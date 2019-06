Mercatini, concerti e mostre: ecco tutte le iniziative in programma per decidere cosa fare a Roma nell'ultimo weekend di Giugno

Se dovete decidere cosa fare nel fine settimana a Roma, vi diamo una mano.

Sarà un weekend di grande musica tra i concerti di Biagio Antonacci e Laura Pausini, insieme per il tour estivo allo Stadio Olimpico, e dei Take That in scena all’Auditorium Parco della Musica.

E poi la manifestazione estiva “Lungo il Tevere Roma 2019” con tanti eventi in programma. Ultimo fine settimana per visitare la mostra dedicata ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci alle Scuderie del Quirinale.

Se cercate un posto speciale per un aperitivo romantico, la terrazza all’ultimo piano di Palazzo Fendi è quello che fa per voi con l’esclusivo ristorante giapponese Zuma che propone una speciale proposta estiva.

E poi continuano gli appuntamenti con il “Cinema in piazza” e il festival musicale “Villa Ada incontra il mondo”.

Ecco tutti i dettagli che vi serve conoscere.

Laura Biagio in concerto allo Stadio Olimpico

Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno in concerto allo Stadio Olimpico sabato alle ore 21 in occasione del loro tour estivo negli stadi 2019.

L’inedita coppia del pop è legata da una grande amicizia che dura da 25 anni.

La prima collaborazione tra le due star della musica italiana risale addirittura al 2000, quando Antonacci scrisse per la Pausini il brano “Tra te e il mare”, contenuto nell’omonimo album della cantante.

Biglietti a partire da 28 euro, www.ticketone.it.

Lungo il Tevere 2019

Dopo il successo delle ultime edizioni, “Lungo il Tevere” torna ad animare le serate dell’estate romana tra eventi, appuntamenti culturali, musica live, mostre, teatro e degustazioni.

La manifestazione, giunta al suo diciassettesimo anno di attività, si preannuncia ancora più spettacolare e coinvolgente con stand enogastronomici, di arte e artigianato lungo le banchine da Ponte Garibaldi e Ponte Sublicio.

Per tutte le info www.lungoiltevereroma.it.

Take That al Roma Summer Fest

Sabato alle ore 21 i Take That saranno a Roma all’Auditorium Parco della Musica per un concerto unico in occasione del 30° anniversario della loro carriera.

I Take That eseguiranno dal vivo tutte le amatissime hits che li hanno resi una delle band britanniche di maggior successo di tutti i tempi.

Biglietti a partire da 40 euro, per tutte le info www.auditorium.com.

Cocktail da Zuma

Se cercate un posto dove fare un aperitivo o bere qualcosa dopo cena in un posto davvero speciale, Zuma è quello che fa per voi.

Il celebre ristorante giapponese all’ultimo piano di Palazzo Fendi ha lanciato un nuovo cocktail menù per l’estate che prende ispirazione da un tradizionale gioco da tavolo nipponico.

Questo percorso, trasformato da Zuma in un vero e proprio itinerario sensoriale, si compie assaporando i nuovi cocktail e accompagna gli ospiti in una degustazione che dall’aperitivo arriva al dopocena.

La drink list si distingue per i toni di freschezza che caratterizzano tutti i nuovi cocktail della proposta estiva di Zuma.

Per scoprire tutte le proposte zumarestaurant.com.

Mercato Monti

Voglia di vintage?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero.

Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza alle Scuderie del Quirinale

Ultimo weekend per assistere alle Scuderie del Quirinale alla mostra organizzata in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci.

Dalla formazione toscana, al soggiorno milanese, fino al tardo periodo romano, la mostra ripercorre l’opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico e traccerà le connessioni culturali con i suoi contemporanei per offrire una visione finalmente ampia di questa grande figura, spesso presentata come genio isolato.

Le sezioni della mostra esploreranno i grandi temi affrontati da Leonardo sul versante del pensiero tecnico e umanistico, al centro del dibattito degli artisti e tecnologi rinascimentali: lo sviluppo di macchine per i grandi cantieri di costruzione, l’utilizzo del disegno e della prospettiva come strumenti di conoscenza e rappresentazione, l’arte della guerra tra tradizione e innovazione, il vagheggiamento di macchine fantastiche come quelle per il volo, la passione per la rappresentazione dell’elemento macchina in quanto tale, l’ideazione di soluzioni negli ambiti del lavoro e della produzione, la riflessione sulla città ideale e lo studio delle vie d’acqua, la riscoperta del mondo classico e una riflessione su come, nel tempo, sia nato e si sia sviluppato il mito di Leonardo.

Biglietto intero 15 euro, www.scuderiequirinale.it.

Il cinema in piazza

Piazza San Cosimato a Trastevere, il Casale della Cervelletta a Tor Sapienza e il porto turistico di Ostia ospitano “Cinema in piazza” con un ricco programma di lungometraggi, cortometraggi e film d'animazione dal 1 giugno al 1 agosto.

Quest’anno in cartellone, tra le varie, l'omaggio a Bernardo Bertolucci, la retrospettiva su Alfonso Cuarón e Paolo Sorrentino e tanti classici Disney e film d’animazione.

E poi incontri e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali.

Domenica a Trastevere l’attore Giacomo Rizzo presenta L’amico di Famiglia di Paolo Sorrentino.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.ilcinemainpiazza.it.

Villa Ada incontra il mondo

Torna l’appuntamento con “Villa Ada incontra il mondo”, il festival musicale che animerà le notti romane con 49 giorni di concerti (fino al 5 agosto).

Non mancheranno i grandi temi di attualità e saranno tre i fili conduttori: pace, multiculturalità e sostenibilità ambientale.

Sabato, ore 20, in occasione del 20° anniversario della morte di Fabrizio De Andrè, ci sarà un concerto-evento per ricordare il grande cantautore genovese scomparso nel 1999.

Domenica, invece, serata dedicata a Lucio Battisti che verrà celebrato in una lunga notte animata da artisti e musicisti che interpreteranno i suoi brani più celebri.

Per scoprire tutto il cartellone www.villaada.org.

Orto botanico

In estate non c’è niente di meglio che una visita all’Orto Botanico di Trastevere (Largo Cristina di Svezia 24): un luogo magico, lontano dal caos cittadino, dove rilassarsi tra piante e fiori meravigliosi.

Dal lunedì alla domenica (fino a ottobre) dalle ore 9 alle ore 18.30.

Biglietto di ingresso 8 euro.

Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia al Museo dell’Ara Pacis

Il Museo dell’Ara Pacis ospita la grande mostra "Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia" che guiderà i visitatori alla scoperta della vita e del regno del discusso imperatore romano, dalla nascita a Lione nel 10 a.C. fino alla morte a Roma nel 54 d.C., mettendone in luce la personalità, l’operato politico e amministrativo, il legame con la figura di Augusto e con il celebre fratello Germanico, il tragico rapporto con le mogli Messalina e Agrippina, sullo sfondo della corte imperiale romana e delle controverse vicende della dinastia giulio-claudia.

L'esistenza di Claudio è segnata da un destino singolare, che lo pone di fronte ad avvenimenti eccezionali, fatti di sangue, intrighi di corte, scelte politiche ardite.

Biglietto intero 11 euro, www.arapacis.it.