Vorreste essere più in forma ma non sopportate l'idea di andare in palestra? Con questi consigli l'esercizio fisco sarà parte della vostra routine quotidiana

Sappiamo tutti che per dimagrire bisogna seguire un'alimentazione sana e un corretto stile di vita che comporta, tra le altre cose, dormire almeno 8 ore per notte, evitare lo stress e fare frequente esercizio fisico.

La nostra vita di tutti i giorni però è piena di impegni, e spesso è difficile stare al passo con tutte queste cose.

Trovare il tempo per andare in palestra o al parco per una sessione di allenamento può infatti essere complicato. Vale però la pena provarci.

Fare esercizio fisico quotidianamente non aiuta soltanto a dimagrire, ma è un toccasana per la salute a tutto tondo: ci protegge da svariate malattie (dall'obesità all'Alzheimer) e ci rende più felici (grazie al rilascio di endorfina e serotonina, gli ormoni della felicità).

Come fare allora per integrare un po' di movimento nella nostra giornata quando non abbiamo il tempo di andare in palestra o di fare un workout completo?

Ecco alcuni consigli.

1. Fate le scale

Se volete tenervi in forma con dei semplici accorgimenti quotidiani, il modo più semplice è quello di dire addio all'ascensore.

È vero, fare le scale è noioso e a volte faticoso (soprattutto quando magari si sta portando a casa la spesa), ma è un'attività consigliata da tutti gli esperti.

Scegliere di salire le scale invece che prendere l'ascensore aumenta la frequenza cardiaca, aiuta l'equilibrio e migliora la forza degli arti inferiori.

E quando siete sulle scale potete anche fare qualche esercizio, come ad esempio sollevare il tallone dal bordo di un gradino per rafforzare i polpacci, o fare le scale due gradini alla volta.

2. Organizzate meeting e riunioni fuori dall'ufficio

Se lavorate da casa o passate tante ore a fare chiamate, provate a pianificare la prossima riunione durante una passeggiata al parco.

Se non avete bisogno di fissare uno schermo e di avere a portata di mano fogli di calcolo, vi basterà collegare le cuffie, infilare il telefono in tasca e semplicemente parlare al telefono camminando.

È un ottimo modo per dare un po' di ritmo alla propria routine quotidiana.

Se invece lavorate dall'ufficio, organizzate queste camminate con i colleghi in pausa pranzo. Camminare in compagnia migliora il legame tra più individui, e insieme potreste trovare idee migliori per quel progetto a cui state lavorando.

3. Sedetevi su una palla da ginnastica

Provate a sostituire la vostra sedia da ufficio con una palla da fitness, di quelle grandi e morbide.

Questo semplice cambiamento potrà aiutare ad alleviare il mal di schiena e a migliorare la postura.

Inoltre, mentre siete seduti sulla palla, potete fare alcuni esercizi di mobilità delicati per il collo, il bacino e la colonna vertebrale.

Se poi volete aggiungere un po' di lavoro addominale tra un meeting e l'altro, potete fare alcune ripetizioni di crunches tendendo i piedi a terra e il bacino sulla palla fitness, il tutto mentre siete seduti alla vostra scrivania.

4. Parcheggiate più lontano

Se vi spostate spesso in macchina, e avete poco modo di fare movimento diversamente, provate a parcheggiare più lontano possibile dall'ingresso di qualsiasi luogo in cui state andando.

Pochi minuti passati a camminare qua e là, alla fine della giornata, potrebbero fare la differenza!

5. Fate più sesso

Sì, avete capito bene. Fare sesso è un ottimo metodo, quasi infallibile, per fare più attività fisica (e dimagrire) senza andare in palestra.

Svariate ricerche hanno dimostrato che il sesso brucia calorie a una velocità di circa 3,1 calorie al minuto per le donne e circa 4,2 calorie per gli uomini.

Quindi, anche se non ha lo stesso impatto di una corsa vigorosa, potete (di sicuro) dimagrire facendo sesso. Divertitevi, provate nuove posizioni e tecniche e create un legame con il vostro partner mentre vi tenete in forma.

6. Adottate un animale

Studi recenti hanno dimostrato che chi deve accudire un amico a quattro zampe, è mediamente più magro e in forma di chi non ha animali domestici.

Avere un cane, ad esempio, comporta il doverlo portare fuori diverse volte al giorno, quindi più movimento fisico; tra passeggiate nel quartiere o corse al parco.

7. Mettete la musica e ballate

Non c'è niente di meglio che fare esercizio fisico e dimagrire divertendosi.

Numerosi studi hanno dimostrato che i benefici della danza sono molteplici: riduce lo stress, diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari, ma sopratutto fa perdere peso al pari del jogging.

Cosa aspettate quindi?

8. Fate un po' di esercizi guardando la TV

Vi sentite troppo stanche per andare in palestra? Nessun problema. Potete recuperare l'esercizio fisico a casa mentre guardate la vostra serie tv preferita.

Camminate sul tapis roulant, usate una cyclette, fate stretching sul pavimento, usate i pesi per rafforzare la parte superiore del corpo, fate pilates o esercizi a corpo libero.

Se fate un po' di movimento, qualsiasi esso sia, mentre guardate l'ultima puntata della vostra serie preferita, avrete fatto almeno mezz'ora di esercizio che altrimenti sarebbe andata persa.

