La musica per correre (o per allenarsi) ha alcune caratteristiche che la identificano. Ecco quali sono (e quali canzoni le hanno)

La musica è l’alleato perfetto di chi si allena, ma qual è la migliore musica per correre o in generale le canzoni per allenamento in grado di influenzare positivamente la performance (o anche solo la nostra volontà)? Esistono delle canzoni per allenarsi in grado di migliorare le prestazioni?

Ebbene, Gensan, storica azienda di Pisa specializzata in integratori per lo sport, ha realizzato uno studio per identificare la musica ideale per l’allenamento secondo la scienza.

Da cosa si riconosce la musica per correre o allenarsi?

Il lavoro di analisi è partito dalla raccolta di 22 playlist per l'allenamento, selezionate tra le più popolari su Spotify, in Italia e a livello internazionale, per un totale di 1.132 brani esaminati.

Utilizzando l'API di Spotify, sono state mappate le 13 caratteristiche audio di tutti i 1.132 brani. Per individuare il modello di canzone ideale, sono stati aggregati i dati di tutti i brani e calcolato i punteggi tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

Ballabilità: quanto è adatto un brano per ballare.

Carica emotiva: la positività trasmessa da un brano.

Intensità: la misura dell'intensità e dell'attività nella musica.

Indice di contenuto parlato: rilevazione della presenza di parole parlate in un brano.

Suoni provenienti dal pubblico: rilevazione della presenza di un pubblico nella traccia.

Acustica: la misura di quanto un brano sia acustico o non elettronico.

Analizzando i profili audio, standardizzando i valori e calcolando le medie, è stato delineato con rigore scientifico cosa serve affinché un brano sia perfettamente adatto per l'allenamento. Qui la metodologia completa.

Come deve essere la musica perfetta per allenarsi

Il brano perfetto per il workout richiede innanzitutto un'energia elevata e di essere idoneo per il ballo, con un ritmo forte e regolare. La musica per correre deve pur sempre ritmare il passo no?

La melodia perfetta per l'allenamento è orientata verso il lato più gioioso e positivo della scala. Ciò suggerisce che le canzoni registrate in studio sono più adatte per l'allenamento rispetto, ad esempio, a una registrazione di un concerto dal vivo.

Infine, le caratteristiche tipiche di una traccia per l'allenamento rivelano che la canzone perfetta difficilmente sarà acustica, con un punteggio basso intorno a 10 in questa categoria.

Sulla base del modello di “canzone perfetta” scientificamente individuato, Gensan ha anche stilato la playlist ideale di musica per correre o per affrontare al meglio gli esercizi più difficili in palestra.

La playlist, contenente le migliori 25 canzoni fra le 1.132 analizzate, si sviluppa seguendo un preciso ordine per adattarsi a una tipica sessione di allenamento. Si inizia con brani perfetti per il riscaldamento, si passa poi a melodie ideali per l'allenamento intenso e si conclude con un paio di tracce più “rilassanti” per la fase di defaticamento.

Per visualizzare i risultati, è stato sovrapposto il grafico radar della canzone ideale per allenarsi con quelli dei primi 25 brani più simili al profilo ideale.

Nel grafico qui sopra è possibile osservare come i 25 brani si posizionano in confronto alla melodia ideale per l'allenamento.

Le 5 migliori canzoni per l'allenamento

Le 5 canzoni che si avvicinano maggiormente al modello del brano ideale per l'allenamento sono:

1. “Veleno 6” - MadMan, feat. Gemitaiz

"Veleno 6" di MadMan, feat. Gemitaiz, è un brano rap italiano ad alta energia, caratterizzato da ritmi intensi e testi potenti, che crea un'atmosfera dinamica e motivante per il training. "Veleno 6" ottiene un punteggio notevole in termini di energia, raggiungendo gli 80 punti e posizionandosi al quinto posto tra le prime 25 canzoni. La traccia si distingue anche per la sua elevata ballabilità, ottenendo il quarto punteggio più alto. Insomma, se state cercando della buona musica per correre non dimenticate di inserirla in playlist.

2. “Morto Mai” di Lazza

Il flusso rapido e il tono aggressivo in "Morto Mai" di Lazza contribuiscono ad aumentare l'adrenalina, alleato perfetto per affrontare gli esercizi più impegnativi. "Morto Mai" ottiene il punteggio più alto per l'energia con 75 punti, leggermente superiore alla media del brano ideale per l'allenamento che è di 70 punti. Anche la ballabilità e la positività si avvicinano molto – in termini di punteggio - a quelli della canzone ideale.

3. “Sensibile all'estate” - Jovanotti, Sixpm

"Sensibile all'estate" di Jovanotti e Sixpm combina un ritmo accattivante con vibrazioni edificanti, creando lo sfondo ideale per allenamenti cardio o di forza. Con un'elevata ballabilità ed energia, entrambe a quota 68 punti, "Sensibile all'estate" è una scelta decisa per una buona canzone da allenamento.

4. “Ciao Ciao” - La Rappresentante di Lista

"Ciao Ciao" di La Rappresentante di Lista è una canzone vivace e allegra con un'energia contagiosa che offre un impulso di positività e motivazione durante una sessione di allenamento. Con un punteggio di ballabilità di 71, il quinto più alto, non c'è dubbio che "Ciao Ciao" abbia un buon ritmo. Sia la ballabilità che la positività ottengono punteggi elevati, entrambe con oltre 10 punti in più rispetto al modello ideale.

5. “Till The World Ends (the Femme Fatale Remix)” - Britney Spears, Nicki Minaj, Kesha, Dr. Luke, Dream Machine

"Till The World Ends (the Femme Fatale Remix)" di Britney Spears, Nicki Minaj, Kesha, Dr. Luke, Dream Machine è un remix ad alto ritmo che fonde elementi pop e rap creando un'atmosfera elettrizzante che potenzia l'intera esperienza di allenamento. "Till The World Ends" è una melodia energetica con un punteggio di 73, leggermente superiore al modello ideale (70). Il punteggio di Speechiness è notevolmente più basso rispetto a quello della canzone ideale, con un punteggio di soli 9 punti, suggerendo che la melodia includa molta musica e altre caratteristiche non simili al parlato.