Ai festival di musica come il Coachella è diventata virale la moda di decorare il proprio corpo con petali di fiori pressati. Giusto in tempo per la primavera Sarà che è tempo di festival, ma è diventata virale la moda di decorare il proprio corpo con petali di fiori pressati. Ecco in cosa consiste il Flower Boobs

In un'epoca in tutto può diventare tendenza nessuno dovrebbe rimanere sorpreso se una ragazza si incolla dei petali di fiori sul seno e la cosa comincia a fare tendenza.

Flower Boobs è l'ultimo trend sui social media, ed è esattamente quello che sembra. (In effetti come hashtag è abbastanza letterale, senza mezzi termini).

Si tratta di donne che hanno condiviso immagini su Instagram di loro seni e del loro corpo decorato con fiori colorati pressati.

La body art decorativa con l'uso dei fiori era già moda: l'abbiamo vista sulle passerelle di Yves Saint Laurent e anche al Coachella, il festival californiano più instagrammato della storia.

Ed è proprio dai tantissimi festival di musica che si svolgono in questa stagione che nascono nuove mode e nuovi fashion-trend. Dalle corone di fiori, ai cappelli cowboy al glitter come nuovo indispensabile prodotto make-up, ne abbiamo certamente viste di cose strane.

Ultima, appunto, questa tendenza di vestire il proprio corpo con petali di fiori che è già diventata virale.

Instagram ne va pazzo, ed è già pieno di immagini di persone seminude che hanno graziosi petali che adornano il petto.

L'idea di base sembra appartenere a Face Florals, un negozio online che vende fiori pressati progettati per decorare il corpo.

La proprietaria e stilista di accessori Hanna Webb ha infatti lanciato la tendenza, ma in modo del tutto involontario perché i petali che lei vendeva erano progettati per essere attaccati al volto, finché le sue clienti non hanno iniziato a posizionarli sul petto, dando così vita al nuovo trend.

Tantissime artiste hanno trovato ispirazione dalle foto pubblicate da Hanna e hanno a loro volta creato nuovi look con i fiori.

Hanna ha dichiarato di aver iniziato il suo creative-business di fiori pressati subito dopo l'università, quando ha appunto deciso di aprire il suo negozio rivolto principalmente ai partecipanti dei festival.

È sicuramente una moda più eco-friendly rispetto all'uso del glitter su volto e corpo. Quel look era uno dei preferiti di Instagram ai festival dello scorso anno - ed era anche potenzialmente dannoso per l'ambiente, al punto che la California ha anche vietato la sostanza nelle scuole nel 2015.

«Il salto iniziale è sempre più spaventoso, ma da allora non mi sono mai guardata indietro e sono incredibilmente orgogliosa di quello che sono riuscita a ottenere da quando ho fatto quel salto».

Lei crede che il flower boobs diventerà la tendeza più cool del 2018, e i presupposti ci sono tutti.