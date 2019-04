Il multitasking non è sempre l'approccio migliore per buoni risultati sul lavoro e nella vita, anzi: ecco perché concentrarsi su una sola cosa alla volta

Quando siamo oberati di lavoro la tendenza comune è quella di fare tutto il possibile nel minor tempo possibile.

Ecco perché oggi il multitasking è diventato la norma.

In realtà, però, il multitasking non è sempre l'approccio migliore per ottenere buoni risultati nelle varie cose da fare: spesso è meglio concentrarsi su una cosa alla volta, piuttosto che impegnarsi in più cose in contemporanea.

Non siete convinti? Ecco sette vantaggi del single-task focus, che vi aiuteranno a migliorare lavoro e obiettivi.

(Continua sotto la foto)

1. Il vostro cervello lavorerà in modo più naturale

Il nostro cervello è biologicamente strutturato per pensare a una cosa alla volta.

Dal momento che i nostri cervelli sono programmati per avere un singolo obiettivo a fuoco, quando siamo in modalità multitasking non lavoriamo a più cose contemporaneamente ma stiamo solo passando da un'attività all'altra velocemente.

E sebbene ci siano molti consigli su come migliorare le nostre capacità di multitasking, ciò ci farebbe effettivamente lavorare contro il processo naturale del nostro cervello, il che non è l'ideale per la produttività.

2. Sarete più produttivi

Secondo alcuni studi, quando lavoriamo in multitasking portiamo a termine il 50% in meno delle attività rispetto a quando ci concentriamo su una cosa alla volta.

Un motivo in più per smettere di fare tutto insieme.

3. Procrastinerete meno

A volte operiamo in multitasking perché non vogliamo dedicare tutta la nostra attenzione a un compito che temiamo particolarmente.

Sappiamo di doverlo fare, ma per qualche modo non riusciamo (o vogliamo) affrontarlo.

Con il multitasking ci auto-inganniamo pensando di dare la stessa attenzione a tutte le attività, ma in realtà procrastiniamo e rimandiamo sempre le cose che ci piacciono meno.

4. Le deadline non faranno più paura

Dando tutta la nostra attenzione a una singola attività alla volta completeremo i nostri obiettivi più in fretta.

Spesso lasciamo i progetti di lavoro più difficili all'ultimo, dandogli solo poca attenzione mentre ci impegniamo su altro, e quindi alla fine accumuliamo uno stress maggiore man mano che la scadenza incombe.

Concentrarsi invece su una cosa alla volta ci aiuterà a gestire meglio il tempo e le deadline.

5. Migliorerete l'attenzione

Non sempre è facile prestare attenzione a ciò che facciamo, soprattutto se facciamo più di una cosa contemporaneamente.

Quando siamo in modalità multitasking allontaniamo costantemente la nostra attenzione da ogni cosa: ci affrettiamo a spostarci tra le varie faccende e quindi non siamo in grado di essere pienamente consapevoli del nostro operato.

Dare tutta la nostra attenzione a un compito ci aiuta a concentrarci, migliorarci e goderci quello che stiamo facendo.

6. Vi sentirete meno stressati

L'attenzione su una singola attività migliorerà la concentrazione e quindi la produttività, il che aiuta a ridurre i livelli di stress.

Il multitasking è una norma così diffusa che se non stiamo al passo coi tempi ci sentiamo come se stessimo in qualche modo fallendo o non facendo abbastanza.

Ma i nostri tentativi di fare molte cose in una volta sola ci lasciamo abbagliati, stressati e frestrati perché siamo al di sotto delle aspettative.

7. Godersi la vita è più facile

La maggior parte di noi ha quella che sembra un'infinita lista di cose da fare, quindi sfruttiamo ogni singola opportunità che abbiamo per spuntare più cose possibili.

Quante volte prendiamo il telefono per controllare le mail e i social media mentre facciamo colazione, pranzo o cena?

In questo modo non notiamo neanche quello che stiamo mangiando o le persone intorno a noi perché siamo troppo presi con le cose da fare per essere multitasking.

Così facendo ci perdiamo tutto il bello di ciò che ci circonda.