Se siete alla ricerca di un nuovo passatempo, e ne volete uno "da star", ecco gli hobby delle celebrità più originali e interessanti

Le celebrità hanno agende fitte di impegni ma non per questo non si tengono il giusto tempo per dedicarsi al proprio hobby.

D'altra parte, tutti dovrebbero averne uno perché funziona da valvola di sfogo e permette di fare qualcosa che ci piaccia davvero.

Insomma, se siete alla ricerca di un passatempo, ecco gli hobby più originali e interessanti di attori e cantanti da cui prendere spunto.

10 hobby delle celebrità da cui prendere spunto

Credits: Getty Images

Colin Farrell balla country

L’attore Colin Farrell è prima di tutto un ballerino.

La sua passione è infatti il ballo country, danza che per decenni ha coltivato nel suo tempo libero e che tuttora ama molto.

Non è un autodidatta: ha seguito corsi e partecipato a tante coreografie che l’hanno portato a essere un vero esperto di quadriglia e simili.

Credits: Getty Images

Harrison Ford pilota aerei

Harrison Ford è di fatto il pilota numero uno della galassia nella saga di George Lucas, Star Wars.

Ma anche fuori dal set si diletta a manovrare la cloche: da sempre pilota piccoli aerei da turismo e negli anni ne ha collezionati diversi.

Purtroppo ha collezionato anche diversi incidenti. Nel 1999 un problema di decollo in California; nel 2015 un grave schianto su un campo da golf a Santa Monica (che gli ha procurato importanti fratture) e nel 2017 un errore presso il John Wayne Airport di Orange County per cui l’attore ha sbagliato pista di atterraggio, rischiando una tragica collisione con un aereo di linea.

A seguito di quest’ultimo incidente, la Federal Aviation Administration ha aperto un’inchiesta ai danni di Ford.

Credits: Getty Images

Jennifer Garner suona il sax

Jennifer Garner suona il sassofono ogni giorno, non appena si concede un’oretta libera dai figli.

Quando era un’adolescente faceva parte di una band jazz-rock mentre adesso può coltivare la sua passione solamente da solista a causa dei numerosi impegni di cui è fitta la sua agenda.

Credits: Getty Images

Bruce Willis suona l’armonica

Un altro appassionato di musica è Bruce Willis.

Il suo strumento è quello cult del genere blues e jazz: l’armonica a bocca.

A furia di suonarla da autodidatta, Willis è diventato un vero fenomeno.

In passato ha tenuto concerti da tutto esaurito e ancora oggi non si fa pregare quando qualcuno gli chiede un intermezzo musicale: spesso nei programmi televisivi di cui è ospite intrattiene il pubblico a suon di armonica.

Credits: Getty Images

Meryl Streep lavora a maglia

Meryl Streep ha un segreto per la sua pacatezza e invidiabile calma: sferruzza.

L’attrice premio Oscar da sempre lavora a maglia nel tempo libero.

In più occasioni ha ammesso che questo hobby l’aiuta a immergersi nella contemplazione, a calmarsi e a riordinare i pensieri.

Spesso la Streep si dedica alla maglia anche sul set, nelle pause tra un ciak e l’altro.

Credits: Getty Images

Geena Davis tira con l’arco

Geena Davis è una tiratrice di arco.

Non una semplice dilettante ma proprio una semi-professionista, così esperta da avere partecipato al test pre-olimpico per i giochi di Sydney 2000.

Credits: Getty Images

Kate Moss fa nuoto sincronizzato

Invidiate il fisico asciutto di Kate Moss? Provate con la sua passione allora: il nuoto sincronizzato.

Una ginnastica efficace per tenersi in forma smagliante, rilassarsi in acqua e condividere con gli altri coreografie che hanno una capacità calmante sulla psiche.

Credits: Getty Images

Jessica Alba fa immersioni

Jessica Alba è una fan sfegatata di maschera, pinne e bombola d’ossigeno, motivo per cui si concede spesso immersioni di relax a tot leghe sotto il mare.

Convinta animalista com’è, il suo è solo "snorkeling da avvistamento", una specie di safari fotografico insomma.

Credits: Getty Images

Susan Sarandon gioca a ping-pong

Susan Sarandon è un’appassionata giocatrice di ping-pong. Ci si dedica da decenni ed è ormai diventata una semi-campionessa.

Adora così tanto questa disciplina da avere aperto i battenti al primissimo “ping-pong social club”: lo Spin, un locale a New York in cui tutto ruota attorno alla pallina e alla racchetta rivestita di gomma.

Tanti tavoli che si tramutano in tavoli da ping-pong permettono agli avventori di rilassarsi con un drink o una partita.

Credits: Getty Images

Cameron Diaz va sulla tavola

Cameron Diaz è un asso del surf e dello snowboard.

L’attrice non perde occasione per dimostrarlo nell'Oceano e sulle piste, lasciando a bocca aperta tutti a suon di acrobazie, salti e capriole da vera campionessa.