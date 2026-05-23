Essere empatici è il segreto per avere relazioni sociali di valore. Ecco come praticare il freudenfreude e raggiungere la felicità

Avete mai sentito parlare di freudenfreude? Probabilmente no, visto quant’è difficile da pronunciare. Eppure è una parola che - a conoscerla - potrebbe cambiare la nostra vita in meglio e aumentare il nostro livello di felicità percepita.

Freudenfreude è un termine tedesco che significa provare gioia per i successi degli altri.

Spesso in contrapposizione a schadenfreude, termine che descrive il senso di trarre piacere dalle difficoltà altrui, gli psicologi sono sempre più convinti che freudenfreude può effettivamente migliorare le nostre relazioni.

D’altronde tutti noi abbiamo il desiderio di avere attorno persone che vogliono solo il meglio per noi; che apprezzino e riconoscano i nostri sforzi o che semplicemente siano dalla nostra parte.

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Freudenfreude è un po’ questo. È la gioia pura e semplice per la felicità degli altri. È il vivere indirettamente attraverso le vittorie di qualcun altro.

E secondo la psicologia, il freudenfreude è uno degli strumenti più efficienti ed efficaci per costruire relazioni sociali di valore e uno dei più sottili segreti della felicità.

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Come raggiungere la felicità con il freudenfreude

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Freudenfreude: ecco come fare per attirare persone positive

Secondo la ricerca, un ottimo modo per individuare qualcuno predisposto al freudenfreude è cercare segni di empatia, un tratto che gli psicologi dicono essere la chiave per mantenere relazioni sane.

È probabile infatti che le persone più ematiche possano avere un impatto più positivo sulla vostra vita.

Ma come funziona esattamente freudenfreude in una relazione? Ha a che fare con il fornire un sano supporto tanto nei periodi positivi quanto nei periodi difficili.

Spesso infatti pensiamo che avere il supporto di un amico sia necessario solo quando le cose si fanno complicate, ma non è così. È importante anche celebrare insieme le vittorie.

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Mentre alcune persone possono essere predisposte a praticare la freudenfreude, è anche qualcosa che chiunque può imparare e introdurre consapevolmente nelle proprie relazioni.

Come? Il primo passo può essere far sapere ai propri cari quando si è felici o orgogliosi di loro. E più si esprimono questi sentimenti, più potreste diventare abili a sperimentarli.