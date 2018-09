Donne rompiscatole sì, ma con ottimi motivi per esserlo: secondo una ricerca le donne devono insistere di più per ottenere quello che meritano

A qualcuno può sembrare scontato, altri possono vederlo come un pregiudizio, altri ancora potrebbero essere scettici.

La verità è che le donne hanno una predisposizione genetica a pensare troppo, essere insistenti e talmente attente da risultare rompiscatole.

D'altra parte, le donne (o la maggior parte) sono affidabili, multitasking, capaci di assumere svariati ruoli in poche ore e sono perfettamente in grado di gestire aspetti della loro vita anche apparentemente contrastanti.

E psicologicamente parlando, quella che viene etichettata come rottura di scatole è una conseguenza di queste doti.

Ecco in che senso.



(Continua sotto la foto)

Rompere per ottenere

Nel corso del tempo si apprendono regole semplicissime: se non rompiamo, non otteniamo quello che vogliamo (almeno non nell’immediato).

In ogni campo della vita.

Ad esempio risulta indispensabile essere pignole con il proprio partner altrimenti sapremo già che sarà molto difficile che in casa rimanga una parvenza di ordine.

Per ottenere lo stesso rispetto sul lavoro servirà essere più dure e combattive del proprio pari uomo.

Per far valere i propri diritti sociali è stato necessario lottare per decenni. (Lo stiamo ancora facendo a ben vedere).

Siamo così abituate a dover insistere che in pratica ci viene difficile immaginare un altro modo per chiedere.

Se rompe, ci tiene

Regola numero due: se una donna tiene a un rapporto, proprio per la questione di cui sopra, rompe le scatole per farlo funzionare e non lasciarlo andare alla deriva.

Quando una donna si stufa, state pur certi che non la sentirete più né lamentarsi, né fare delle richieste di troppo, non avrà considerazione di voi e continuerà a vivere la sua vita indisturbata.

Finchè rompe, tenetevela stretta.

Colpa di un cervello più attivo

Una ricerca statunitense ha confermato che il cervello delle donne è più attivo rispetto a quello degli uomini.

Le donne sono più attente agli stati emotivi, al controllo degli impulsi, sono più empatiche e hanno più abilità sociali.

Questo significa che rompiamo perchè il nostro cervello non riesce a stare fermo tanto che abbiamo bisogno di rivolgere la nostra attenzione a più situazioni e nel frattempo riuscire a gestirle.

Maggiore agilità verbale

Lo conferma uno studio dell’Harvard Medical School, le donne hanno una maggiore densità di neuroni in aree collegate a funzioni linguistiche ed emozionali.

Questo significa avere una maggiore facilità a comunicare verbalmente le emozioni e i sentimenti.

Insomma abbiamo bisogno di esprimere quello che sentiamo, poco importa quello che pensano gli altri.

Rompiamo e lo facciamo con piacere.