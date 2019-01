Bastano 30 minuti di lamenti per avere ripercussioni psicofisiche negative: vi spieghiamo perché lamentarsi fa male alla salute, all'umore e alla vita

Se siete persone lamentose o se avete in mente qualcuno che fa del lamento il suo mantra, conoscete bene le sensazioni spiacevoli annesse.

Secondo uno studio della Stanford University, le conseguenze di 30 minuti di lamento sono umore basso, irritabilità, negatività e stanchezza fisica.

Il lamento inoltre danneggia i neuroni e alimenta i pensieri negativi.

Vi spieghiamo perché lamentarsi fa male alla salute.

I neuroni si spengono

Sentire qualcuno lamentarsi spegne i neuroni.

Di conseguenza ne risentono le nostre funzioni cognitive, creative, intellettive ed emotive.



Il lamento infatti è considerato un contenuto che non ha bisogno di attenzione ma che anzi attiva un vero e proprio circolo di passività e negatività.

Pensateci, siete mai stati influenzati positivamente dal collega che si lamenta continuamente?

Aumenta lo stress

Il lamento non è altro che un pensiero negativo che trova voce.

I pensieri negativi, a loro volta, aumentano il cortisolo, l’ormone dello stress, fino a influenzare l’umore e le azioni quotidiane.

Il comportamento è il risultato dei nostri pensieri, teniamoci alla larga dai lamenti, il nostro umore sarà più positivo e noi più felici.

I pensieri negativi bloccano

Le lamentele bloccano il pensiero positivo e la capacità di problem solving.

Se si entra nel circolo vizioso del lamento, sarà molto difficile uscirne.

Per fare un passo indietro non vi rimane altro che passare dalle parole ai fatti.

Smettetela di lamentarvi e cominciate a capire cosa fare per migliorare le cose.

Abitudine dannosa

Insomma, lamentarsi è un’abitudine altamente dannosa perché non è produttiva ma fine a se stessa.

Nuoce al soggetto stesso e a chi gli sta intorno, allontana le emozioni positive e richiama quelle negatve.

Usate l’ironia per stemperare le lamentele oppure potreste far notare come l’azione o la tentata risoluzione del problema possano essere molto più utili.