirate e sentite l'addome espandersi; procedete il più lentamente possibile, contando 1-2-3. Quindi espirate, sempre contato 1-2-3. Fatelo per qualche minuto, vi aiuterà a rilassarvi.

7. Riducete il tempo che passate davanti allo schermo

Smartphone, computer e tablet sono una parte inevitabile della vita quotidiana di molte persone. Sebbene questi dispositivi siano spesso necessari, usarli troppo spesso può aumentare i livelli di stress.

Numerosi studi hanno collegato l'uso eccessivo dello smartphone e la "dipendenza da iPhone" con elevati livelli di stress e disturbi della salute mentale.

Cercate quindi di limitare il consumo della tecnologia, e specialmente evitate di passare troppo tempo davanti a uno schermo prima di andare a dormire.

8. Provate l'aromaterapia

È stato dimostrato che l'aromaterapia ha benefici reali per alleviare lo stress: aiuta a sentirti energizzati, più rilassati e più presenti nel momento.

Svariate ricerche suggeriscono addirittura che alcuni profumi possono alterare l'attività delle onde cerebrali e diminuire gli ormoni dello stress nel corpo.

Quindi, se vi piacciono le candele, i diffusori o i prodotti per il corpo, considerate di incorporare un po' di aromaterapia nella vostra giornata per dire addio allo stress.