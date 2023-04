Installazioni, eventi, feste e appuntamenti, il Fuorisalone 2023 ha tantissimo da offrire: ecco cosa vedere in Zona Tortona

Zona Tortona è storicamente il cuore pulsante del Fuorisalone e quest'anno non fa eccezione, con centinaia di esposizioni, eventi, installazioni, feste (e instagram opportunity ovviamente).

** Fuorisalone 2023: mini guida di cosa vedere distretto per distretto **

Fuorisalone 2023: cosa vedere in zona Tortona

Immancabili come sempre gli appuntamenti con Superstudio Più e Opificio31, ma mettete in conto anche una tappa da IKEA, al Base e nei cortili che si susseguono lungo l'intera via Tortona.

Superstudio Più

Al Superstudio Più con il Superdesign Show (a cura di Gisella Borioli e Giulio Cappellini) spazio ai creativi asiatici e alle installazioni hi-tech adatte a grandi e piccoli.

Tra gli highlight, la sezione Asian R-evolution mostra allestimenti avveniristici e design; gli arredi di Geomorphic, che inglobano nella resina trasparente pietre e laviche che rimangono quasi sospese e diventano sedute, tavoli o pouf.

Da provare anche la sensazione di toccare con mano, letteralmente, un meteorite sfruttando la realtà aumentata e un visore meta quest 2, grazie al progetto The sense of touch exhibition, degli studenti del Master in Product & Furniture Design di Istituto Marangoni in partnership con e-Novia.

O, ancora, la casa super intelligente di Bespoke Samsung, che tra le altre futuristiche cose presenta una linea di frigoriferi con le grafiche Toiletpaper, già creative partner del brand.

Quattro nuovi design (‘Dessert Lady’, ‘Lipsticks’, ‘Magic Mirror’ e ‘Roses with Eyes’) in edizione limitata e disponibili per l’acquisto nei prossimi mesi.

Opificio31

Tappa poi da Opificio31, dove in mostra c'è davvero di tutto.

Tra le nostre chicche preferite, la lavatrice “invisibile” che si apre bussandoci sopra e dosa da sola la quantità di sapone necessaria, la cappa che analizza la qualità dell’aria e regola l’intensità, o il rubinetto in grado di fare uscire l’acqua (filtrata) già alla temperatura richiesta (tutto di Colmo), le mini cucine che in un metro cubo o meno contengono tutto il necessario - fornelli, forno, lavatrice, spazio di stoccaggio e anche la macchinetta del caffè (di Desco); Metropolis, un’installazione di Novembre Studio per IQOS che riproduce una città in cui l’uomo è al centro di tutto e l'installazione di Plenitude + Becharge, per una foto a effetto.

Imperdibile un passaggio nella giungla di Fundermax, che in collaborazione con 23bassihome ha progettato e realizzato sagome e 3D di piante e animali che difficilmente riuscirete a non fotografare (in foto qui sotto l'ingresso).

(Continua sotto la foto)

Cosa vedere in Zona Tortona

Base Milano

Al BASE, invece, laboratorio sperimentale in via Bergognone 34, in scena progetti di designer da tutto il mondo, scuole, università, istituzioni internazionali e giovani studenti, sviluppati attorno all’acronimo I.D.E.A. – Inclusione, Diversità, Equità e Accessibilità e al tema We will design.

Con un’installazione speciale dell’artista Claire Fontaine, ispiratrice del Pensati Libera sfoggiato da Chiara Ferragni a Sanremo.

IKEA al Padiglione Visconti

Al Padiglione Visconti in via Tortona 58, Ikea festeggia i suoi primi 80 anni con il palinsesto Assembling the future: un'esperienza sensoriale, realizzata in collab Telekom Electronic Beats per raccontare la storia del marchio e celebrare il cambiamento che Ikea ha portato - e continua a portare - nella vita e nelle case delle persone. Di giorno, tanti eventi e talk con i designer IKEA, i creativi del progetto Atelier100 e i partner di IKEA Foundation, per esplorare i diversi volti del design.

La sera, tanta musica e dancefloor. In programma anche una mostra della fotografa Annie Leibovitz e dj set serali con le star internazionali della console.

Da non perdere le tre serate di Public Club, la discoteca di IKEA x Telekom Electronic Beats, in Via Tortona 58.

Mercoledì 19, Giovedì 20 e Venerdì 21, dalle 20 alle 24. Ingresso libero.

** Le più belle feste del Fuorisalone 2023 (distretto per distretto) **

Infine, non perdete la instagram opportunity di farvi due foto tra le nuvole della Limonaia Nardi (in via tortona 32).