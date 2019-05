Tra mostre d’arte, visite culturali e concerti ecco dieci idee per decidere cosa fare a Roma nell'ultimo weekend di Maggio

Roma è più viva che mai in Primavera: ecco dieci idee per decidere cosa fare nel fine settimana, tra mostre d’arte, visite culturali, concerti.

Da non perdere il “Just Music Festival 2019”, venerdì in programma un evento in una location segreta e per un numero limitato di persone.

Elisa sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica venerdì e sabato con il suo nuovo album “Diari Aperti”.

Ultimo weekend per assistere alla mostra del World Press Photo al Palazzo delle Esposizioni. E poi continuano gli appuntamenti con la kermesse “Ville di Roma a porte aperte” e l’apertura del magnifico Roseto Comunale ai piedi dell’Aventino.

Vi piace la cucina vegana? Allora non perdetevi l’incontro con la chef e monaca buddista Jeong Kwan per la prima volta a Roma.

Ecco tutti i dettagli.

Elisa in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Venerdì e sabato Elisa sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica per presentare live il suo ultimo album “Diari Aperti”.

Il nuovo lavoro contiene undici tracce, tutte in italiano, che sono anche undici fotogrammi della sua vita, racconti e ricordi ripresi e rivestiti di musica, pagine reali di quaderni e agende che fin da bambina hanno accompagnato la sua vita e raccolto i suoi pensieri.

Cantante, autrice, polistrumentista e produttrice multiplatino, in “Diari Aperti” c'è tutta Elisa, quella di ieri e quella di oggi, che si apre al suo pubblico in maniera calda e diretta. www.auditorium.com.

Just Music Festival 2019

Venerdì Boiler Room, la piattaforma TV digital leader al mondo nel campo della musica elettronica, sbarca per la prima volta nella Capitale grazie a “Just Music Festival 2019”.

Un evento in una secret location, per un numero limitato di persone, con una consolle tutta italiana che lancerà in streaming mondiale quella che si prefigura come una serata imperdibile.

Tanti i protagonisti di questa notte a cominciare da Lory D, uno dei primi a portare l'Acid House e Hardcore da Londra a Roma e Marco Passarani, che ha svolto un ruolo cardine nella scena techno italiana. www.justmusicfestival.it.

Roseto Comunale

Ai piedi dell’Aventino, in primavera, si aprono i cancelli di uno dei giardini più romantici di Roma: più di mille specie di rose sbocciano in un trionfo di colori e profumi che rendono ancora più prezioso un posto che per natura e collocazione è già magico.

Da qui, infatti, si può godere di una splendida vista sul Circo Massimo e sul Palatino dimenticandosi il traffico cittadino.

Fino 18 giugno sarà aperto anche la domenica e i giorni festivi dalle 8.30 alle 19.30.

Roseto Comunale, Via di Valle Murcia 6.

Per tutte le info www.comune.roma.it.

Ingresso gratuito.

World Press Photo 2019 al Palazzo delle Esposizioni

Ultimo weekend per visitare la mostra del World Press Photo, uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo che premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti.

L’esposizione a Roma, in prima assoluta italiana, sarà ospitata al Palazzo delle Esposizioni fino a domenica.

John Moore è il vincitore della foto dell’anno dell’edizione 2019 del World Press Photo con lo scatto Crying Girl on the Border che mostra la piccola Yanela Sánchez, originaria dell’Honduras, che si dispera mentre lei e la madre Sandra Sánchez vengono arrestate da agenti della polizia di frontiera statunitense a McAllen, in Texas, il 12 giugno 2018.

Biglietto intero 10 euro. www.worldpressphotoroma.it.

La Casa delle Farfalle

Centinaia di farfalle, di tantissime e variegate specie, che volano liberamente in una “foresta tropicale” riprodotta per dare la possibilità di vederle da vicino.

Continua il successo della “Casa delle Farfalle”, una serra all'interno della quale ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione e osservare da vicino alcune tra le farfalle più affascinanti del mondo.

Fino al 9 giugno, www.lacasadellefarfalleonline.it.



Ville di Roma a porte aperte

Anche questo weekend torna la manifestazione “Ville di Roma a Porte Aperte” con l’apertura straordinaria e visite guidate di ville romane, molte delle quali private e chiuse al pubblico.

Sabato alle 10.15 è il turno dei villini liberty di Prati, rione che, nel quadro dell'urbanizzazione dei primi anni del Novecento, fu scelto tra le nuove aree in espansione previste dal Piano Regolatore Generale per la costruzione di affascinanti villini in stile Liberty per il nuovo ceto borghese romano.

Domenica alle ore 10.30 toccherà ai villini di Monteverde Vecchio e alla "Little London".

Sarà un itinerario tra i villini realizzati ai primi del Novecento nel quartiere di Monteverde Vecchio.

Nel pomeriggio, alle 16.30, sarà il momento dei villini del Rione Sallustiano e il Villino Boncompagni Ludovisi.

Per tutte le info e prenotazioni www.turismoculturale.org.

La monaca buddista Jeong Kwan e la sua cucina templare a Roma

Arriva per la prima volta a Roma la monaca buddista della Corea del Sud Jeong Kwan, protagonista della terza stagione televisiva ‘Chef’s Table’ su Netflix.

Ospite dell’Istituto Culturale Coreano, la chef che vive nell'eremo di Chunjinam farà conoscere i segreti della cucina buddista nel corso di una serie di appuntamenti fino a sabato.

L’intento dell’Istituto Culturale Coreano è sempre stato quello di promuovere la propria cultura in Italia e, questa volta, ha deciso di realizzare un evento unico per far conoscere la cucina templare di Jeong Kwan, considerata tra i migliori chef vegani e zen al mondo.

La Cerimonia Barugongyang è fissata per venerdì al Grand Hotel Palace.

Jeong Kwan guiderà i partecipanti nell’esperienza del rituale sacro con cui si mangia con gratitudine nei templi buddisti.

I posti sono limitati, per informazioni è possibile consultare il sito.

Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza alle Scuderie del Quirinale

Le Scuderie del Quirinale, in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, dedicano una mostra allo scienziato, artista e inventore.

Dalla formazione toscana, al soggiorno milanese, fino al tardo periodo romano, la mostra ripercorre l’opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico e traccerà le connessioni culturali con i suoi contemporanei per offrire una visione finalmente ampia di questa grande figura, spesso presentata come genio isolato.

Le sezioni della mostra esploreranno i grandi temi affrontati da Leonardo sul versante del pensiero tecnico e umanistico, al centro del dibattito degli artisti e tecnologi rinascimentali: lo sviluppo di macchine per i grandi cantieri di costruzione, l’utilizzo del disegno e della prospettiva come strumenti di conoscenza e rappresentazione, l’arte della guerra tra tradizione e innovazione, il vagheggiamento di macchine fantastiche come quelle per il volo, la passione per la rappresentazione dell’elemento macchina in quanto tale, l’ideazione di soluzioni negli ambiti del lavoro e della produzione, la riflessione sulla città ideale e lo studio delle vie d’acqua, la riscoperta del mondo classico e una riflessione su come, nel tempo, sia nato e si sia sviluppato il mito di Leonardo.

Biglietto intero 15 euro, www.scuderiequirinale.it.

Giacomo Balla. Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico a Palazzo Merulana

Palazzo Merulana ospita “Giacomo Balla. Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico”, una mostra incentrata sul famoso dipinto Primo Carnera del 1933.

Un’opera eccezionale della produzione del Maestro futurista.

Dipinta sui due lati, con da una parte Vaprofumo del 1926, un soggetto tipicamente futurista che fu esposto nel 1928 alla mostra personale che Balla tenne agli Amatori e Cultori di Roma.

Sul verso dell’opera nel 1933, l’artista dipinge Primo Carnera che si ispira nitidamente a una foto di Elio Luxardo, amico di Marinetti.

La mostra si propone quindi di indagare questo passaggio di stile, che sperimenta immagini che si associano fortemente a quelle dei media dell’epoca, alla nascente iconicità dei divi mediatici dello sport come del cinema.

Biglietto intero 10 euro. www.palazzomerulana.it.

Aperture notturne ai Musei Vaticani

Dopo il successo degli ultimi anni, tornano le Aperture Notturne dei Musei Vaticani il venerdì sera da aprile a ottobre.

Al tramonto vi aspetterà una vista davvero suggestiva ed inconsueta.

Non mancherà una ricca rassegna concertistica.

Biglietto intero 24 euro.

Per info www.museivaticani.va.