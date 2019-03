Alcuni alimenti aiutano ad affrontare le giornate con più sprint. Ecco cosa preferire a tavola e i cibi da evitare quando si è sotto stress

Nei periodi di super lavoro è facile sentirsi nervosi e tesi.

Per allentare la tensione e affrontare impegni e scadenze con la giusta carica anche i cibi possono dare una mano per sentirsi più scattanti e pieni di energia.

Alcuni alimenti infatti grazie alle loro proprietà contribuiscono a migliorare la risposta dell’organismo allo stress. Per esempio, quelli ricchi di triptofano come legumi, noci, cereali, favoriscono la secrezione di serotonina, l’ormone dell'umore.

Contribuiscono al benessere emotivo anche gli alimenti ricchi di vitamine del gruppo B, che aiutano a combattere l’affaticamento e ad avere più energia.

Per affrontare con più vitalità le giornate, spazio a tavola ai minerali come il magnesio e il potassio, utili per contrastare la fatica fisica e mentale, di cui è un'ottima fonte per esempio la frutta secca a guscio al naturale (noci, pistacchi, nocciole, mandorle).

Nei menù quotidiani via libera poi ai cibi ricchi di ferro, prezioso per contrastare debolezza e astenia, di cui sono ottime fonti la carne, le uova, il cavolo riccio, le vongole, il riso integrale.

Per assorbirlo meglio abbinateli nello stesso pasto con cibi ricchi di vitamina C, per esempio il limone. Evitate invece di mangiarli insieme ad alimenti ricchi di calcio (mozzarella, formaggi, latte, yogurt, ecc.) che ne inibiscono l’assimilazione da parte dell’organismo.

Va invece evitato il consumo eccessivo di cibi ricchi di zuccheri e grassi “cattivi” come dolci e snack salati, che affaticano l'organismo.

Ecco allora 5 cibi da mangiare che aiutano a combattere lo stress.

Noci

Perfette per lo spuntino di metà mattina e di metà pomeriggio, assicurano tanti grassi “buoni” Omega 3, che sostengono il buon funzionamento del sistema nervoso.

In più, giovano all’umore.

Apportano triptofano, aminoacido precursore della serotonina, indispensabile per gestire meglio irritabilità e nervosismo.

Sono ricche poi di minerali “anti fatica” come magnesio e potassio, preziosi per contrastare la stanchezza psicofisica e tenere a bada lo stress.

Banana

Questo frutto è un’eccellente fonte sali minerali che aiutano a sostenere il sistema nervoso, in particolare di potassio e magnesio.

Inoltre, è una buona fonte di vitamine del gruppo B, come la vitamina B1 e B2 preziose per combattere l’affaticamento.

Sardine

Sono ottime fonti di grassi polinsaturi, tra cui i preziosi Omega 3, che sostengono il buon funzionamento del cervello.

Apportano, poi, vitamine del gruppo B utili per ricavare energia.

Assicura inoltre una quota di minerali tra cui fosforo e zinco, che aiutano a contrastare l'affaticamento.

Spinaci

Assicurano triptofano, un amminoacido essenziale che favorisce la produzione di serotonina, l’ormone del benessere.

Contengono poi tante vitamine del gruppo B e minerali dall’azione miorilassante come il magnesio che aiutano ad affrontare con una marcia in più lo stress.

Avena

Contiene un buon apporto di carboidrati a lento rilascio, utile per prevenire i cali di energia.

Apporta poi una buona dose di minerali, in particolare potassio e magnesio e vitamine del gruppo B utili per combattere l’affaticamento.

L’avena è poi fonte di triptofano, utile per il buon funzionamento del sistema nervoso.





Photo Credits: Unsplash