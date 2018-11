La paura del cambiamento di vita riguarda il non sapere come sarà il “dopo”. Per combatterla, dunque, spesso basta crearsi una nuova routine: ecco come

La parte più difficile dei cambiamenti è la fase prima che avvenga, ovvero il momento della paura.

La paura di non sapere cosa succederà, come reagiremo, cosa faremo, a volte anche chi saremo dopo quel cambiamento. Praticamente viviamo pensando a un futuro che deve ancora accadere e che, di certo, non si può prevedere.

Il cambiamento in sé e per sé invece non è così spaventoso.

In quel momento agiamo e reagiamo perchè il corpo prima ancora della mente, sa cosa fare e come farlo.

Dopo un cambiamento importante anche la nostra quotidianità viene stravolta e sentiamo di perdere l’equilibrio perché si è spezzata quella routine che ci fa sentire protetti e sicuri.

Per stare meglio però basterà crearne una nuova. Vi spieghiamo come costruire una (buona) nuova routine e cominciare a vivere come volete.

Seguite il flusso

Avete cambiato la vostra vita, la svolta è arrivata e adesso vorreste crearvi una routine efficace e funzionale.

La prima cosa che dovete fare è semplicemente seguire il flusso.

Prendetevi qualche giorno solo per capire cosa vi piace fare e in quali momenti della giornata, ascoltate i vostri desideri e le inclinazioni che vi caratterizzano.

Questo è il momento di acquistare la consapevolezza di quello che volete veramente.

Create dei rituali solo vostri

La creazione di una nuova quotidianità è l’occasione per dedicare del tempo a se stessi.

Create dei rituali solo vostri come una beauty routine diversa il mercoledì, la pizza del sabato sera, l’ora di lettura del venerdì o lo yoga del giovedì.

Tra un dovere e l’altro mettete dei momenti dedicati esclusivamente al vostro benessere.

Programmate i momenti di (possibile) vuoto

Se sapete di avere il week end libero da impegni, programmate le giornate.

Partecipate a eventi, presentazioni, mostre. Dedicate i momenti di vuoto a hobby e attività interessanti e piacevoli.

Fate rientrare i momenti creativi nella vostra nuova routine, vi servirà a nutrire la parte più libera della personalità.

Meditate

La vostra nuova quotidianità, per essere efficace, dovrà avere dei momenti specifici dedicati alla cura della mente e del corpo.

La meditazione, ad esempio, è un metodo utile per tenere a bada ansia e stress. Tutti sanno meditare, basterà sedersi in una posizione comoda e concentrarsi sul proprio respiro.

Quando la mente sarà sommersa dai pensieri, basterà tornare a concentrarsi sulla respirazione. Se pensate che sia molto difficile, sul web troverete meditazioni guidate semplici da seguire.

Meditate 10 minuti al giorno e avrete benefici immediati sulla vostra routine.