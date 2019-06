Mercatini, eventi gastronomici e mostre: 11 appuntamenti per decidere cosa fare a Roma durante il weekend dell'8 e 9 Giugno

Se dovete decidere cosa fare a Roma nel fine settimana, vi diamo una mano.

Questo weekend torna il “Vegan Food Festival” a Borgo Ripa, evento che era stato rimandato a maggio per il maltempo.

E poi l’Hippie Market sbarca sulle rive del Tevere nel cuore della manifestazione “Lungo il Tevere Roma 2019” con tanti oggetti di artigianato e abbigliamento vintage.

Ultimo fine settimana per visitare la Casa delle Farfalle con centinaia di esemplari, di tantissime e variegate specie, che volano liberamente in una “foresta tropicale”.

Da non perdere “Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi” al Museo di Roma, una mostra che esalta l’arte fotografica nella Capitale dalla nascita ai giorni nostri.

Se cercate un posto speciale per un aperitivo romantico, la terrazza all’ultimo piano di Palazzo Fendi è quello che fa per voi con l’esclusivo ristorante giapponese Zuma.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

(Continua sotto la foto)

Vegan Food Festival a Borgo Ripa

Domenica torna l’appuntamento con il Vegan Food Festival + Hippie Market a Borgo Ripa, evento rimandato per il maltempo lo scorso 12 maggio.

La kermesse andrà in scena a partire dalle ore 11,30 e sarà possibile assaggiare specialità culinarie preparate dai migliori cuochi nazionali di settore e provare tutti i nuovi prodotti per una cucina al 100% Vegan.

Non mancheranno attività olistiche, yoga, meditazione e hippie market.

Appuntamento a Lungotevere Ripa dalle 11,30 alle 22,30.

Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi al Museo di Roma

Con circa 320 immagini conservate nelle raccolte del proprio Archivio Fotografico, il Museo di Roma a Palazzo Braschi celebra i 180 anni della nascita ufficiale della fotografia con uno straordinario excursus negli ambiti più significativi della storia fotografica della capitale prima dell'avvento del digitale.

Suggerendo diversi percorsi di visita, la mostra muove dagli esordi della fotografia in città, con artisti attivi già a ridosso dell’invenzione della nuova tecnica, attraversa le epoche che videro mutare sempre più radicalmente il volto della città, per giungere, senza soluzione di continuità, all’opera di artisti viventi, che hanno operato in un significativo rapporto con Roma.

Il racconto per immagini si snoda per 9 sezioni dedicate alle diverse tematiche, declinazioni e tecniche, di questo affascinante processo.

Per saperne di più www.museodiroma.it, costo biglietto intero 7 euro.

Pioggia di petali al Pantheon

Domenica si rinnova un evento tradizionale che attira ogni anno tanti romani e turisti: il pavimento del Pantheon sarà ricoperto da un tappeto di petali di rose che, intorno alle 12, verranno fatti cadere dall’Oculus centrale dai Vigili del Fuoco per ricordare il miracolo della discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù.

Il cinema in piazza

Piazza San Cosimato a Trastevere torna a ospitare la kermesse “Cinema in piazza” con un ricco programma di lungometraggi, cortometraggi e film d'animazione dal 1 giugno al 1 agosto.

Quest’anno in cartellone, tra le varie, l'omaggio a Bernardo Bertolucci, la retrospettiva su Alfonso Cuarón e Paolo Sorrentino e tanti classici Disney e film d’animazione.

E poi incontri e dibattiti con ospiti nazionali ed internazionali.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.ilcinemainpiazza.it.

La Casa delle Farfalle

Centinaia di farfalle, di tantissime e variegate specie, che volano liberamente in una “foresta tropicale” riprodotta per dare la possibilità di vederle da vicino.

Ultimo weekend per visitare la “Casa delle Farfalle”, una serra all'interno della quale ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione e osservare da vicino alcune tra le farfalle più affascinanti del mondo.

www.lacasadellefarfalleonline.it











Performance al Chiostro del Bramante

Una performance inedita, per la prima volta in Italia, in una location straordinaria.

Venerdì e sabato, il Chiostro del Bramante diventa un palcoscenico a cielo aperto con la prima nazionale de Il domani è cancellato, una performance creata per l’occasione dal collettivo multidisciplinare francese (LA)HORDE.

Lo spettacolo è realizzato nell'ambito de La Francia in Scena, stagione artistica dell’Institut Français Italia realizzata su iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia.

Nel centro del chiostro quattro danzatori invadono ogni angolo del colonnato con una serie di azioni e performance legate al presente e con alcune coreografie di jumpstyle e di street dance.

Chiostro del Bramante, via Arco della Pace.

Per tutte le info www.chiostrodelbramante.it.

Hippie Market a Lungo il Tevere 2019

A partire da giovedì è tornata la storica manifestazione dell'estate romana "Lungo il Tevere Roma 2019".

Un tuffo fra storia, cultura e divertimento da Ponte Sublicio a Ponte Sisto.

Lungo il percorso troverete mostre fotografiche e cinematografiche, esposizioni e soprattutto l'Hippie Market, il mercatino icona dell'artigianato.

Oltre a presentare a rotazione ogni settimana 8 artigiani e stilisti, l’Hippie Market ha realizzato un’installazione d’arte luminosa,“la ricicletta”, dedicata al mondo dei bikers.

Oltre 50 ruote, catene, ingranaggi di bici trovate in discariche o abbandonate sono stati riassemblati, riciclati e riutilizzate, per creare incredibili punti luce e trasformate in lampadari e lampade.

L’Hippie market presenta la migliore selezione di artigianato e vintage, estrose giacche, jeans dipinti a mano, oggetti per la casa, fasce per capelli, gioielli, occhiali da sole vintage, stampe, poster, candele in cera di soia oltre a curiosità di ogni genere.

Lungo il TevereRoma 2019 - Ponte Sublicio - Lungotevere Ripa.

Ingresso gratuito.

Rino Barillari, 40 scatti dalla mia Dolce Vita



Era l'epoca dei tubini, dei raffinati tre giri di perle, dei foulard. Erano i tempi, molto romani e molto glamour, della Hollywood sul Tevere, di Audrey Hepburn, Ava Gardner, Grace Kelly e di dive del cinema come Sophia Loren, Monica Vitti, Claudia Cardinale che tentate dallo shopping impreziosivano via Condotti, piazza di Spagna, via Veneto e piazza del Popolo.

Ma erano anche gli anni ruggenti di Rino Barillari, il “King dei paparazzi” (copyright del maestro Federico Fellini) che con il suo instancabile e ineguagliabile lavoro ha saputo cogliere l’essenza della Dolce vita restituendoci sguardi, sorrisi, raffinati outfit, reazioni scomposte delle star allergiche ai flash e particolari di moda destinati a durare per sempre.

La mostra “Rino Barillari, 40 scatti dalla mia Dolce Vita” organizzata da McArthurGlen e in cartellone a Castel Romano Designer Outlet dal 6 giugno al 31 agosto, è il risultato di una selezione “sentimentale” dallo sterminato archivio di Rino Barillari.

Foto in bianco e nero che immortalano la magia di star americane come Frank Sinatra, dive nostrane come Anna Magnani, protagonisti del varietà come Raffaella Carrà e reali di passaggio nella Capitale.

Scatti rubati, forse… ma l’eleganza e il portamento dei divi nazionali e di quelli d’oltreoceano di quegli anni restano un riferimento indispensabile per chi, di moda, ci vive.

L’incredibile carriera di Rino Barillari, oggi 74 anni, è ricca di oltre tre milioni di fotografie e costellata da 166 ricoveri al pronto soccorso, 11 costole rotte, una coltellata, 76 macchine fotografiche e 40 flash fracassati da chi non gradiva i suoi scatti.

McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet, Via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Dream. L'arte incontra i sogni al Chiostro del Bramante

Considerato il grande successo di pubblico riscontrato, la mostra "Dream. L'arte incontra i sogni" proseguirà fino al 25 agosto 2019.

Si tratta di un’esposizione che parla di desideri, aspettative, fantasie, paure esorcizzate e che permette allo spettatore di dare forma ai propri sogni.

“Dream” è un percorso allegorico verso la parte più segreta dell’animo umano; attraverso l’idea di viaggio viene sviluppato il tema del sogno che costituisce il canale o “la strada reale”, secondo il pensiero di Sigmund Freud, per entrare in contatto con l’inconscio e la dimensione spirituale.

La mostra, curata da Danilo Eccher, affronta il sogno come elemento di riflessione, di scoperta, come espressione privata, come porta d’accesso allo spazio più profondo dell’animo.

A opere site-specific si alternano lavori ripensati per gli spazi del Chiostro del Bramante in una successione che diviene un unico grande racconto anche grazie al coinvolgimento diretto degli artisti.

Un percorso espositivo immaginato come un’esperienza che conduce il pubblico dalle zone più in ombra alla dimensione meditativa fino agli spazi celesti dell’anima.

www.chiostrodelbramante.it.

Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia al Museo dell’Ara Pacis

Il Museo dell’Ara Pacis ospita "Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia".

La mostra guiderà i visitatori alla scoperta della vita e del regno del discusso imperatore romano, dalla nascita a Lione nel 10 a.C. fino alla morte a Roma nel 54 d.C., mettendone in luce la personalità, l’operato politico e amministrativo, il legame con la figura di Augusto e con il celebre fratello Germanico, il tragico rapporto con le mogli Messalina e Agrippina, sullo sfondo della corte imperiale romana e delle controverse vicende della dinastia giulio-claudia.

L'esistenza di Claudio è segnata da un destino singolare, che lo pone di fronte ad avvenimenti eccezionali, fatti di sangue, intrighi di corte, scelte politiche ardite.

Biglietto intero 11 euro, www.arapacis.it.



Zuma, un cocktail sulla terrazza di Palazzo Fendi

Se cercate un posto dove fare un aperitivo o bere qualcosa dopo cena in un posto davvero speciale, Zuma è quello che fa per voi.

Il celebre ristorante giapponese all’ultimo piano di Palazzo Fendi ha lanciato un nuovo cocktail menù, “Miti e Leggende”: una selezione di cinque drink nati dalla creatività del team di mixologist.

Le ricette sono create e legate da un unico filo conduttore: a ogni cocktail corrisponde una leggenda della tradizione popolare giapponese.

Ecco allora il Mahonomizu, per brindare all’amicizia; il Gohan martini, un inno alla resilienza ispirato alle imprese del giovane guerriero Hidesato; lo Yosei no beru, per i romantici sognatori.

Per scoprire tutte le proposte zumarestaurant.com.