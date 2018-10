Arte, eventi e iniziative culturali: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma in questo ultimo weekend di ottobre

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire tante iniziative come concerti, mostre e festival: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Per tutti i cinefili, continua la Festa del Cinema di Roma con tanti appuntamenti in programma tra proiezioni, “Incontri ravvicinati”, red carpet e ospiti internazionali.

Da non perdere anche “Mastroianni” in mostra all’Ara Pacis, il racconto inedito di una delle maggiori icone del cinema italiano.

Per chi preferisce la musica, in programma i Thegiornalisti al Palalottomatica, Ben Harper all’Auditorium Parco della Musica e Luca Carboni all’Atlantico.

Per tutti gli amanti del vino, l’appuntamento è allo Sheraton Rome Hotel con la “Grande Degustazione Tre Bicchieri” organizzata dal Gambero Rosso.

E poi da segnare in agenda anche l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani domenica, le mostra Pixar al Palazzo delle Esposizioni, Jackson Pollock al Complesso del Vittoriano e le sculture di Picasso a Galleria Borghese.

Thegiornalisti in concerto al Palalottomatica

Sabato e domenica i Thegiornalisti saranno in concerto al Palalottomatica per il “LOVE Tour 2018”.

Ampio spazio sarà dedicato al quinto e ultimo album della band di Tommaso Paradiso "Love” senza dimenticare i singoli che ne hanno anticipato l’uscita come “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità puttana” e "New York” oltre ai successi del passato.

Luca Carboni in concerto all’Atlantico

Grande ritorno di Luca Carboni sui palcoscenici di tutta Italia per presentare il nuovo lavoro discografico “Sputnik”: l’appuntamento nella Capitale è per domenica all’Atlantico Live.

Biglietti a partire da 38 euro.

Ben Harper all’Auditorium Parco della Musica

Sabato Ben Harper sarà a Roma all’Auditorium Parco della Musica.

Dopo il suo album di debutto nel 1994, Welcome to the Cruel World, l’artista californiano ha pubblicato diversi album in studio di grande successo tra cui Fight For Your Mind, The Will to Live, Burn to Shine, Diamonds on the Inside, Lifeline (nominato ai Grammy) e Call It What It Is nel 2016.

Tour sold-out in tutto il globo, dischi volati direttamente nelle top10 delle classifiche statunitensi, certificazioni Oro e Platino in tutto il mondo e performance incredibili hanno fatto di Ben Harper e della sua band delle vere e proprie superstar mondiali.

Biglietti a partire da 50 euro.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 28 ottobre, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Per maggiori info: mv.vatican.va.

Pixar - 30 anni di innovazione in mostra al Palazzo delle Esposizioni

La fama della Pixar, fondata in California nel 1986, è dovuta all'abilità nel combinare arte e tecnologia e all'utilizzo innovativo dei digital media per creare storie originali e personaggi intramontabili.

Da Toy Story, il primo film completamente "animato" al computer, al più recente Coco, passando per Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out, solo per citare alcuni titoli, i film della Pixar sono riusciti da sempre a coinvolgere e affascinare bambini e adulti.

Ma in pochi sanno che questi incredibili film sono il frutto del lavoro di una squadra di creativi e registi di fama mondiale che utilizza i tradizionali strumenti come il disegno, i colori a tempera, i pastelli e la scultura insieme a quelli dei digital media più all’avanguardia.

Con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, collage e storyboard, e una ricchissima selezione di materiali video, la mostra “Pixar. 30 anni di animazione” è un vero e proprio viaggio negli Studios, e nell'universo creativo della Pixar che approda al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Il percorso espositivo propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film.

Il tutto arricchito da due installazioni spettacolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale fanno rivivere le opere esposte e ricreano l'emozione e la magia dell'animazione.

Ingresso intero € 12,50.

Pollock e la Scuola di New York in mostra al Museo del Vittoriano

L’Ala Brasini del Vittoriano accoglie uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”.

Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore della mostra Pollock e la Scuola di New York.

Attraverso circa 50 capolavori, – tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori in un contesto artistico magnifico: l’espressionismo astratto.

Biglietto intero 15 euro.

Festa del Cinema di Roma

Continua la Festa del Cinema di Roma (fino a domenica) all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale.

La struttura firmata da Renzo Piano sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti.

I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

Un ruolo importante sarà anche quest’anno svolto dagli “Incontri Ravvicinati” con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, dalla Retrospettiva, dai Restauri e dagli Omaggi.

Oltre alla Festa, come sezione autonoma e parallela, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.

Per tutti i dettagli www.romacinemafest.it.

Tre Bicchieri 2019 - Degustazione organizzata dal Gambero Rosso

Gambero Rosso ha organizzato la più grande degustazione di vini in Italia: protagoniste le oltre 400 etichette premiate con i Tre Bicchieri dalla guida Vini d'Italia 2019.

L'appuntamento è per sabato dalle 16 alle 20 allo Sheraton Rome Hotel and Conference Center.

Il costo del biglietto è di 60 euro, acquistabile online al link http://bit.ly/TreBicchieriDegRoma.

Picasso la Scultura a Galleria Borghese

A Galleria Borghese è stata da poco inaugurata la prima esposizione in Italia dedicata al Picasso scultore.

La mostra intende proseguire il lavoro di indagine sul concetto di scultura che il Museo sta portando avanti da molti anni attraverso maestri di epoche diverse.

Pensata come un viaggio attraverso i secoli, seguendo il filo cronologico dell’interpretazione plastica delle forme, l’evento presenta 56 capolavori del grande maestro realizzati dal 1905 al 1964, fotografie di atelier inedite e video che raccontano il contesto in cui le sculture sono nate.

Fu durante il suo viaggio a Roma e a Napoli nel 1917 che Picasso ebbe modo di confrontarsi per la prima volta in situ con la scultura dell’antichità romana, con il Rinascimento, ma anche con le pitture murali pompeiane.

Una visita alla Galleria Borghese gli permise di studiare le sculture di Bernini, del quale ritrovò le opere anche nella Basilica di San Pietro in Vaticano, che gli svelò inoltre il Michelangelo della Cappella Sistina.

La mostra alla Galleria Borghese terrà conto della sua esperienza di contatto con l’arte italiana per tornare a riflettere su grandi temi legati alla pittura e soprattutto alla scultura dal Rinascimento in avanti.

Galleria Borghese, Piazzale Scipione Borghese, 5.

Marcello Mastroianni in mostra all’Ara Pacis

“Una vita tra parentesi”. Così Marcello Mastroianni amava definire la sua vita.

Le parentesi tra un set e l’altro, tra un palcoscenico e l’altro, lungo una carriera fatta di un’infinità di film, di spettacoli, di personaggi.

I fili intrecciati di quella vita e di quel cammino artistico sono ora ripercorsi dalla mostra "Marcello Mastroianni", inaugurata in occasione della Festa del Cinema di Roma, al Museo dell’Ara Pacis che la ospiterà fino al 17 febbraio prossimo.

L’esposizione ripercorre la carriera straordinaria di Mastroianni: dagli esordi con Riccardo Freda nel 1948 alla collaborazione con Federico Fellini, di cui diventò un vero e proprio alter ego.

Più di cento film tra gli anni Quaranta e la fine dei Novanta, e molti riconoscimenti internazionali: tre candidature all’Oscar come Miglior Attore, due Golden Globe, otto David di Donatello, due premi per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes e due Coppa Volpi al Festival di Venezia.

Biglietto intero 9 euro.